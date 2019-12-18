50 забавных, полезных и практичных подарков до 1 000 рублей

Наступающий 2020 – повод (пусть и n-ный по счету!) начать с чистого листа. Учитывая экологическую обстановку, лучше, если он будет не бумажный, а открытый в заметках на экране телефона. В него вносим обещания, важные для природы: от пластиковых зубных щеток отказаться в пользу бамбуковых, одноразовые стаканчики заменить на металлические бутылки для воды, а к покупкам относиться осознанно – не выбрасывать вещи и не игнорировать винтажные магазины и систему вторичного использования. Чтобы исполнить задуманное, готовимся уже сейчас и отправляемся за подарками себе и друзьям в «зеленые» Noplasticitsfantastic и 99recycle.