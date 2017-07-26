Тренд: как «фанатская» одежда вернулась в моду?

За Демной мерчи класса «люкс» стали выпускать Dolce & Gabbana: на показе осенне-зимней коллекции приглашенные миллениалы выходили в футболках с Джастином Бибером, которые потом скопипастил масс-маркет. Большие бренды в таких случаях заключают контракты с исполнителями и перерабатывают их изображения по своему усмотрению. И часто такая одежда становится предметом официальной коллаборации, как это было с маркой Supreme. В 2016-м она представила совместную коллекцию с группой Black Sabbath и приурочила футболки и толстовки с обложкой их дебютного альбома к мировому турне. На фоне хайпа вокруг фанатской продукции знаменитости стали сами организовывать ее выпуск: у Канье Уэста вышли худи в честь Yeezy-тура, Зейн Малик создал линейку «Mind of my», а Кендрик Ламар презентовал одежду с названием треков с пластинки «DAMN».