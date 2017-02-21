В российский прокат выходит фильм «Джеки» о самом трагичном периоде в жизни Жаклин Кеннеди. Историк моды, преподаватель СПбГУ Мэган Виртанен рассказывает, как бывшей первой леди США удавалось оставаться образцом стиля и в горе, и в радости.
Всё, что нужно знать о стиле Жаклин Кеннеди
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Мэган Виртанен, историк моды, преподаватель СПбГУ
Многие именитые дизайнеры считали честью возможность создавать наряды для миссис Кеннеди: Валентино посвятил одну из коллекций лично Жаклин, а фирма Гуччи в конце 1960-х даже переименовала в её честь одну из своих сумок, теперь известную как Jackie-O. Жаклин предпочитала европейских дизайнеров, но брак с Джоном Кеннеди потребовал от неё многих уступок, в том числе вестиментарных. Глава клана Кеннеди, Джозеф, твёрдо намеренный сделать своего сына президентом Соединённых Штатов, умел смотреть в будущее и предвидел, что американская публика не одобрит, если первая леди США будет одеваться у иностранных кутюрье — так, кстати, и произошло уже во время предвыборной кампании. И хотя пока что на дворе стоял 1953 год, невесте пришлось выбирать из творений соотечественников. Выбор оказался необычным, и даже провокативным, учитывая остроту расовых вопросов в США того времени. Платье создала Энн Лоу, афроамериканка-полукровка, чей салон был известен в Нью-Йорке начиная с 1940-х годов.
Ещё в свою бытность сенатором Джон Кеннеди подобрал для жены лучшего, с его точки зрения, дизайнера — Олега Кассини, голливудского художника по костюмам, который создавал наряды для Вероники Лэйк, Мэрилин Монро, Авы Гарднер и Джин Тирни. Впрочем, на Жаклин Кеннеди послужной список дизайнера не произвёл никакого впечатления, эскизы она откинула в сторону, сказав: «Цыганщина».
Джону Кеннеди удалось настоять на своём, и в 1961 году Олег Кассини стал официальным дизайнером Джеки, получив титул «секретаря по стилю». Работа оказалась напряжённой, за три года он создал более 300 нарядов, многие из которых сформировали «Стиль Джеки Кеннеди». Силуэт «линии А», платья без бретелей с завышенной ампирной талией, элегантные костюмы — всё это заслуга Кассини. Он не боялся предлагать и неожиданные решения. Даже сам Джон Кеннеди высказывал сомнения, стоит ли Джеки надевать платье с асимметричным декольте, открывающим одно плечо. Кассини парировал одной фразой: «Твоя жена должна вести за собой, а не следовать за другими». Глядя на наряды первой леди, редакторы модных журналов презрительно фыркали, зато женщины мира были в восторге и начали подражать. Шляпка-таблетка, созданная американцем Хальстоном в 1961 году, станет самым модным головным убором года после того как в ней появится Джеки. Европейской модой пришлось пожертвовать: знаменитый розовый костюм был не от Шанель, как утверждают некоторые, а от нью-йоркского ателье Шез Нинон.
Кажется, Жаклин Кеннеди так и не полюбила творения Олега Кассини. Сразу после гибели Кеннеди она избавилась от дизайнера. Даже платье для похорон было заказано у Живанши, полный траурный гардероб для года скорби сделал Валентино. У Валентино же будет заказано и платье для свадьбы с Онассисом, и новый траурный гардероб после его смерти. Именно «третий» стиль Жаклин станет культовым. Словно устав от необходимости постоянно наряжаться и соответствовать социальным нормам, Джеки начнёт совмещать одежду от ведущих дизайнеров мира с обычными джинсами и чёрными водолазками, создавая именно тот образ, который станет ведущим в моде второй половины двадцатого века.
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