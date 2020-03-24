50 вещей с доставкой на дом, которые позволят классно выглядеть на карантине

Пижама в мелкий цветок от Paul & Joe Sister – напоминание о том, что весна в Петербург обязательно придет и дожди закончатся, а тельняшка от бренда «Форма» – спецодежда для тех, кто мыслями на берегу Средиземного моря, несмотря на закрытые границы. Любимые петербургские марки Osome2some и Saint-Tokyo объявили о бесплатной доставке по всему миру, а первые к тому же дают скидку 30% на все, включая новую коллекцию.