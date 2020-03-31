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Благотворительный центр «Антон тут рядом» сделал маски и продает их по себестоимости

Благотворительный центр «Антон тут рядом», который помогает взрослым людям с аутизмом, сделал маски и продает их по себестоимости. Они доступны на сайте по предзаказу, есть доставка на дом. Сейчас мастерские проекта закрыты до конца недели, но команда планирует организовать производство удаленно. 

Маски украшены забавными и часто символичными надписями («Чтобы было лучше», «Я только что несла любовь», «Никакой не привет», «Напугал до жизни меня») – это цитаты студентов «Антон тут рядом». Команда проекта добавляет, что маски нужны в первую очередь тем, кто болеет, но они также могут служить защитой лица от машинальных прикосновений. Менять марлю необходимо каждые два часа – для нее есть специальный кармашек. 

Напомним, не так давно «Антон тут рядом» запустил онлайн-магазин, а ранее у центра появился свой оркестр и открылось новое пространство на Невском проспекте.

Фото: архивы пресс-службы

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Наташа Лыбина,
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