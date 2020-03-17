Met Gala из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок

Напомним, ранее мы рассказывали о 50 самых известных платьев за всю историю бала Met Gala, а также собирали 60 лучших образов в стиле «кэмп» – темы предыдущего года.

Фото: социальные сети

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