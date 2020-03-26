Петербургский бренд Bats выпустил новую коллекцию – с идеальными мото-косухами разных цветов

Вещи коллекции заняли пограничное положение между эстетикой минимализма и культурой спорта. Так, например, тренч прямого кроя вместо пуговиц обзавелся кнопками – это делает его более комфортным при ношении. Команда Bats, учитывая обстоятельства, ввела бесплатные доставки по всему миру, в Москве и Петербурге работает доставка с услугой примерки.​ Напомним, ранее бренд выпускал коллекцию дубленок в разных вариантах и цветах и линейку курток универсального размера.

Фото: архивы пресс-службы

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