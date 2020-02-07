Накануне 10-летней годовщины со дня смерти Александра Маккуина платформа Vestiaire Collective выставит на продажу вещи из архивных коллекций бренда. За моделями придется отправиться в лондонский супермаркет Selfridges – именно там будет продаваться одежда, созданная хулиганом английской моды.
Вещи из архивных коллекций Alexander McQueen можно будет купить
Александр Маккуин – британский дизайнер, основатель бренда Alexander McQueen и креативный директор Givenchy, сменивший на посту Джона Гальяно. В 2010 году он покончил жизнь самоубийством – 2-ого февраля его нашли в своей квартире в Грин-парк в Лондоне (подробнее о жизни Маккуина мы рассказывали здесь).
Фото: vogue.com, rexfeatures.com
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