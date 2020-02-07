Вещи из архивных коллекций Alexander McQueen можно будет купить

Александр Маккуин – британский дизайнер, основатель бренда Alexander McQueen и креативный директор Givenchy, сменивший на посту Джона Гальяно. В 2010 году он покончил жизнь самоубийством – 2-ого февраля его нашли в своей квартире в Грин-парк в Лондоне (подробнее о жизни Маккуина мы рассказывали здесь).

Фото: vogue.com, rexfeatures.com

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.