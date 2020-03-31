Благотворительный центр «Антон тут рядом», который помогает взрослым людям с аутизмом, сделал маски и продает их по себестоимости. Они доступны на сайте по предзаказу, есть доставка на дом. Сейчас мастерские проекта закрыты до конца недели, но команда планирует организовать производство удаленно.
Благотворительный центр «Антон тут рядом» сделал маски и продает их по себестоимости
Маски украшены забавными и часто символичными надписями («Чтобы было лучше», «Я только что несла любовь», «Никакой не привет», «Напугал до жизни меня») – это цитаты студентов «Антон тут рядом». Команда проекта добавляет, что маски нужны в первую очередь тем, кто болеет, но они также могут служить защитой лица от машинальных прикосновений. Менять марлю необходимо каждые два часа – для нее есть специальный кармашек.
Напомним, не так давно «Антон тут рядом» запустил онлайн-магазин, а ранее у центра появился свой оркестр и открылось новое пространство на Невском проспекте.
Фото: архивы пресс-службы
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