Как бы мы ни любили коллекции Vetements и Louis Vuitton, все мы оказываемся там — в масс-маркете. В магазины демократичных марок уже завезли весенне-летние коллекции. Рассказываем, какие вещи незазорно покупать у Uniqlo, Gap и Mango.
Что покупать в масс-маркете в этом сезоне?
Uniqlo
В прошлом году японский бренд назначил Кристофа Лемэра креативным директором новой линии Uniqlo U. Теперь помимо коллекций своего бренда Lemaire французский дизайнер выпускает еще две для Uniqlo. По первым кадрам нового сезона Uniqlo U становится понятно, что ассортимент останется прежним: будут практичные платья на каждый день, толстовки с капюшоном, рубашки, непромокаемые плащи, пиджаки, лаконичные юбки и топы, много свитеров и водолазок, а также купальники. Всё это будет доступно 17 февраля — в том числе и в Петербурге (ТЦ «Галерея»).
Mango
Весенне-летняя коллекция Mango объединила в себя все лучшее из Celine, Balenciaga и Isabel Marant: от первых — комплекты из плащевки и брюки на кулисках, от вторых — цветочные платья и блузы с оборками, как из восьмидесятых, от третьих — футуристичные комбинезоны. А как все это стилизовать, чтобы носить в повседневности, подскажет красивый лукбук с Микой Арганараз и Фредерикке Софи.
Monki
Шведский бренд акцентирует внимание на джинсовой линейке, которая действительно впечатляет размерной сеткой и количеством моделей: есть классика (прямые или скинни), джинсы с бахромой и вышивкой, которые могут заменить наряд на вечеринку, и много винтажных вариантов (от 2500 руб.).
Gap
Один кадр рекламной кампании говорит о сезонной коллекции Gap всё: в первую очередь в магазин нужно идти за стопками базовых рубашек и джинсами. Здесь их ассортимент исчисляется десятками.
Oysho
Бренд хорош в двух линейках: домашней и спортивной. В весенней коллекции первой можно найти цветочные, но не вульгарные халаты, брючные комплекты и платья на очень тонких бретельках, во второй — лосины с прозрачными вставками и серебряные ветровки, в которых почему-то сразу хочется начать заниматься спортом.
Stella McCartney x adidas
Еще одну красивую коллекцию, которая мотивирует бегать, плавать и ходить в спортзал, искать в adidas. Британский дизайнер Стелла МакКартни ежесезонно занимается модной линией, которая еще и технологична: шорты с компрессией, устойчивые к хлорке купальники, водоотталкивающие куртки и очень вместительные рюкзаки.
Pull & Bear
К базовым вещам на каждый день — свитерам, свитшотам, юбкам и джинсам — дизайнеры добавляют фрагменты коллекций Vetements, и Stella McCartney: характерные оборки, вырезы и цвета.
Uterque
Испанский бренд назвать масс-маркетом можно с натяжкой: ценник здесь в 2-3 раза выше, чем у конкурентов, зато к качеству претензий нет. Особенно хорошо удаются туфли, ботинки, куртки, юбки с бахромой и байкерские юбки — в общем, все вещи, которые сделаны из фирменной конкурентноспособной кожи.
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