House of Leo представили сумку Tattooed Billy – ее вручную «забивают» татуировками для клиента

«Сумку House of Leo из кожи телесного, черного или оранжевого цвета, напоминающую размером чехлы для "Зенит" или "ЛОМО", я назвал Billy, потому что в детстве считал идеальным именем для героя американского вестерна – Билл», – делится инсайд-информацией дизайнер Леонид Алексеев. Арт-директор бренда Андрей Коровко добавляет, что сюжет ролика получился почти документальный.

Фото: социальные сети

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