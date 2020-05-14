«Антон тут рядом» и «Смерч» выпустили совместную коллекцию футболок с цитатами студентов центра

«Когда мы получили предложение о коллаборации с центром «Антон тут рядом», я моментально решила, что мы в деле: фильм «Антон тут рядом» давно покорил мое сердце, а сама тема аутизма мне всегда была интересна. Для меня люди с аутизмом — это люди, которые знают про жизнь чуть больше меня. Которые не так приземленны и зациклены на рутине, они где-то на шаг выше к глобальному пониманию любви как таковой», — говорит основатель бренда «Смерч» Ира Маныч.

Напомним, центр «Антон тут рядом», который помогает взрослым людям с аутизмом, сделал маски и продает их по себестоимости. Они доступны на сайте по предзаказу, есть доставка на дом. Маски украшены забавными и часто символичными надписями («Чтобы было лучше», «Я только что несла любовь», «Никакой не привет», «Напугал до жизни меня») – это цитаты студентов центра. «Антон тут рядом» также запустил онлайн-магазин, а ранее у центра появился свой оркестр и открылось новое пространство на Невском проспекте.

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