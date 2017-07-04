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Историк моды Мэган Виртанен рассказывает, как мода на широкоплечие платья и сумки-баулы соотносятся с социальными изменениями и образом сильной и независимой женщины.
«Давай, бабоньки, поднажмем»: Мэган Виртанен о том, почему сильная женщина — новый секс
Прогностика — крайне неблагодарное занятие, а уж в области одежды тем более. Слишком быстро и тонко реагирует модная сфера на любые изменения в экономическом, политическом и социальном климате. Неожиданный результат выборов или яркое культурное событие, и все прогнозы и аналитика насмарку. Начинай сначала, уже с совершенно другими вводными данными. И всё же именно сейчас можно предречь: велики шансы, что 2020-е годы станут десятилетием Широких Женских Плеч. Именно так, с большой буквы.
Представленные в текущих коллекциях многих брендов от Balenciaga до Jil Sander образы «широкоплечих тёток, которые куда-то тащат огромные баулы» можно считать предвестниками будущего. Такими же предвестниками стали и вариации на тему блестящих мини-платьев 1980-х годов. Заявить «восьмидесятые возвращаются» было бы слишком легко и не слишком правильно. Скорее, мы выходим на очередной виток спирали.
Бурные 1920-е, революционные 1960-е, глянцевые 2000-е обнаруживают дивное стилистическое единство, не по букве, а по духу. Времена относительно сытые, полные быстрых социальных изменений и веры в блестящие перспективы. Короткие юбки, смещённая линия талии и культ юности как обязательное приложение. Впрочем, как только на горизонте собираются тучи, идеальный образ «взрослеет», юбки удлиняются, а линия талии возвращается на положенное ей от природы место. Великая Депрессия 1930-х, нефтяной кризис 1970-х и экономически сложные 2010-е — мы снова видим общие основные линии. Несколько сезонов подряд современные дизайнеры черпают вдохновение в тех самых семидесятых годах, если вообще не прямо цитируют. На фоне брюк-клёш, длинных юбок-колоколов, шёлковых комбинезонов и струящихся платьев с яркой цветочной набойкой теряются даже модные образы «женщины в рванье», «женщины в гоп-стилем и «женщины в милитари». Ничто не скрывает цифры реальной безработицы и не решает вопрос острой нехватки рабочих мест столь же прекрасно, как множество женщин, избравших путь реализации в роли домохозяйки и освободивших рабочее место для мужчин. «Босая, беременная, на кухне» — слишком грубо, не для современного мира. А вот почти мифологический образ «истинной женственности», с локонами и в длинном платье — в самый раз.
Военные 1940-е, карьеристские 1980-е — будь то нужда в рабочей силе на военных заводах или новые способы выхода из экономического кризиса, оба десятилетия демонстрировали нам новый образ женщины, равной мужчине во всём. Она точно так же может клепать подводные лодки или же подписывать многомиллионные контракты, да и ширина её плеч равняется мужской. Культурный эталон предписывает мужчине могучие плечи, в то время как эталонная женщина вроде бы должна обладать покатыми, но наступают времена, когда женщина должна обладать «плечами, на которых вынесет все тяготы». Кажется, 2020-е годы станут именно таким временем — временем, когда станет понятно, что без женских трудовых ресурсов из текущего экономического кризиса выйти не удастся. Так что доставайте с антресолей мамин или бабушкин жакет 1980-х, хватайте баул, раз-два-взяли, давай, бабоньки, поднажмём!
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