Глиттер, фосфор и ремешок-браслет — какие часы модно носить этой осенью
Единственная причина не прятать руки в варежки в октябре — красивые часы. С профилем императора Константина Августа, циферблатом из бриллиантов и ультра-модной фосфорной разметкой и замерзнуть не жалко.
-
Rado True Blaze в соавторстве с американским дизайнером интерьеров Сэмом Амойя
-
Rado True Phospho в соавторстве со швейцарской студией Big Game
-
. Rado True Cyclo в соавторстве с французским дизайнером Филиппом Нигро
-
Rado True Face в соавторстве с дизайнером Оскаром Зиетой
-
Rado True Shadow в соавторстве с японским дизайнером Кунихико Моринага
-
Rado True Stratum в соавторстве с австрийским дизайнером Райнером Мутшем
True, Rado
Часы одни, а циферблаты разные — культовую модель Rado True переосмыслили сразу шесть фэшн-дизайнеров из разных стран. Сэм Амоа добавил к ним глиттер с нью-йоркских подиумов (и вечеринок в Studio 54), Райнер Мутш — кислотный указатель, Оскар Зиета — напыление, которое меняет оттенок, Кунихико Моринага — ультрафиолетовую линзу, Филипп Нигро — керамический корпус, а дизайн-студия Big Game оснастила часы фосфорной разметкой, которая показывает, когда вам пора «с пати» даже в темноте.
Polo S , Piaget
Ремейк часов 1979 года с автоподзаводом, гильошированным циферблатом и стрелками «дофин» выпущен в 888 экземплярах. Но один уже занят — его взял себе международный посол марки Райан Дедпул Рейнольдс.
Diaphane One Full Turn White, Swatch
Нормальные часы Swatch в пластике — только выпущены они в ста пронумерованных экземплярах с безелем из белого золота и шестнадцатью бриллиантами багетной огранки. Точность раритету обеспечивает вращающийся вокруг своей оси механизм.
Octo Finissimo Tourbillon Monete, BVlgari
Раритетная монета IV века с гордым профилем императора Константина Августа по щелчку открывает часы с тончайшим, меньше двух миллиметров, механизмом. Восьмиугольник корпуса из розового золота повторяет контуры потолочных кессонов базилики Максенция, которые и одобрил в свое время цезарь.
Spirit of Big Bang Moonphase, Hublot
Часовые усложнения — это вам не игрушки, гласит девиз степенных хрономейкеров. Но на мануфактуре Hublot решили, что излишняя серьезность — удел неофитов. А мастера могут себе позволить повеселиться и выпустить полностью монохромные яркие часы с индикацией фазы Луны. Скелетонированный механизм HUB1770 с автоподзаводом становится розовым, фиолетовым, оранжевым или синим под циферблатом из твердого кварца. В тон ему окрашивается полупрозрачное «облако» над светилами и строятся по безелю 48 сапфиров или аметистов.
Defy Lab, Zenith
Zenith создали самые точные часы на планете: вместо тридцати деталей, требующих сборки, регулировки и смазки, в новых Defy Lab всего одна, к тому же равнодушная к перепадам температур и намагничиванию. А раз механизм застрахован от износа, часы не спешат и не отстают. Но главный гарант точности Defy Lab — ультравысокая частота колебаний. Для сертификации хронометру необходимо оставаться в погрешности десять секунд в день. А новые часы не выходят из диапазона в 0,3 секунды. Корпус Defy Lab — тоже обладатель пачки патентов. Он впервые в истории выполнен из алюминиевого композитного материала Aeronith. Похожий на застывшую металлическую пену, он в 2,7 раза легче титана и на 10% — углепластика.
Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 34, Rolex
На мануфактуре Rolex, кажется, вскрыли тайник альпийского гнома. И на радостях целиком инкрустировали бриллиантами новые ювелирные часы Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 34. То есть полностью, то есть абсолютно. 455 камней водят хороводы по циферблату, 64 держат круговую оборону на корпусе из золота Everose, а остальные 1034 стройными, как на параде, рядами строятся на запатентованном пятирядном браслете Pearlmaster. Чтобы не потерять все ориентиры в этом одиннадцатикаратном буйстве, часовщики установили на отметке «3 часа» крупную линзу для прочтения даты.
FS5342, Fossil
Часы Fossil FS5342 из коллекции Grant переносят в 1960-е как синий бархатный костюмчик Остина Пауэрса, человека-загадки международного масштаба. В них точно так же не возбраняется устроить погоню на спорткарах, а потом сразу отправиться на ужин в дорогущее казино. Все потому, что дресс-код-френдли хронограф серии Black & Blue с римскими цифрами нашпигован дизайнерскими кодами 1960-х — из архитектуры, автопрома и мебельного производства.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.