Татьяна Парфенова, Мэган Виртанен, Мадонна Мур советуют бесплатные фильмы, книги, курсы по моде

Автор книги «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви» и телеграм-канала «Чей туфля спортивная»

«Я не думаю, конечно, что за две недели можно изучить моду, особенно за две недели, плотно нашпигованные кучей вещей, как у многих из нас сейчас. Но хочу посоветовать несколько вещей, которые мне понравились и которые доступны удаленно. Возможно, они помогут начать ее изучать или продолжить.

Говорить о моде можно сотней разных способов, это понятие, которое включает в себя огромное количество разных вещей, смыслов, явлений. Один из курсов, который я читаю студентам в Шанинке, как раз об этом: как по-разному разные умные люди в течение последних лет 120 определяли, что такое мода и почему она существует, какие потребности людей она закрывает. Видимо, поэтому мне интересна эта тема. Курс Fashion as Design от MoMa (доступ к нему открыт на Coursera бесплатно – прим.ред) – интересный курс о моде как дизайне.

Обратите внимание на книги серии "Библиотека журнала "Теория моды". Эта серия, в которой вышла моя книжка – и для меня это большая честь, потому что эта серия, на мой взгляд, делает очень важное дело. Там выходит много современных, интереснейших исследований о моде и теле от исследователей первого ряда, зарубежных и российских. И это очень близкий моему сердцу способ думать и говорить о моде – исследовательский, когда моду и одежду помещают в контекст культуры и жизни вообще. Многие книги из этой серии доступны в электронном виде. Среди моих любимых в серии: "Политическая история брюк" Кристин Бар, "Корсет" Валери Стил и "Модный Лондон" Кристофера Бруарда.

Посмотрите фильм "Призрачная нить". Для меня это кино – в первую очередь страшноватый портрет индустрии старого кутюра, высокой моды. Знаю, что многие люди тоскуют по такой моде и только ее за моду и признают. Но я не из них. В том числе из-за вещей, о которых очень честно говорит этот фильм: снобизма "художников" по отношению к рукам, которые их кормят, невидимого труда мастеров, швей, управляющих и всех прочих людей, которые стоят за "великими кутюрье" и делают так, чтобы шестеренки механизма их домов крутились.

Прочтите текст Пьер Бурдье. "Различение: социальная критика суждения". Вещь для тех, кому хочется чего-нибудь "серьезного". Я на полном серьезе считаю теорию моды очень терапевтической дисциплиной, которая может многое починить в наших непростых отношениях с собой, вещами и потреблением. Открыла для себя это ее свойство, когда начала преподавать (и по-настоящему прочитала многие важные тексты, которые в студенчестве ты обычно быстро пролистываешь к семинарам). Я мечтаю сделать такой курс – о том, как теория моды спешит на помощь душам, которые стремятся разобраться в своих отношениях с одеждой и потреблением, чтобы без репрессий "просто прекрати покупать!", а с объяснениями, почему мы можем хотеть обладать теми или иными вещами. Статья Бурдье с совершенно непроизносимым названием там обязательно будет. Она о том, что может стоять за понятием "вкус", за нашими предпочтениями и за нашими выборами, о том, что мода и вкус – это всегда про образ жизни и образ мысли, а не только про фасончик. Примеры в самом тексте не столько про моду на одежду, сколько про другие вещи, но на эту область все легко перенести. Я очень ее люблю и обычно так рьяно рекламирую студентам, что даже самые сложные в итоге Бурье читают».