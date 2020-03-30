Впереди неделя выходных, а следом за ней, возможно, не одна неделя карантина (напоминаем, «Собака.ru» ведет прямую трансляцию новостей о COVID-19). Предлагаем потратить это время с максимальной пользой: эксперты индустрии моды поделились любимыми фильмами, подкастами, видеолекциями и книгами, которые помогут (хотя бы немного) изучить загадочный фешн-мир. Самое приятное, что благодаря предложениям от онлайн-кинотеатров, школ и библиотек (мы писали о них ранее) большинство рекомендованных файлов стали бесплатными – для удобства мы прикрепили ссылки.
Татьяна Парфенова, Мэган Виртанен, Мадонна Мур советуют бесплатные фильмы, книги, курсы по моде
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Кадр из фильма «Призрачная нить» / фото: kinopoisk.ru
Мэган Виртанен
Историк моды и колумнист «Собака.ru»
«Разумеется, в первую очередь я посоветую уделить время на мои видеолекции на сайте историямоды.рф – думаю, подобная пристрастность простительна. Если онлайн-образованию вы предпочитаете чтение, то серия книг "Библиотека журнала Теория Моды" от издательства Новое Литературное Обозрение точно займет вас не только на время карантина, но и на год вперед. Для тех, кто больше интересуется народным костюмом, посоветую книги издательства "Северный паломник", с их широким спектром – от исследования традиционной одежды Тамбовской губернии до книг о ручном ткачестве, или же серию "Костюм" от издательства "Бослен"».
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Кадр из фильма «Призрачная нить» / фото: kinopoisk.ru
Екатерина Кулиничева
Автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви» и телеграм-канала «Чей туфля спортивная»
«Я не думаю, конечно, что за две недели можно изучить моду, особенно за две недели, плотно нашпигованные кучей вещей, как у многих из нас сейчас. Но хочу посоветовать несколько вещей, которые мне понравились и которые доступны удаленно. Возможно, они помогут начать ее изучать или продолжить.
Говорить о моде можно сотней разных способов, это понятие, которое включает в себя огромное количество разных вещей, смыслов, явлений. Один из курсов, который я читаю студентам в Шанинке, как раз об этом: как по-разному разные умные люди в течение последних лет 120 определяли, что такое мода и почему она существует, какие потребности людей она закрывает. Видимо, поэтому мне интересна эта тема. Курс Fashion as Design от MoMa (доступ к нему открыт на Coursera бесплатно – прим.ред) – интересный курс о моде как дизайне.
Обратите внимание на книги серии "Библиотека журнала "Теория моды". Эта серия, в которой вышла моя книжка – и для меня это большая честь, потому что эта серия, на мой взгляд, делает очень важное дело. Там выходит много современных, интереснейших исследований о моде и теле от исследователей первого ряда, зарубежных и российских. И это очень близкий моему сердцу способ думать и говорить о моде – исследовательский, когда моду и одежду помещают в контекст культуры и жизни вообще. Многие книги из этой серии доступны в электронном виде. Среди моих любимых в серии: "Политическая история брюк" Кристин Бар, "Корсет" Валери Стил и "Модный Лондон" Кристофера Бруарда.
Посмотрите фильм "Призрачная нить". Для меня это кино – в первую очередь страшноватый портрет индустрии старого кутюра, высокой моды. Знаю, что многие люди тоскуют по такой моде и только ее за моду и признают. Но я не из них. В том числе из-за вещей, о которых очень честно говорит этот фильм: снобизма "художников" по отношению к рукам, которые их кормят, невидимого труда мастеров, швей, управляющих и всех прочих людей, которые стоят за "великими кутюрье" и делают так, чтобы шестеренки механизма их домов крутились.
Прочтите текст Пьер Бурдье. "Различение: социальная критика суждения". Вещь для тех, кому хочется чего-нибудь "серьезного". Я на полном серьезе считаю теорию моды очень терапевтической дисциплиной, которая может многое починить в наших непростых отношениях с собой, вещами и потреблением. Открыла для себя это ее свойство, когда начала преподавать (и по-настоящему прочитала многие важные тексты, которые в студенчестве ты обычно быстро пролистываешь к семинарам). Я мечтаю сделать такой курс – о том, как теория моды спешит на помощь душам, которые стремятся разобраться в своих отношениях с одеждой и потреблением, чтобы без репрессий "просто прекрати покупать!", а с объяснениями, почему мы можем хотеть обладать теми или иными вещами. Статья Бурдье с совершенно непроизносимым названием там обязательно будет. Она о том, что может стоять за понятием "вкус", за нашими предпочтениями и за нашими выборами, о том, что мода и вкус – это всегда про образ жизни и образ мысли, а не только про фасончик. Примеры в самом тексте не столько про моду на одежду, сколько про другие вещи, но на эту область все легко перенести. Я очень ее люблю и обычно так рьяно рекламирую студентам, что даже самые сложные в итоге Бурье читают».
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Кадр из фильма «Родина» / фото: kinopoisk.ru
Татьяна Парфенова
Дизайнер и основательница модного дома Tatyana Parfionova
«Я советую посмотреть фильм "Мария-Антуанетта" Софии Копполлы – фильм о моде, присмотритесь, в одном эпизоде, кстати, мелькают кеды Converse. Обратите внимание на фильмы про современную архитектуру и природу, а также слушайте красивую музыку, как эта. Из литературы советую сказки Андерсена. Все это – о моде!».
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Кадр из фильм «Мария-Антуанетта» / фото: kinopoisk.ru
Мадонна Мур
Автор телеграм-канала «Мур»
«Я работаю удаленно уже 2 недели, и я уже привыкла к новым реалиям. Свободного времени мало, поскольку работаю нон-стоп. Но перерыв у меня проходит за чтением ресурсов по моде, возможно, они будут полезны и вам. Например, на hypebeast.com всегда можно увидеть новые лукбуки, коллекции, какие-то коллаборации брендов. Да, в мире карантин. Сейчас реже компании выпускают продукты, но осталось что-то в запасе. И эти запасы поочередно выдаются.
Можно почитать архивы всех журналов Vogue Italia, они в связи с пандемией выложили их в общий доступ. Естественно абсолютно бесплатно. Оттуда я беру в канал вдохновляющие фотосессии из 90-х. Тем более, Италия – центр моды. И архивные журналы очень атмосферные.
Чтобы быть в курсе происходящего на рынке и, например, того, как пандемия влияет на мировую экономику , можно посмотреть the Business of Fashion. И самую влиятельную в мире газету о моде WWD, где больше интервью с дизайнерами, с владыками брендов и историй о том, как модная индустрия меняется в связи с новыми реалиями.
Из фильмов и книг посоветовала бы новый сезон моего любимого сериала «Родина» и две книги, которые читаю сейчас – Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества» и Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Они не о моде, разноформатные, но полезные и интересные».
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Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде» / фото: kinopoisk.ru
Анна Баштовая
Историк костюма в кино, преподаватель в Московской Школе Кино и Британской высшей Школе Дизайна, автор-телеграм канала «Кинокостюм для чайников»
«Моя специфика не просто мода, а мода через призму кинематографа, поэтому я хочу поделиться фильмами, которые максимально повлияли на фешн-индустрию.
"В прошлом году в Мариенбаде" (1961). Одной из главных особенностей картины стало то, что все наряды героини разработала 77-летняя Коко Шанель. И хотя фильм является малоизвестным для широкой публики, модная индустрия черпала (и продолжает черпать) в нем бесконечное вдохновение. В 2011 году в честь 50-летия картины Карл Лагерфельд создал весенне-летнюю коллекцию Last Year at Marienbad, в которую вошли вариации на тему костюмов из фильма: в частности, культовый перьевой пеньюар. Кроме того, фильм послужил источником вдохновения для клипа "To the End" британской группы Blur, фотосессии Дафны Гиннесс руки Стивена Кляйна для итальянского Vogue, фотосессии Мануэля Оутумуро для испанского Marie Claire, видео кутюрной коллекции 2015 года Ульяны Сергеенко, весенне-летней кампании 2017 года Marc Jacobs Beauty с Вайноной Райдер и для круизной коллекции 2017 года бренда Rochas.
"Пикник у Висячей скалы" (1975). Эстетика женского колледжа начала 20-го века и изящные девственно-невинные белоснежные образы на фоне песчаной природы Австралии не могли остаться незамеченными фешн-индустрией. С момента выхода фильма он стабильно находится в списках главных источников вдохновения знаменитых режиссеров, фотографов и дизайнеров. Весенне-летняя коллекция Александра Маккуина в 2005-м, фотосессия Стивена Майзела для итальянского Vogue в 2006-м, осенне-зимняя коллекция Rodarte в 2010-м, весенне-летняя коллекция Band of Outsiders в 2012-м, весенне-летняя коллекция Jenny Packham в 2014-м — яркие тому подтверждения.
"Бегущий по лезвию" (1982). В ноябре 2019 года наступило то самое время "из будущего", в котором разворачивается действие картины, поэтому особенно интересно сравнивать моду из фильма с реальной модой нашего времени. Практически мгновенно после выхода, картина стала культовой, в том числе и среди фешн-дизайнеров. Вивьен Вествуд стала первой, кто посвятил фильму свою коллекцию 1983 года Punkature, и в дальнейшем влияние "Бегущего…" на модную индустрию лишь росло. В 1998 году Александр Маккуин, на тот момент креативный директор Givenchy, посвятил коллекцию репликанту Рейчел, взяв за основу широкоплечие силуэты и идеальную укладку героини. В том же году фотограф Стивен Майзел снял модель Эухению Сильву в образе Рейчел для обложки итальянского Vogue. Позднее, в 2011 году, Майзел снова обратился к образу репликанта, на этот раз для рекламной кампании Balenciaga с Жизель Бюндхен. В 2016 году все та же Рейчел вдохновила на коллекцию Гарета Пью, а в 2017-м — Томаса Майера для Bottega Veneta. Одной из самых известных коллекций, посвященных картине, стал показ Рафа Симонса SS18, прошедший в закрытом нью-йоркском супермаркете».
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Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» / фото: kinopoisk.ru
Максим Попов
Автор телеграм-канала Fashion Law, партнер Mentors Law Firm
«В силу профессии мода для меня — это, в первую очередь, бизнес, поэтому и подборка будет соответствующая. Очень впечатлила книга Фила Найта "Продавец обуви" об истории компании Nike. Количество ситуаций, где компания была на грани закрытия, и как Найт находил выход, действительно настраивают сражаться за свой бизнес до конца. А вот книга "Феномен Zara" показалась не такой интересной, как материалы судебных споров с этим брендом.
Из подкастов о моде слушал "Нелегкая промышленность": интервью с участниками модной индустрии, которые проводит дизайнер Ксения Шнайдер. Вышло всего 3 выпуска, поэтому самое время начать.
Также сейчас принято проходить курсы. Я выбрал для себя Management of Fashion and Luxury Companies от Университета Боккони (доступ к нему открыт на Coursera бесплатно – прим.ред), чтобы больше понять бизнес модели компаний».
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Кадр из фильма «Пикник у Висячей скалы» / фото: kinopoisk.ru
Что еще можно посмотреть или прочесть?
Прочтите отрывки из книг Ольги Хорошиловой. «Собака.ru» публиковала историю о том, как Майя Плисецкая познакомилась с Коко Шанель, из книги «Мода и гении» и главу из книги «Костюм и мода Российской империи», а также отрывок из каталога выставки Музея театрального и музыкального искусства о том, как Майя Плисецкая стала рупором советской моды и предвосхитила современные тенденции. Кроме того, Ольга Хорошилова в колонке для нашего издания разбирала феномен красного цвета (от косоворотки Николая II до шаровар Дмитрия Пескова!).
Прочтите лекцию французского социолога Люка Болтански из цикла Издательства Европейского университета «Как возможно общество». Отрывок, рассказывающий, из чего на самом деле складывается цена люксовых вещей, «Собака.ru» публиковала здесь.
Посмотрите кинокартины о моде, вот две подборки: «5 новых фильмов о моде: от убийства Версаче до взлета Диора» и «7 фильмов, образы для которых создавали великие дизайнеры».
И 18 классных книг о моде! О Карле Лагерфельде, Prada и Кейт Мосс можно почитать здесь, а о кроссовках (та самая книга Екатерины Кулиничевой), Александре Маккуине и Билле Каннингеме – здесь.
Кроме того, «Собака.ru» делала подборку всех бесплатных приложений, подкастов, онлайн-стримингов и прямых эфиров, которые доступны на время карантина. Ее можно найти по ссылке.
Фото: kinopoisk.ru
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