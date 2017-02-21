Всё, что нужно знать о стиле Жаклин Кеннеди

Джону Кеннеди удалось настоять на своём, и в 1961 году Олег Кассини стал официальным дизайнером Джеки, получив титул «секретаря по стилю». Работа оказалась напряжённой, за три года он создал более 300 нарядов, многие из которых сформировали «Стиль Джеки Кеннеди». Силуэт «линии А», платья без бретелей с завышенной ампирной талией, элегантные костюмы — всё это заслуга Кассини. Он не боялся предлагать и неожиданные решения. Даже сам Джон Кеннеди высказывал сомнения, стоит ли Джеки надевать платье с асимметричным декольте, открывающим одно плечо. Кассини парировал одной фразой: «Твоя жена должна вести за собой, а не следовать за другими». Глядя на наряды первой леди, редакторы модных журналов презрительно фыркали, зато женщины мира были в восторге и начали подражать. Шляпка-таблетка, созданная американцем Хальстоном в 1961 году, станет самым модным головным убором года после того как в ней появится Джеки. Европейской модой пришлось пожертвовать: знаменитый розовый костюм был не от Шанель, как утверждают некоторые, а от нью-йоркского ателье Шез Нинон.