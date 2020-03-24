Если и работать из дома, то исключительно в красивой пижаме, модном стрит-стайл свитшоте и кокетливом халате с бурлеск-перьями. Собрали крутые образы для home office (все с доставкой, часто – бесконтактной!), чтобы самоизоляция и карантин прошли по красоте.
50 вещей с доставкой на дом, которые позволят классно выглядеть на карантине
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Женский свитшот Levi's, 5 700 рублей (levi.com)
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Женские велосипедки DKNY Sport, 6 990 рублей (dkny.ru)
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Женская футболка Comme des Garcons, 7 700 рублей (comme-des-garcons.spb.ru)
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Женский свитшот Marc Jacobs, 9 450 рублей (aupontrouge.ru)
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Мужские тапочки Uniqlo, 999 рублей (uniqlo.com)
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Женский топ Elisabetta Franchi, 17 963 рублей (elisabettafranchi.com)
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Мужская майка Woolrich, 5 625 рублей (woolrich.eu)
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Шелковая сорочка Olivia von Halle, 26 450 рублей (tsum.ru)
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Мужские шлепанцы из кожи Gucci, 65 550 рублей (babochka.ru)
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Женский свитшот оверсайз с футером, 5 990 рублей (nnedre.com)
Шелковая сорочка Olivia von Halle с леопардовым принтом цвета изумруда, боди Wolford с узорами ионического ордера и брюки оттенка слоновой кости, украшенные вышивкой цветущей сакуры, понравятся тем, кто уже на третий день скучает по светским вечеринкам и званым вечерам. Но рано отчаиваться: берем ситуацию в свои руки и устраиваем пати дома – например, можно аристократично выпить в онлайн-баре Stay the Fuck Home Bar, который открыли находчивые петербуржцы.
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Женские брюки Woolrich, 13 125 рублей (woolrich.eu)
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Мужское худи Levi's, 5 700 рублей (levi.com)
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Женские брюки Carine Gilson, 59 500 рублей (tsum.ru)
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Мужской свитер Uniqlo, 2 999 рублей (uniqlo.com)
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Свитшот Puma x Randomevent, рублей (ru.puma.com)
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Боди Wolford Georgia, 25 900 рублей (wolford.ru)
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Женский кашемировый кардиган Joseph, 345 евро (joseph-fashion.com)
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Мужская футболка House of Leo, 8 900 рублей (houseofleo.ru)
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Женская рубашка Lacoste, 6 980 рублей (lacoste.ru)
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Женские брюки Lacoste, 12 480 рублей (lacoste.ru)
Сладкая парочка – свитшот и брюки спортивного типа – снова в первых строчках наших виш-листов. В них удобно программировать дни и ночи напролет, заниматься онлайн-йогой и устраивать партизанские вылазки до ближайшего магазина. Теплые, универсальные и приятные к тему варианты предлагают Lacoste, Puma, Uniqlo и Levi's.
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Женские шорты из смеси шелка и хлопка Dolce & Gabbana, 33 650 рублей (tsum.ru)
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Женское платье-миди из шелка Walk of Shame, 37 500 рублей (babochka.ru)
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Женский свитшот Reebok, 3 493 рублей (aupontrouge.ru)
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Комбинезон из шелка с хлопком Batycheck, 14 000 рублей (batycheck.ru)
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Кроп-топ Lyna+, 6 900 рублей, брюки Lyna+, 16 600 рублей (lynaplus.com)
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Женская накидка Patrizia Pepe, 20 800 рублей (patriziapepe.com)
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Женская рубашка Paul & Joe Sister, 12 700 рублей (paulandjoe.com)
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Женские брюки Paul & Joe Sister, 16 590 рублей (paulandjoe.com)
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Женская юбка Osome2some, 11 060 рублей (osome2some.com)
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Женская тельняшка «Форма», 4 990 рублей (subbotastore.ru)
Пижама в мелкий цветок от Paul & Joe Sister – напоминание о том, что весна в Петербург обязательно придет и дожди закончатся, а тельняшка от бренда «Форма» – спецодежда для тех, кто мыслями на берегу Средиземного моря, несмотря на закрытые границы. Любимые петербургские марки Osome2some и Saint-Tokyo объявили о бесплатной доставке по всему миру, а первые к тому же дают скидку 30% на все, включая новую коллекцию.
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Женский шелковый халат Luna di Seta, 47 680 рублей (tsum.ru)
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Женские шорты свободного кроя Camilla, 29 999 рублей (keng.ru)
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Трикотажная футболка Ola Ola, 3 800 рублей (olaola.store)
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Женская рубашка My812, 9 800 рублей, женские брюки My812, 10 360 рублей (my812.ru)
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Женские брюки The North Face, 6 990 рублей (street-beat.ru)
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Женская футболка adidas Originals x Fiorucci, 3 499 рублей (adidas.ru)
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Женская рубашка NNedre, 7 190 рублей, женские брюки из хлопка NNedre, 3 295 рублей (nnedre.com)
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Женский топ Osome2some, 10 220 рублей (osome2some.com)
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Мужские брюки Vans, 6 090 рублей (vans.ru)
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Свитшот Saint-Tokyo, цена по запросу (saint-tokyo.ru)
Лучшая обувь для путешествий из комнаты на кухню – леопардовые слипоны Vans x Sandy Liang (настолько красивые, что точно заставят вас встать с кровати). Льняной комплект My812, словно сошедший с картин Клода Лелуша, идеально подойдет утонченным натурам, планирующим провести часы за просмотром киноклассики, а хлопковая юбка Ola Ola – униформа для томительного ожидания чуда (и завершения карантина) у окна в духе тургеневских девушек.
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Женские кружевные брюки La perla, 48 650 рублей (tsum.ru)
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Женская блуза из шелка Zimmermann, 73 700 рублей (babochka.ru)
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Женские шорты из шелка Zimmermann, 42 800 рублей (babochka.ru)
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Топ 404 Not Found, 13 800 рублей, шорты 404 Not Found, 12 300 рублей (404notfound.ru)
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Женские пушистые слипоны с леопардовым принтом Vans x Sandy Liang, 7 190 рублей (vans.ru)
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Женские леггинсы «Форма», 2 495 рублей (subbotastore.ru)
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Хлопковая юбка Ola Ola, 17 200 рублей (olaola.store)
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Мужские брюки Uniqlo, 1 499 рублей (uniqlo.com)
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Женская льняная рубашка My812, 10 380 рублей, женские укороченные брюки со шлицей My812, 7 900 рублей (my812.ru)
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Женские прямые брюки из кашемира Chinti & Parker, 16 000 рублей (keng.ru)
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