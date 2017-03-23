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Показ финалистов «Новые имена в дизайне 2016» со знаменитостями
Что смотреть на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге?
1 апреля в Петербурге стартует Mercedes-Benz Fashion Day — однодневное мероприятие, которое стало традиционным продолжением недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Главным событием дня станет показ финалистов нашего проекта «Новые имена в дизайне 2017»: 10 участников, которых выбрали экспертный совет и читатели, покажут свои работы на шоу, срежисированном Сергеем Луковским. Также свои новые коллекции представят Виктория Афанасьева (Vikki), Янис Чамалиди, Игорь Гуляев и финалистка «Новых имен в дизайне 2016» Анастасия Докучаева. Важно: Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg сменил локацию, теперь показы будут проходить в «Манеже».
1 марта, ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская пл., 1
17:00 — показ Anastasia Dokuchaeva
18:00 — показ Ianis Chamalidy
19:00 — показ Vikki
20:30 — показ «Новые имена в дизайне 2017»
22:00 — показ Igor Gulyaev
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