Панамы из шерсти, ботильоны на мраморном каблуке, бомбер с монограммой и еще 8 главных покупок февраля

Когда в первый раз увидели лукбук новой коллекции Celine, подумали: «Да это же "Лето" Серебренникова!». Увы, подобных съемок не предвидится, но тельняшки, джинсы, дикие пляжи (совсем как в ­Ленобласти!) и даже модель с прической, как у актрисы Ирины Старшенбаум, рождают мысли об обратном. Пока стиль Эди Слимана медленно, но очень верно трансформируется из «вечериночного» в буржуазный, мы ждем тепла, чтобы носить холщовые сумки Cabas со вставками из кожи — совсем как из архивов создательницы бренда Селин Випиана — и бомберы, чтобы устраивать вечеринки в вагоне электрички на Сосновый Бор. Скорее бы лето! ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23