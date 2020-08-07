Rolex поддержали Зальцбургский фестиваль — благодаря бренду смотрим прямые трансляции концертов

Фестиваль уже стартовал и продлится до 30 августа. Он стал одним из немногих европейских культурных событий, которое несмотря на пандемию состоялось в офлайне. Rolex — партнер мероприятия с 2012 года, в этот раз благодаря поддержке часового бренда зрители могут смотреть прямые трансляции концертов Зальцбургского фестиваля.