Что смотреть на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге?

1 апреля в Петербурге стартует Mercedes-Benz Fashion Day — однодневное мероприятие, которое стало традиционным продолжением недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Главным событием дня станет показ финалистов нашего проекта «Новые имена в дизайне 2017»: 10 участников, которых выбрали экспертный совет и читатели, покажут свои работы на шоу, срежисированном Сергеем Луковским. Также свои новые коллекции представят Виктория Афанасьева (Vikki), Янис Чамалиди, Игорь Гуляев и финалистка «Новых имен в дизайне 2016» Анастасия Докучаева. Важно: Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg сменил локацию, теперь показы будут проходить в «Манеже».

1 марта, ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская пл., 1

17:00 — показ Anastasia Dokuchaeva

18:00 — показ Ianis Chamalidy

19:00 — показ Vikki

20:30 — показ «Новые имена в дизайне 2017»

22:00 — показ Igor Gulyaev