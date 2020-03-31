Благотворительный центр «Антон тут рядом» сделал маски и продает их по себестоимости

Напомним, не так давно «Антон тут рядом» запустил онлайн-магазин, а ранее у центра появился свой оркестр и открылось новое пространство на Невском проспекте.

Фото: архивы пресс-службы

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