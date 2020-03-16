LVMH начали производить дезинфицирующие гели для рук

Решение принято в связи с распространением коронавируса и острой нехваткой антибактериальных гелей во Франции. Санитайзеры, сделанные конгломератом LVMH, передадут французским органам здравоохранения и государственной сети медучреждений Assistance Publique-Hôpitaux de Paris – бесплатно. Напомним, ранее Джорджо Армани пожертвовал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с коронавирусом. Кроме того, «Собака.ru» начала вести прямую трансляцию о COVID-19 в Петербурге – ссылка здесь.

Фото: shutterstock.com

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