В этом сезоне выйдет сразу несколько коллабораций, на которые нужно обратить внимание. Мы составили гид по лимитированным коллекциям, которые нельзя пропустить.
11 самых ожидаемых лимитированных коллекций сезона
Джефф Кунс x Louis Vuitton
Вчера бренд объявил о сотрудничестве с Джеффом Кунсом, которого называют самым дорогим современным художником. Американец разработал дизайн для серии сумок. Аксессуары украсили репродукции «Джоконды» Леонардо да Винчи, «Охоты на тигров и львов» Рубенса, а также работы Тициана, Ван Гога, Фрагонара. Всего в коллекции Masters полсотни предметов: сумки, кошельки, чехлы для ноутбуков и платки.
J. W. Anderson x Uniqlo
Самая любопытная коллаборация сезона: ирландец Джонатан Андерсон, дизайнер собственной марки J. W. Anderson и испанского модного дома Loewe, сделает коллекцию для Uniqlo. Андерсона принято считать самым прогрессивным дизайнером британской фэшн-сцены, в то время как Uniqlo ассоциируется с простыми вещами на каждый день. Что получится в результате — увидим осенью. Сейчас известно только то, что в совместной линейке будут мужские и женские вещи.
Fenty Puma by Rihanna
Хоть коллекция Рианны в духе «Мария-Антуаннета в спортивном зале» не имела успеха у критиков, мы не сомневаемся, что лимитированные вещи продадутся как горячие пирожки. Розовые кроссовки с атласными бантами (11 990 руб.), шлепанцы (6 990 руб.) и лакированные криперы (13 990 руб.) уже доступны в магазине бренда в «Галерее» и в онлайн-магазине Puma. Там же скоро появятся и ботильоны с шнуровкой, спортивные костюмы и боксерские халаты, которые больше, конечно, напоминают вечерние платья.
Alexander Wang x adidas Originals
Американский дизайнер настойчиво пытается вернуть в трендбук стиль athleisure: в его коллекции, сделанной совместно с adidas Originals, есть треники и бомберы (12 990 руб.), в которых можно смело отправляться на вечеринку, цитирующие футбольную форму шорты (9 990 руб.) и олимпийки в стилистике российских дворов (12 990 руб.). Вещи уже продаются в магазинах adidas Originals и на русскоязычном сайте бренда.
Джиджи Хадид x Tommy Hilfiger
Мы уже рассказывали, как восемнадцатилетние перевернули модную индустрию с ног на голову: теперь люксовые бренды (например, Dolce & Gabbana, Bulgari, Fendi и Moschino) придумывают изощренные способы, чтобы обратить на себя внимание миллениалов. Пока впереди Tommy Hilfiger: его сотрудничество с самой популярной моделью-миллениалом Джиджи Хадид стало постоянным. В весенне-летнем сезоне девушка приготовила для бренда джинсовые тренчкоты (28 990 руб.), купальники с надписью «Young America» (11 990 руб.), полосатые брючные костюмы (от 21 990 руб.) и шелковые платья-макси (34 990 руб.). Всё это уже продается в магазинах бренда и на сайте Tommy Hilfiger.
Uniqlo U с дизайном Кристофа Лемэра
В прошлом году японский бренд назначил Кристофа Лемера креативным директором новой линии Uniqlo U. Теперь помимо коллекций своего бренда Lemaire французский дизайнер выпускает еще две в год для Uniqlo. В весенней коллекции, которая уже продается в «Галерее», мужчин ждут джинсовые рубашки, куртки, пиджаки из рубашечной ткани, свитеры и футболки, плащи и тренчкоты. Для девушек — эффектный трикотаж, юбки миди, ветровки пудровых оттенков, рубашки, лаконичные платья, сарафаны и (впервые в Uniqlo!) купальники, раздельные и слитные.
Supreme x Louis Vuitton
В феврале в нью-йорском метро произошел коллапс: фанаты бренда Supreme образовали масштабные очереди, чтобы купить брендированные талончики на проезд. Не сомневаемся, что история повторится и с мужской коллекцией Supreme x Louis Vuitton, которая с 17 июля начнет продаваться в бутиках по всему миру. Мы уже добавили в свои вишлисты джинсовые и камуфляжные куртки с логотипами LV, сумки (от поясной до дорожной) и скейтборд.
Hood by Air x Pornhub
Это не первое сотрудничество моды и секс-индустрии: год назад бренд Diesel впервые в истории заключил контракт с порно-сайтами Pornhub и YouPorn, в рамках которого бельевая линейка марки рекламировалась на главных страницах (и рекламировалась продуктивно). Сотрудничества HBA с Pornhub вылилось в футболки с логотипом порносайта, а также в вещи с надписями «Hustler», «Wench», «Do you know where your children are?» и «Not suitable for children». Эта коллекция Hood by Air, которая вот-вот поступит в продажу, может стать последней: бренд объявил, что компания приостанавливает свою работу на неопределенный срок (пока креативный директор Шейн Оливер готовит еще одну коллаборацию — с брендом Helmut Lang).
Moncler x Off/White
Вторая коллекция Вирджила Абло для Moncler — это ветровки с узнаваемыеми диагональными полосами (на этот раз еще и светоотражающими), футболки с крупными логотипами, непромокаемые кепки и плащи. Все эти технологичные вещи уже продаются на втором этаже ДЛТ.
Gosha Rubchinskiy x Kappa, Gosha Rubchinskiy x Fila
Коллаборации со спортивными марками в ходу уже больше пяти лет, но в весенне-летнем сезоне они выходят на новый уровень. Если раньше Nike, Adidas и Reebok приглашали фэшн-бренды для сотрудничества, то теперь сами дизайнеры предлагают спортивным маркам сделать вещи для их показов. Хороший пример — коллекция Gosha Rubchinskiy, в которой мы увидели коллаборации сразу с тремя гигантами итальянской уличной моды: Fila, Sergio Tacchini и Kappa. Треники, футболки и свитшоты с узнаваемыми логотипами будут продаваться в Au Pont Rouge.
Chapurin x Finn Flare
1 апреля в магазинах российского бренда Finn Flare появилась коллекция, созданная совместно с дизайнером Игорем Чапуриным. В ней — преимущественно платья и брючные комплекты, из легких материалов (хлопок, шелк) и леденцовых оттенков. Блузки обойдутся в районе 5000 руб., платья — около 8000 руб., брючные костюмы — в 15000 рублей.
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