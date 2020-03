Как коронавирус повлияет на индустрию моды в России? Рассказывает Ольга Штейнберг

Отказ от офлайн-мероприятий в fashion в пользу онлайн, более быстрая интеграция с бизнес-составляющей: see now – buy now выйдет на новый уровень.

В индустрии уже который год идут разговоры о том, что Недели моды все меньше интересны и нужны участникам этого рынка, так как коммуникации уходят в онлайн, но в силу своей консервативности и специфики мода продолжает сопротивляться. С другой стороны, поджимают новые догмы sustainability. Но вот так просто взять и закрыться смогли или не сильно значительные недели, или, как скандинавская, максимально осознанные. Ведущим же площадкам приходилось продолжать балансировать между бизнес-задачами и общественными мнением.

На смену Неделям моды придут полноценные онлайн бизнес-платформы.

А тут – форс-мажорная ситуация, и вот уже отменились не только традиционные сольные показы крупнейших брендов, но и целые Недели мод. И, пожалуйста, Неделя моды в Шанхае объявляет о новом формате – онлайн. Угадайте, кто подсуетился? Площадка Tmall, принадлежащая китайскому онлайн-гиганту Alibaba. И это будут не просто показы онлайн – создание платформы, на которой дизайнеры проведут виртуальные презентации, а затем смогут продавать коллекции. Вывод: если внутри модной индустрии не будет активно использоваться IT-составляющая, то IT-компании сами придут в индустрию и начнут диктовать свои условия. И, возможно, это будет новый дивный мир.