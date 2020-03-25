Как коронавирус повлияет на индустрию моды в России? Рассказывает Ольга Штейнберг

Что пошло не так в России в целом?

Начну с того, что приступить к написанию колонки было нелегко. В режиме нон-стоп поступает информация о распространении вируса, падении цен на нефть, закрытии магазинов, фитнес-клубов, целых стран. Каждая индустрия пытается хоть как-то осознать складывающуюся ситуацию, лучшие аналитики дают первые прогнозы. Десятки статей написаны о том, что происходит сейчас, еще десятки будут о том, что нужно делать, чтобы выжить. Я решила поговорить о другом – но начать все же придется с проблематики.

Если в двух словах, проблема в коронавирусе («Собака.ru» ведет прямую трансляцию новостей о COVID-19 в Петербурге, России и мире – прим.ред) и мировом падении цен на нефть. Все, что из этого вытекает, напоминает апокалиптический сценарий (но и не такое было в мировой истории, поэтому прорвемся). Например, сокращение количества посетителей ТЦ (а значит, потенциальное закрытие магазинов) означает падение продаж.

Если в двух словах, проблема в коронавирусе и мировом падении цен на нефть.

Так происходит нарушение цикла работы индустрии: бренды закрывают магазины, отказываются от заказов на фабриках или не выкупают их, это бьет по производствам, которые вынуждены сокращать сотрудников – валится бизнес всех уровней, малый и средний страдают быстрее, так как у них нет финансовой подушки. Закрытие бизнесов в туризме, общепите, ритейле, организации мероприятий и связанных с ними других сферах провоцируют неизбежный рост безработицы, сокращение количества потенциальных покупателей и клиентов. В свою очередь падение рубля влечет за собой падение уровня потребительской уверенности и рост цен на товары с импортной составляющей.