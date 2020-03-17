Ежегодный бал Института костюма Met Gala, который должен был состояться 4 мая, перенесен на определенный срок из-за коронавируса. Предполагалось, что партнером мероприятия станет Louis Vuitton, а Николя Гескьер выступит в качестве одного из председателей вечера.
Met Gala из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок
Ранее Институт костюма Метрополитен-музея объявлял тему бала и выставки – «About Time: Fashion and Duration». «Это переосмысление истории моды, которая фрагментирована, прерывиста и неоднородна», – объяснял выбор направления куратор Института костюма Эндрю Болтон, называя в качестве источников вдохновения фильм «Орландо», снятый Салли Портер по роману Вирджинии Вульф.
Напомним, ранее мы рассказывали о 50 самых известных платьев за всю историю бала Met Gala, а также собирали 60 лучших образов в стиле «кэмп» – темы предыдущего года.
Фото: социальные сети
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