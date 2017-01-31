Что покупать в масс-маркете в этом сезоне?

Uniqlo

В прошлом году японский бренд назначил Кристофа Лемэра креативным директором новой линии Uniqlo U. Теперь помимо коллекций своего бренда Lemaire французский дизайнер выпускает еще две для Uniqlo. По первым кадрам нового сезона Uniqlo U становится понятно, что ассортимент останется прежним: будут практичные платья на каждый день, толстовки с капюшоном, рубашки, непромокаемые плащи, пиджаки, лаконичные юбки и топы, много свитеров и водолазок, а также купальники. Всё это будет доступно 17 февраля — в том числе и в Петербурге (ТЦ «Галерея»).