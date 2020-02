Панамы из шерсти, ботильоны на мраморном каблуке, бомбер с монограммой и еще 8 главных покупок февраля

Versace выкладывает все козыри на стол: «Медузы», платочные принты, барочное золото, «лихие 1990-е» и Дикий Запад. Вдобавок команда Донателлы сняла лукбук Resort 2020 в стиле «Трассы 66», но и добавила к нему две короткометражки The Chase и The Heist c бандитскими погонями. По сюжету две мошенницы — одну из них сыграла супермодель из Омска Крис Грикайте — угоняют грузовик с одеждой бренда и пытаются скрыться с ним в пустыне. Чистосердечное признание: мы поступили бы так же. ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23