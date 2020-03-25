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Фэшн-аналитик и автор телеграм-канала Fashion is business Ольга Штейнберг написала для «Собака.ru» колонку о том, как пандемия коронавируса повлияет на индустрию моды в России, почему скоро среди лидеров могут оказаться те, кто ранее не занимался бизнесом, и правда ли, что мы чаще будем покупать вещи в секонд-хендах.
Как коронавирус повлияет на индустрию моды в России? Рассказывает Ольга Штейнберг
Что пошло не так в России в целом?
Начну с того, что приступить к написанию колонки было нелегко. В режиме нон-стоп поступает информация о распространении вируса, падении цен на нефть, закрытии магазинов, фитнес-клубов, целых стран. Каждая индустрия пытается хоть как-то осознать складывающуюся ситуацию, лучшие аналитики дают первые прогнозы. Десятки статей написаны о том, что происходит сейчас, еще десятки будут о том, что нужно делать, чтобы выжить. Я решила поговорить о другом – но начать все же придется с проблематики.
Если в двух словах, проблема в коронавирусе («Собака.ru» ведет прямую трансляцию новостей о COVID-19 в Петербурге, России и мире – прим.ред) и мировом падении цен на нефть. Все, что из этого вытекает, напоминает апокалиптический сценарий (но и не такое было в мировой истории, поэтому прорвемся). Например, сокращение количества посетителей ТЦ (а значит, потенциальное закрытие магазинов) означает падение продаж.
Так происходит нарушение цикла работы индустрии: бренды закрывают магазины, отказываются от заказов на фабриках или не выкупают их, это бьет по производствам, которые вынуждены сокращать сотрудников – валится бизнес всех уровней, малый и средний страдают быстрее, так как у них нет финансовой подушки. Закрытие бизнесов в туризме, общепите, ритейле, организации мероприятий и связанных с ними других сферах провоцируют неизбежный рост безработицы, сокращение количества потенциальных покупателей и клиентов. В свою очередь падение рубля влечет за собой падение уровня потребительской уверенности и рост цен на товары с импортной составляющей.
О чем говорит индустрия моды сегодня?
Когда 2-3 недели назад ситуация только начала развиваться в России, все хотели понять, что будет с индустрией. Стали спрашивать производителей и дизайнеров, будут ли проблемы с заказом тканей и пряжи, которые часто импортные, уточнять, надолго ли встали швейные фабрики. И все были уверены, что все в порядке, ткани есть, поставки идут, да, возможны задержки, но без штанов к новому сезону никто не останется. И в тот момент никто не задавался вопросом, нужны ли будут платья и брюки людям, которые потеряют работу, бизнес, закроют свои рестораны, кафе и магазины. Беспрецедентно упавший ниже плинтуса туристический бизнес, общепит, розничная торговля и так далее по цепочке – это те же потребители.
Валерий Туниянц
основатель бренда Canoe
«Рост цен будет однозначно. Все зависит от того, какой процент заложен от импорта. В рублевом сегменте его пока нет. Например, у нас производство российское, а пряжа импортная, значит, повышение будет только на ту долю, что имеет импортная пряжа. Пока, думаю, не более 10% от общей цены, возможно, меньше.
Проблема не в том, что произошло в данный момент. Мы смотрим, что будет через год и как мы будем закупать сырье на следующий период. Это более важно. Есть риск снижения продаж, потому что партнеры будут корректировать свои планы в соответствии с возможностями покупателей. Но рынок очень быстро сам себя регулирует. Зачастую, есть ли один сегмент проседает, то другой растет. Ближайшие 3 месяца уже все покажут».
Спустя неделю начались другие разговоры: стало ясно, что малый и средний бизнес сыпятся в первую очередь – повторюсь, мало у кого есть финансовая подушка на случай форс-мажора. Впрочем, дела идут не самым лучшим образом и у крупных брендов. Все, от мала до велика, начали «реагировать на повестку», проводить акции и предпринимать меры, но только краткосрочного действия, рассчитанные на то, что у покупателя есть деньги и желание покупать (никто пока не осознал, что надо экономить, потому что будущее под вопросом).
Понятно, что просто нужно было действовать оперативно и делать хоть что-то для имиджа и продаж. Однако произошла и еще одна важная вещь: кризис буквально за пару недель подтолкнул предпринимателей друг к другу, началась консолидация усилий, понимание, что на данном этапе нужно держаться друг друга и объединяться, чтобы донести свои проблемы до государства.
Павел Осовцов
автор телеграм-канала «Осовцов говорит»
«Сейчас представителям индустрии моды нельзя сидеть сложа руки, иначе есть риск не пережить кризис. Необходимо как можно быстрее среагировать на ситуацию и найти уникальное торговое предложение, которое сможет поддержать и стимулировать продажи, потому что кроме коронавируса есть и другие проблемы – то же падение курса рубля, которое плачевно отразится на тех, кто завязан на импорте.
Нужно кооперироваться и создавать платформы, объединяя в рамках последних несколько бизнесов – чем больше, тем лучше. И пытаться донести до государства свои проблемы. Идти в Министерство промышленности и торговли: одно ИП, возможно, не услышат, но если вас будет десять, тридцать, сто пятьдесят, государство с большей вероятностью обратит внимание».
Но есть и хорошие новости!
Кризис когда-нибудь закончится – начнется восстановление спроса, восстановление бизнеса и появление нового. И те, кто сможет сегодня собраться и предпринять правильные шаги, ужаться, но сохранить бизнес, получат хорошие шансы вернуться в дело. А те, кто сможет «заглянуть» в будущее и поймать новую реальность в числе первых, станут настоящими лидерами индустрии. Кстати, я верю, что шансы одинаковые и у больших компаний, и у маленьких. И даже у тех, кто до этого бизнесом не занимался. Предлагаю побыть немного визионерами и, абстрагируясь от происходящего сейчас, посмотреть на ситуацию в будущем.
Так или иначе, в одном мы можем быть на 100% уверены: кризисные ситуации – это безусловный катализатор всех трендов. То есть при отсутствии сильных внешних факторов, таких, с которыми мы столкнулись за последний месяц, они продолжали бы развиваться своим чередом, но теперь (в связи со всем вышеописанным) многие из них могут усилиться значительно быстрее. И тот, кто сможет воспользоваться этими знаниями грамотно и своевременно, имеет шансы быть абсолютным победителем. Давайте посмотрим, какие тренды могут усилиться в процессе и по завершению кризиса.
Оптимизация ритейла: закрытие лишних офлайн-магазинов, более активное развитие онлайна, омниканальных продаж, сервиса и логистики.
Спрос будет расти постепенно и логично. В какой-то момент запрос на оптимизацию складов, логистики и автоматизации будет радикально высоким, затем все выровняется, но скачок все равно будет сильнее, чем в обычных условиях. Структура омниканальных продаж неизбежно сдвинется еще больше в сторону онлайна. Но с другой стороны, после окончания кризисного периода, может вернуться отложенный спрос на офлайн, так как все к тому времени изрядно насидятся в изоляции. Но это будет уже совсем другая история.
Сергей Тонков
основатель бренда St.Friday Socks
«Давать точные прогнозы пока рано, но уже очевидно, что это будет самый серьезный кризис за последнее время – ни в 1998, ни в 2008, ни в 2014 подобного не было. Существенно изменится ритейл, часть которого закроется и не найдет в себе силы открыться снова. Из позитивных изменений – переход в онлайн. Региональные марки начнут продавать не только в офлайн-магазинах, но и в интернете.
Важно не поддаваться панике – я советую сосредоточиться на себе и своем бизнесе. Стоит попытаться сохранить команду, не увольнять людей, а найти им новое применение: например, продавец может легко освоить базовые правила ведения Instagram. Нужно мониторить ситуацию, действовать здраво и прогнозировать развитие событий».
Отказ от офлайн-мероприятий в fashion в пользу онлайн, более быстрая интеграция с бизнес-составляющей: see now – buy now выйдет на новый уровень.
В индустрии уже который год идут разговоры о том, что Недели моды все меньше интересны и нужны участникам этого рынка, так как коммуникации уходят в онлайн, но в силу своей консервативности и специфики мода продолжает сопротивляться. С другой стороны, поджимают новые догмы sustainability. Но вот так просто взять и закрыться смогли или не сильно значительные недели, или, как скандинавская, максимально осознанные. Ведущим же площадкам приходилось продолжать балансировать между бизнес-задачами и общественными мнением.
А тут – форс-мажорная ситуация, и вот уже отменились не только традиционные сольные показы крупнейших брендов, но и целые Недели мод. И, пожалуйста, Неделя моды в Шанхае объявляет о новом формате – онлайн. Угадайте, кто подсуетился? Площадка Tmall, принадлежащая китайскому онлайн-гиганту Alibaba. И это будут не просто показы онлайн – создание платформы, на которой дизайнеры проведут виртуальные презентации, а затем смогут продавать коллекции. Вывод: если внутри модной индустрии не будет активно использоваться IT-составляющая, то IT-компании сами придут в индустрию и начнут диктовать свои условия. И, возможно, это будет новый дивный мир.
Замедление быстрой моды, усиление тренда на ресейл и секонд-хэнд.
Ранее этот тренд в России развивался в большей степени в силу экономических причин (доходы российского потребителя неизменно падают в последние 5 лет), но в Европе и Америке базировался именно на идее осознанного подхода к потреблению и экологии. Теперь российские реалии имеют место быть и в Европе, где уже точно будет сильное падение доходов и рост безработицы, что в целом драматически повлияет на спрос. Это приведет к тому, что люди во всем мире будут стремиться к осознанному потреблению в том числе и по финансовым соображениям.
Минимум 1-2 года общество будет меньше гнаться за быстрыми трендами – сначала из-за недостатка денег, а там (хочется верить!) и сознание перестроится. Однако есть вероятность, что вернется отложенный спрос на «физическое» и эмоции, появится ностальгия по хорошим временам, как это было, например, после окончания Второй мировой волны (почитайте на досуге, ведь все циклично). Но в целом тренд однозначно усилится, продавать и покупать вещи, бывшие в употреблении, будут больше. Особенно в России.
У действующих сегодня ресейл-платформ, в том числе и российских, здесь есть шанс хорошо «выстрелить» на этом тренде. Особенно если они добавят в свой сервис еще одну небольшую нишевую историю – услуги стилистов, которые помогут людям весь этот секонд-хэнд покупать, носить и сочетать, ведь самостоятельно это делать умеют единицы. И стилисты, которые смогут грамотно подобрать образы в секонд-хенде, будут прилично востребованы, ведь это задача посложнее, чем копировать готовые total looks из новых коллекций бренда.
Как итог, продолжаем следить за ситуацией, меньше паникуем, больше делаем и пытаемся быть визионерами.
Фото: shutterstock.com / Олег Сердечников / социальные сети
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