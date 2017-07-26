После выхода Селин Дион в худи Vetements с кадром из «Титаника» мерч — одежда с логотипами групп, именами звезд и постерами к фильмам — стал главным предметом охоты модников. Хорошо, что достать его не сложнее полосатых носков от Gucci – фанатская атрибутика продается как в переходах метро, так и на музыкальных фестивалях. Осталось разобраться, с чем ее носить.
Тренд: как «фанатская» одежда вернулась в моду?
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Леди Гага в футболке Iron Maiden, 2015 год
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Кьяра Ферраньи в футболке Iron Maiden, 2016 год
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Канье Уэст в футболке Guns N' Roses
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Белла Хадид в футболке Kiss
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Алекса Чанг в футболке Artic Monkeys, 2014 год
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Джессика Альба в футболке The Rolling Stones
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Джиджи Хадид в футболке The Rolling Stones
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Ферджи в лонгсливе Mötley Crüe
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Энн Хэтэуэй в футболке Duran Duran
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Balenciaga, осень-зима 2012/13
Из памятной вещи о концерте или просмотренном сериале мерч (от англ. merchandising – Прим. ред.) превратился в элемент гардероба — вместе с «голыми» платьями, «грязными» кроссовками, поясными сумками и «говорящими» свитшотами. Хотя футболки с The Rolling Stones, Guns N’ Roses, Iron Maiden и сагой «Сумерки» носили еще задолго до этого, они были, скорее, проявлением фанатизма, нежели хорошего вкуса. Но после показа Balenciaga в 2012 году, когда на подиум вышла модель в неопреновой толстовке с принтом-киноплакатом и стайлингом при помощи широких брюк, перчаток и сережек-шандельеров, мерч вернулся из прошлого и стал вовлечен в фэшн-игры дизайнеров.
Можно сказать, что именно фанатская атрибутика принесла Демне Гвасалии славу трендсеттера: его худи с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стало самым узнаваемым хитом из коллекций Vetements (не считая каблуков-зажигалок). Вне подиума первой мерч примерила Селин Дион: саундтрек к «Титанику» сделал ее мировой звездой, а вещь-постер, комбинированная с бальными золотыми туфлями и джинсами, — новой фэшиониста. После Дион в очередь за фирменным худи выстроились рэпер Tyga, модель Джордан Данн, «ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер, а также Кьяра Ферраньи и Рианна. Одни сочетают его с широкими брюками и меховыми тапочками, а другие носят как платье вместе с бархатными ботфортами.
За Демной мерчи класса «люкс» стали выпускать Dolce & Gabbana: на показе осенне-зимней коллекции приглашенные миллениалы выходили в футболках с Джастином Бибером, которые потом скопипастил масс-маркет. Большие бренды в таких случаях заключают контракты с исполнителями и перерабатывают их изображения по своему усмотрению. И часто такая одежда становится предметом официальной коллаборации, как это было с маркой Supreme. В 2016-м она представила совместную коллекцию с группой Black Sabbath и приурочила футболки и толстовки с обложкой их дебютного альбома к мировому турне. На фоне хайпа вокруг фанатской продукции знаменитости стали сами организовывать ее выпуск: у Канье Уэста вышли худи в честь Yeezy-тура, Зейн Малик создал линейку «Mind of my», а Кендрик Ламар презентовал одежду с названием треков с пластинки «DAMN».
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Гэри Холт в футболке «Kill the Kardashians»
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Лили Коллинз в футболке с Джастином Бибером, 2016 год
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Джистин Бибер в футболке Marilin Manson
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Белла Хадид в футболке со Снуп Доггом, 2016 год
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Рианна в футболке с принцессой Дианой, 2016 год
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Дженьюари Джонс в толстовке с Сильвестром Сталлоне в роли Рокки Бальбоа
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Бри Ларсон в леггинсах с лицом комика Бри Ларсена
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Рианна в футболке с Тупаком Шакуром, 2016 год
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Джиджи Хадид в футболке в честь бойфренда Зейна Малика
Интересно, что футболки с лицами актеров и музыкантов не гнушаются носить их коллеги по цеху: Лили Коллинз пригревает на груди Джастина Бибера, Дженьюари Джонс — Сильвестра Сталлоне, а Белла Хадид — Снуп Догга, перевязанного корсетом. Некоторые из них не ограничиваются принтами со звездными портретами, а прикрепляют к одежде вырезанные фото. Так, Кеке Палмер из сериала «Королевы Крика» украсила брюки из виниловой кожи снимками ДиКаприо от 1996 года, но лично мы выразили бы любовь к актеру майками от Beloved Shirts.
Фото: Instagram, Shutterstock
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