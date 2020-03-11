Благотворительный проект «Антон тут рядом» запустил онлайн-магазин

Напомним, проект «Антон тут рядом» существует с 2013-го году и на данный момент работает с 263 семьями, помогая взрослым людям с аутизмом учиться взаимодействовать с окружающим миром и заниматься творчеством. Ранее у центра также появился свой оркестр и открылось новое пространство на Невском проспекте.

Фото: архивы пресс-службы

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.