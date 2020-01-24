Converse запускает акцию ко Дню студента – завтра в течение дня можно получить скидку 15% на обувь и аксессуары. Для этого достаточно показать на кассе студенческий билет.
Кеды и аксессуары Converse можно купить завтра со скидкой 15% – для этого нужно быть студентом
Специальное предложение будет действовать в течение субботы во всех магазинах и аутлетах бренда. В Петербурге самые крупные находятся в ТРЦ «Галерея» (который недавно продали за 30 миллиардов рублей) и в Outlet Village Pulkovo. Converse уточняют, что акция распространяется на определенный ассортимент.
Недавно американский бренд также выпустил коллаборацию с французской маркой Pigalle, в которую вошли две модели на базе низких «чаков». Кеды украсили разрядами молний, а на подошве написали девиз Стефана Ашпула «The power of music to move the world», который верил в то, что музыка может менять людей и мир вокруг. Заказать лимитированную пару обуви в Петербург можно на официальном сайте Converse, цена – 10 200 рублей.
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