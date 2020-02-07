18+

Вещи из архивных коллекций Alexander McQueen можно будет купить

Накануне 10-летней годовщины со дня смерти Александра Маккуина платформа Vestiaire Collective выставит на продажу вещи из архивных коллекций бренда. За моделями придется отправиться в лондонский супермаркет Selfridges – именно там будет продаваться одежда, созданная хулиганом английской моды. 

В сети появятся 3000 видео с ранних показов Александра Маккуина, Вивьен Вествуд и других дизайнеров

  • Александр Маккуин, 2009

  • Alexander McQueen, spring 2002

  • Alexander McQueen, spring 2005

  • Alexander McQueen, spring 2007

Александр Маккуин – британский дизайнер, основатель бренда Alexander McQueen и креативный директор Givenchy, сменивший на посту Джона Гальяно. В 2010 году он покончил жизнь самоубийством – 2-ого февраля его нашли в своей квартире в Грин-парк в Лондоне (подробнее о жизни Маккуина мы рассказывали здесь). 

«Простите, люблю вас, Ли»: как смерть Александра Маккуина стала самой большой потерей для модной индустрии?

 

Фото: vogue.com, rexfeatures.com

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 
Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты