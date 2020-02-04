Директор отдела моды Ксения Гощицкая считает, что сумка цвета свежей петрушки и платье-фуксия — маст-хэвы грядущей весны.
Панамы из шерсти, ботильоны на мраморном каблуке, бомбер с монограммой и еще 8 главных покупок февраля
Когда в первый раз увидели лукбук новой коллекции Celine, подумали: «Да это же "Лето" Серебренникова!». Увы, подобных съемок не предвидится, но тельняшки, джинсы, дикие пляжи (совсем как в Ленобласти!) и даже модель с прической, как у актрисы Ирины Старшенбаум, рождают мысли об обратном. Пока стиль Эди Слимана медленно, но очень верно трансформируется из «вечериночного» в буржуазный, мы ждем тепла, чтобы носить холщовые сумки Cabas со вставками из кожи — совсем как из архивов создательницы бренда Селин Випиана — и бомберы, чтобы устраивать вечеринки в вагоне электрички на Сосновый Бор. Скорее бы лето! ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Уверены: микроклатчи, слинги и другие «сумки сезона» хороши тогда, когда в шкафу уже висит удачная база. Например, новая MICHAEL Michael Kors в цвете, который Pantone избрал главным в 2020 году. Впрочем, она может быть и классической черной, и оттенка охры, а ее ремешок регулируется ровно так, чтобы эта shoulder bag подошла даже под самый гигантский пуховик. MICHAEL Michael Kors, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Versace выкладывает все козыри на стол: «Медузы», платочные принты, барочное золото, «лихие 1990-е» и Дикий Запад. Вдобавок команда Донателлы сняла лукбук Resort 2020 в стиле «Трассы 66», но и добавила к нему две короткометражки The Chase и The Heist c бандитскими погонями. По сюжету две мошенницы — одну из них сыграла супермодель из Омска Крис Грикайте — угоняют грузовик с одеждой бренда и пытаются скрыться с ним в пустыне. Чистосердечное признание: мы поступили бы так же. ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Бомбер из весенней коллекции Tommy Hilfiger актуален вдвойне. Черно-белый узор на нем оказался монограммой дизайнера Хилфигера (новый взгляд на логоманию 90-х!), а саму куртку сшили из искусственного меха (ликуем вместе с прогрессивной общественностью!). Tommy Hilfiger, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Русский транслейт беспощаден и превращает семейный бренд Стефано Риччи и режиссера Гая Ричи чуть ли не в родственников. И на деле это не так далеко от правды. Пока Stefano Ricci шьют шерстяные пиджаки с золотистой подкладой, поло с отделкой из кожи крокодила и даже на толстовках вручную вышивают фирменного орла, герои долгожданной криминальной комедии «Джентльмены», что стартует в российском прокате с 13 февраля, — эти самые вещи носят. Да еще как! Stefano Ricci, наб. реки Мойки, 42
Петербургский бренд Razgulyaev x Blagonravova (мы обожаем их домашние тапочки по мотивам великих художников от Дали до Матисса!) показали свои первые ботильоны (на мраморном каблуке!). Модель явлена в четырех цветах — красном, коричневом, темно-синем и белом. Как мы знаем, белая пара — это маст-хэв маст-хэвов, и сохранит этот статус весной. Razgulyaev x Blagonravova, @rxbshoes
Пионовидное платье Alexander McQueen Resort 2020 — это любовь! И это бинго — два самых актуальных цвета весны в одном бутоне: маково-красный и фуксия сдобрены тяжелой артиллерией пышных и дико романтических оборок в викторианском стиле. Такое богатство разумно оттенить какими-нибудь «биркенштоками» — роскошно, но не приторно. ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Тимоти Шаламе в «Дождливом дне в Нью-Йорке» Вуди Аллена — это стиль, и мы будем его копировать! В помощь — выдающиеся весенние костюмы Paul Smith: сэр Пол вспомнил свою первую поездку в США в середине 1970-х и отшил двубортные костюмы и тренчи в цвете английской розы, лимонно-желтом и синем. Внимание на контрастную подкладку — этот прием будет актуален и следующей осенью! Paul Smith, Невский пр., 11
Пока в Париже Louis Vuitton выставляли самый крупный неотшлифованный алмаз (из имеющихся сейчас в мире), мы нашли самую драгоценную сумку этой весны. Знакомьтесь, обновленная модель Twist c архивным замком-монограммой и сменным поясом вроде тех, что носили хиппи. А ее цвет, как нашептал нам редактор отдела «Еда», — это тоже тренд. На все зеленое: от свежих мяты или петрушки до аксессуаров! Louis Vuitton, Невский пр., 115
Что общего между новым цветом волос Билли Айлиш, фрешем из витграсса и принтом на белой рубашке почитаемого парижанками бренда Claudie Pierlot? Зеленый цвет, а еще лучше — неоновый зеленый. Долой офис, даешь рейв в Пале Рояль! Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
В этом году мы носим панамы даже зимой. Модели из шерсти, меха, бархата и даже болоньевой ткани с синтепоном (они не только теплые, но и непромокаемые!) нашли у петербургского бренда Оchra. Наша прелесть — пудрово-серая панама из искусственного меха. Ochra, @och_ra
Текст: Рита Шмакова
Фото: архивы пресс-служб
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