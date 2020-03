Татьяна Парфенова, Мэган Виртанен, Мадонна Мур советуют бесплатные фильмы, книги, курсы по моде

Историк костюма в кино, преподаватель в Московской Школе Кино и Британской высшей Школе Дизайна, автор-телеграм канала «Кинокостюм для чайников»

«Моя специфика не просто мода, а мода через призму кинематографа, поэтому я хочу поделиться фильмами, которые максимально повлияли на фешн-индустрию.

"В прошлом году в Мариенбаде" (1961). Одной из главных особенностей картины стало то, что все наряды героини разработала 77-летняя Коко Шанель. И хотя фильм является малоизвестным для широкой публики, модная индустрия черпала (и продолжает черпать) в нем бесконечное вдохновение. В 2011 году в честь 50-летия картины Карл Лагерфельд создал весенне-летнюю коллекцию Last Year at Marienbad, в которую вошли вариации на тему костюмов из фильма: в частности, культовый перьевой пеньюар. Кроме того, фильм послужил источником вдохновения для клипа "To the End" британской группы Blur, фотосессии Дафны Гиннесс руки Стивена Кляйна для итальянского Vogue, фотосессии Мануэля Оутумуро для испанского Marie Claire, видео кутюрной коллекции 2015 года Ульяны Сергеенко, весенне-летней кампании 2017 года Marc Jacobs Beauty с Вайноной Райдер и для круизной коллекции 2017 года бренда Rochas.

"Пикник у Висячей скалы" (1975). Эстетика женского колледжа начала 20-го века и изящные девственно-невинные белоснежные образы на фоне песчаной природы Австралии не могли остаться незамеченными фешн-индустрией. С момента выхода фильма он стабильно находится в списках главных источников вдохновения знаменитых режиссеров, фотографов и дизайнеров. Весенне-летняя коллекция Александра Маккуина в 2005-м, фотосессия Стивена Майзела для итальянского Vogue в 2006-м, осенне-зимняя коллекция Rodarte в 2010-м, весенне-летняя коллекция Band of Outsiders в 2012-м, весенне-летняя коллекция Jenny Packham в 2014-м — яркие тому подтверждения.

"Бегущий по лезвию" (1982). В ноябре 2019 года наступило то самое время "из будущего", в котором разворачивается действие картины, поэтому особенно интересно сравнивать моду из фильма с реальной модой нашего времени. Практически мгновенно после выхода, картина стала культовой, в том числе и среди фешн-дизайнеров. Вивьен Вествуд стала первой, кто посвятил фильму свою коллекцию 1983 года Punkature, и в дальнейшем влияние "Бегущего…" на модную индустрию лишь росло. В 1998 году Александр Маккуин, на тот момент креативный директор Givenchy, посвятил коллекцию репликанту Рейчел, взяв за основу широкоплечие силуэты и идеальную укладку героини. В том же году фотограф Стивен Майзел снял модель Эухению Сильву в образе Рейчел для обложки итальянского Vogue. Позднее, в 2011 году, Майзел снова обратился к образу репликанта, на этот раз для рекламной кампании Balenciaga с Жизель Бюндхен. В 2016 году все та же Рейчел вдохновила на коллекцию Гарета Пью, а в 2017-м — Томаса Майера для Bottega Veneta. Одной из самых известных коллекций, посвященных картине, стал показ Рафа Симонса SS18, прошедший в закрытом нью-йоркском супермаркете».