Петербургский бренд Марии Калашниковой Bats, который создает лучшие куртки и дубленки, выпустил весенне-летнюю коллекцию с пиджаками в винтажном стиле, брюками-бермудами с регулируемым поясом и юбками на резинке. Мото-косуха, визитная карточка марки, в этом сезоне появилась в двух новых цветах – молочном и зеленом, а ее укороченный вариант теперь доступен в кирпичном оттенке.
Петербургский бренд Bats выпустил новую коллекцию – с идеальными мото-косухами разных цветов
Мария Калашникова
дизайнер Bats
«При создании новой коллекции мы впервые участвовали в производстве самой кожи: выбирали цвета, контролировали плотность, эластичность и жесткость материалов в зависимости от моделей. Теперь благодаря использованию эластичной кожи, нам проще создавать модели в единой размерной сетке, с которой мы работаем уже не первый сезон. Также благодаря объемным фасонам и поясу на резинке, позволяющему регулировать посадку, наши вещи "one size" подходят для разных типов фигур и параметров — от XS до L».
Вещи коллекции заняли пограничное положение между эстетикой минимализма и культурой спорта. Так, например, тренч прямого кроя вместо пуговиц обзавелся кнопками – это делает его более комфортным при ношении. Команда Bats, учитывая обстоятельства, ввела бесплатные доставки по всему миру, в Москве и Петербурге работает доставка с услугой примерки. Напомним, ранее бренд выпускал коллекцию дубленок в разных вариантах и цветах и линейку курток универсального размера.
Фото: архивы пресс-службы
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