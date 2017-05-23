Впрочем, не стоит думать, что эстетика бедности и неблагополучия — это какая-то новинка. Большинство молодёжных контркультур ХХ века так или иначе использовали одежду, не соответствующую общепринятым нормам благопристойности, в качестве ещё одного способа бросить вызов обществу.

Если битники 1950-х были не столь влиятельны с точки зрения моды, то уже хиппи в 1960-е задали тренд на новое восприятие стиля, и часть дизайнеров кинулась создавать «хипповскую рванину». Панк-культура 1970-х дала миру Вивьен Вествуд — и оказалось, что растянутые свитера с дырками тоже могут быть модными, а вскоре уже и Зандра Роудс создавала своё платье для «панковской невесты». Гранж в 1990-е, ориентированный на образ аутсайдера, быстро коммерциализировался и стал полноценным модным стилем.