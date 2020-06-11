Бренд Sandro перебрал архивы и собрал самую летнюю подборку платьев на лето. С цветами и индийским узором бандхани, актуальнейшее в сезоне поло и в девичье кружево.
Восточный принт, поло и неорубашки. У Sandro собрались самые летние платья сезона
Мастер-класс по стилю дают в комплекте: платье или сарафан с восточным принтом носим с гранжевой курткой с вышивкой и массивными босоножками, цветочное — с замшевыми ботинками, как это сделала бы самая классная девушка во дворе, а белоснежное в стиле преппи — с блестящими босоножками, что идеально для рабочего дня, плавно перетекающего в вечер.
Почти все платья в коллекции — классика бренда Эвелин Шетрит, что переходит из сезона в сезон, меняясь только в цветовом исполнении. Белые или узорчатые с рукавами фонариками для самых теплых летних вечеров и долгих прогулок. Облегающие синее и лососевое — спасительная база для кофе с подружками. Деконстрактные модели, этакие неорубашки, из сразу нескольких тканей с рубашечным принтом, когда хочется сорвать с себя строгий «офисный» лук.
Фото: архивы пресс-служб
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