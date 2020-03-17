Петербургский бренд Леонида Алексеева представил сумку Tattooed Billy (ее вручную «забивают» татуировками для клиента) и выпустил видео, показав, как это происходит. Рисунки делает Тимуром @Voynakoshka – автор принтов части коллекции «Goodbye Cowboy», посвященной прощанию с иллюзиями прошлого.
House of Leo представили сумку Tattooed Billy – ее вручную «забивают» татуировками для клиента
Героиней ролика стала модель Лиза Серпова, которая участвовала в показе коллекции #2 и доказала универсальности вещей House of Leo. По сюжету она приходит в пространство бренда (о видео, рассказывающем об открытии, мы писали ранее), знакомится с Тимуром, и тот «забивает» для нее сумку. В финале звучит голос Александра Абдулова: «Мне кажется что все должны Вас любить!».
«Сумку House of Leo из кожи телесного, черного или оранжевого цвета, напоминающую размером чехлы для "Зенит" или "ЛОМО", я назвал Billy, потому что в детстве считал идеальным именем для героя американского вестерна – Билл», – делится инсайд-информацией дизайнер Леонид Алексеев. Арт-директор бренда Андрей Коровко добавляет, что сюжет ролика получился почти документальный.
Фото: социальные сети
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