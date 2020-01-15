Петербургский бренд 404 NOT FOUND представил весенне-летнюю коллекцию «In Bloom» и вместе с ней показал лукбук и рекламную кампанию, в которой снялась блогер Лиза Гусевская. Костюмы с цветочным принтом, платья с названием коллекции, нанесенным на ткань с помощью ручной печати, и блестящие розовые мини-юбки – фэшн-ода диджитал-миру, в котором нет ничего постоянного.
Новая коллекция 404 NOT FOUND: отсылки к альбому Nirvana и размышления об эфемерности диджитал-мира
«In Bloom» не только метафора быстротечности жизни всего, что появляется в сети (только расцвело и уже увядает), но и отсылка ко второму треку студийного альбома Nirvana «Nevermind». В ней гранж-группа критикует любителей поп-музыки, которые стали их поклонниками после прихода к бэнду коммерческого успеха, но так и не поняли суть песен.
Эфемерное настроение коллекции дополняют лаконичные свитшоты с напечатанной кассетой на груди (и грудью на ней!) и пальто с драпированными рукавами – намек на то, что в мире должно оставаться место для базовых ценностей и монументальных вещей. Дизайнер бренда Алена Феликсова и креативный директор Антон Рудзат, объясняя вложенные смыслы и скрытые отсылки, определяют новую концепцию как романтик-грандж и планируют придерживаться ее и в будущем.
В ближайшее время линейку можно будет купить в шоу-руме марки на Марата, 52. Напомним, бренд с «ошибочным» названием 404 NOT FOUND – финалист конкурса «Новые имена в моде-2018», прием заявок на который в этом году уже начался (заявить о себе можно здесь). Ранее команда марки также выпускала коллекцию с цитатами из Библии и снимала в кампейне прима-балерину Марию Абашову.
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