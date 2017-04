11 самых ожидаемых лимитированных коллекций сезона

Hood by Air x Pornhub

Это не первое сотрудничество моды и секс-индустрии: год назад бренд Diesel впервые в истории заключил контракт с порно-сайтами Pornhub и YouPorn, в рамках которого бельевая линейка марки рекламировалась на главных страницах (и рекламировалась продуктивно). Сотрудничества HBA с Pornhub вылилось в футболки с логотипом порносайта, а также в вещи с надписями «Hustler», «Wench», «Do you know where your children are?» и «Not suitable for children». Эта коллекция Hood by Air, которая вот-вот поступит в продажу, может стать последней: бренд объявил, что компания приостанавливает свою работу на неопределенный срок (пока креативный директор Шейн Оливер готовит еще одну коллаборацию — с брендом Helmut Lang).