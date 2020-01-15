Новая коллекция 404 NOT FOUND: отсылки к альбому Nirvana и размышления об эфемерности диджитал-мира

В ближайшее время линейку можно будет купить в шоу-руме марки на Марата, 52. Напомним, бренд с «ошибочным» названием 404 NOT FOUND – финалист конкурса «Новые имена в моде-2018», прием заявок на который в этом году уже начался (заявить о себе можно здесь). Ранее команда марки также выпускала коллекцию с цитатами из Библии и снимала в кампейне прима-балерину Марию Абашову.