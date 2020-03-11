Центр комплексной поддержки взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» запустил онлайн-магазин, где можно купить текстильные, деревянные и керамические изделия, которые создали подопечные проекта.
Благотворительный проект «Антон тут рядом» запустил онлайн-магазин
На сайте появились сумки-шопперы с шутливыми надписями-высказываниями подопечных центра («Так хочу работать, что не могу!» и «Желаю вам до четверга забыть все плохое»), мешочки для мелочей с нарисованными бокалами и вазами, тканевые блокноты и деревянные игрушки, которые вместе с мастерами и тьюторами сделали студенты проекта в творческих мастерских.
Напомним, проект «Антон тут рядом» существует с 2013-го году и на данный момент работает с 263 семьями, помогая взрослым людям с аутизмом учиться взаимодействовать с окружающим миром и заниматься творчеством. Ранее у центра также появился свой оркестр и открылось новое пространство на Невском проспекте.
Фото: архивы пресс-службы
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