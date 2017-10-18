Глиттер, фосфор и ремешок-браслет — какие часы модно носить этой осенью

Defy Lab, Zenith

Zenith создали самые точные часы на планете: вместо тридцати деталей, требующих сборки, регулировки и смазки, в новых Defy Lab всего одна, к тому же равнодушная к перепадам температур и намагничиванию. А раз механизм застрахован от износа, часы не спешат и не отстают. Но главный гарант точности Defy Lab — ультравысокая частота колебаний. Для сертификации хронометру необходимо оставаться в погрешности десять секунд в день. А новые часы не выходят из диапазона в 0,3 секунды. Корпус Defy Lab — тоже обладатель пачки патентов. Он впервые в истории выполнен из алюминиевого композитного материала Aeronith. Похожий на застывшую металлическую пену, он в 2,7 ра­за легче титана и на 10% — углепластика.