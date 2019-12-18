Шорт-лист новогодних подарков: от эко-бутылок и винтажных рубашек до приятных к телу лонгсливов и минималистичных украшений – и все до 1 000 рублей!
50 забавных, полезных и практичных подарков до 1 000 рублей
-
Маска для сна «Северный олень» Tezenis, 599 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Книга Марины Маджугиной «От тренчкота до свитшота: атлас современной одежды», 900 рублей («Республика»)
-
Крем для рук Erborian, 690 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Новогодний шар Shishi, 399 рублей («Кенгуру»)
-
Чокер с люрексом «Уста к устам», 450 рублей («Уста к устам»)
-
Вязаные митенки Ushatavá, 900 рублей (Ushatavá)
-
Женские носки St.Friday, 399 рублей (St.Friday)
-
Обложка на паспорт «Позывной: вечеринка», 800 рублей (Мам, купи!)
-
Питательная маска для губ Krygina Cosmetics, 760 рублей (Krygina Cosmetics)
-
Пиала «Матовый гранит» Basa Ceramics, 900 рублей (Basa Ceramics)
Чокер с люрексом, который можно носить и как пояс, от «Уста к устам», крем для рук от Erborian и обложка на паспорт с девизом грядущих новогодних каникул «Позывной: вечеринка» как идеи для подарков подругам. Книга Марины Маджугиной «От тренчкота до свитшота: атлас современной одежды» понравится эстетам-модникам, которые любят во всем добираться до сути, а сумка-шоппер «Кандинский. Зимний пейзаж» – городским интеллектуалам и завсегдатаям Эрмитажа.
-
Тени «Тени Петербурга» «Самосвет», 700 рублей («Самосвет»)
-
Книга Мары Олтман «Тело дрянь: донесения с фронта (и из тыла)», 593 рубля («Подписные издания»)
-
Кольцо Noir et Blanc Jewelry, 1 000 рублей (Dafna Shop)
-
Женские носки Levi's, 790 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Поясная сумка, 990 рублей («Якорь»)
-
Майка «Шнуров. Рубашка 1», 850 рублей (Erarta Shop)
-
Новогодний шар EDG, 299 рублей («Кенгуру»)
-
Cумка-шоппер «Кандинский. Зимний пейзаж», 990 рублей (Hermitageshop)
-
Книга Гаранс Доре «Love. Life. Style», 640 рублей («Республика»)
-
Подвеска на елку Maileg, 599 рублей («Кенгуру»)
Новые (читайте – новогодние) эко-тени от «Самосвета» и кольцо с позолотой Noir et Blanc Jewelry кладем под елку для личных первых леди сердца, а шарф-хомут от Reserved и поясную сумку «Якорь» – для тех, кто весь год оставался надежной опорой и сильным плечом.
-
Бутылка для воды с карабином, 950 рублей (Noplasticitsfantastic)
-
Винтажная рубашка Eversale, 900 рублей (Eversale)
-
Поясная сумка, 860 рублей (Благотворительный магазин «Легко-легко»)
-
Подвеска-прищепка на елку Shishi, 799 рублей («Кенгуру»)
-
Чехол на Iphone 7 plus/8plus «Богачев. Marilyn from the Series «Russian Crusades», 950 рублей (Erarta Shop)
-
Альгинатная маска мягкость и релакс Dr. Jart+, 930 рублей (ДЛТ)
-
Мужской шарф-хомут из смесовой шерсти Reserved, 599 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Мужские носки St.Friday, 399 рублей (St.Friday)
-
Книга Люси Гутьерес «Английский для взрослых», 597 рублей («Подписные издания»)
-
Пенал-косметичка Ola Ola, 900 рублей (Ola Ola)
Наступающий 2020 – повод (пусть и n-ный по счету!) начать с чистого листа. Учитывая экологическую обстановку, лучше, если он будет не бумажный, а открытый в заметках на экране телефона. В него вносим обещания, важные для природы: от пластиковых зубных щеток отказаться в пользу бамбуковых, одноразовые стаканчики заменить на металлические бутылки для воды, а к покупкам относиться осознанно – не выбрасывать вещи и не игнорировать винтажные магазины и систему вторичного использования. Чтобы исполнить задуманное, готовимся уже сейчас и отправляемся за подарками себе и друзьям в «зеленые» Noplasticitsfantastic и 99recycle.
-
Игра «Стор-кадр: игра в кино», 407 рублей («Подписные издания»)
-
Бамбуковая зубная щетка No plastic – it's fantastic, 270 рублей (Noplasticitsfantastic)
-
Кепи с козырьком Mickey Uniqlo, 799 рублей (Uniqlo)
-
Интерьерная подушка, 350 рублей (Божечки-кошечки)
-
Крем для рук Elska, 280 рублей (Vegan Bunker)
-
Мужской лонгслив Tom Tailor, 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Фляга «Кутить», 990 рублей («КнигиПодарки»)
-
Мягкая игрушка Orange Toys, 699 рублей («Кенгуру»)
-
Настенные часы 99recycle, 1 000 рублей (99recycle)
-
Подсвечники, 700 рублей (Project.oforme)
Игра «Стоп-кадр» специально создана для новогодних праздников: пока по телевизору нон-стоп идут легендарные советские фильмы, задания на карточках угадываются быстрее. Чтобы было не только познавательно, но и красиво, предлагаем присмотреться к блескам для губ Note, лонгсливам от Tom Tailor и сухим духам от Human Being – если вы и не угадаете цитату из «Кавказской пленницы», то будете не менее прекрасны, чем комсомолка, спортсменка, красавица и главная героиня кинокартины Нина.
-
Сумка на пояс со змеиным принтом Reserved, 999 рублей (эксклюзивно онлайн на Reserved.com)
-
Блеск для губ Note, 805 рублей («Мир украшений»)
-
Женский лонгслив Tom Tailor, 799 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
SOS-маска для волос L'occitane, 990 рублей (ТРЦ «Галерея»)
-
Соль для ванн Biothal Wild Rose, 990 рублей (ДЛТ)
-
Подвечка Letter pendant, 800 рублей (Sumei)
-
Пенал 99recycle, 500 рублей (99recycle)
-
Твердые духи Human Being, 390 рублей (Good Mood Shop)
-
Подвеска на елку Shishi, 999 рублей («Кенгуру»)
-
Значок-брошь Cruel Moon, 400 рублей (Cruel Moon)
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.