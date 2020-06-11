Восточный принт, поло и неорубашки. У Sandro собрались самые летние платья сезона

Почти все платья в коллекции — классика бренда Эвелин Шетрит, что переходит из сезона в сезон, меняясь только в цветовом исполнении. Белые или узорчатые с рукавами фонариками для самых теплых летних вечеров и долгих прогулок. Облегающие синее и лососевое — спасительная база для кофе с подружками. Деконстрактные модели, этакие неорубашки, из сразу нескольких тканей с рубашечным принтом, когда хочется сорвать с себя строгий «офисный» лук.

Фото: архивы пресс-служб