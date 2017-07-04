«Давай, бабоньки, поднажмем»: Мэган Виртанен о том, почему сильная женщина — новый секс

Бурные 1920-е, революционные 1960-е, глянцевые 2000-е обнаруживают дивное стилистическое единство, не по букве, а по духу. Времена относительно сытые, полные быстрых социальных изменений и веры в блестящие перспективы. Короткие юбки, смещённая линия талии и культ юности как обязательное приложение. Впрочем, как только на горизонте собираются тучи, идеальный образ «взрослеет», юбки удлиняются, а линия талии возвращается на положенное ей от природы место. Великая Депрессия 1930-х, нефтяной кризис 1970-х и экономически сложные 2010-е — мы снова видим общие основные линии. Несколько сезонов подряд современные дизайнеры черпают вдохновение в тех самых семидесятых годах, если вообще не прямо цитируют. На фоне брюк-клёш, длинных юбок-колоколов, шёлковых комбинезонов и струящихся платьев с яркой цветочной набойкой теряются даже модные образы «женщины в рванье», «женщины в гоп-стилем и «женщины в милитари». Ничто не скрывает цифры реальной безработицы и не решает вопрос острой нехватки рабочих мест столь же прекрасно, как множество женщин, избравших путь реализации в роли домохозяйки и освободивших рабочее место для мужчин. «Босая, беременная, на кухне» — слишком грубо, не для современного мира. А вот почти мифологический образ «истинной женственности», с локонами и в длинном платье — в самый раз.