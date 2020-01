Кеды и аксессуары Converse можно купить завтра со скидкой 15% – для этого нужно быть студентом

Недавно американский бренд также выпустил коллаборацию с французской маркой Pigalle, в которую вошли две модели на базе низких «чаков». Кеды украсили разрядами молний, а на подошве написали девиз Стефана Ашпула «The power of music to move the world», который верил в то, что музыка может менять людей и мир вокруг. Заказать лимитированную пару обуви в Петербург можно на официальном сайте Converse, цена – 10 200 рублей.