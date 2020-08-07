Фестиваль уже стартовал и продлится до 30 августа. Он стал одним из немногих европейских культурных событий, которое несмотря на пандемию состоялось в офлайне. Rolex — партнер мероприятия с 2012 года, в этот раз благодаря поддержке часового бренда зрители могут смотреть прямые трансляции концертов Зальцбургского фестиваля.
Rolex поддержали Зальцбургский фестиваль — благодаря бренду смотрим прямые трансляции концертов
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Зальцбургский фестиваль
Rolex вообще плотно работают с культурой: компания выступает партнером Венского филармонического оркестра, Teatro Alla Scala в Милане, Королевского оперного театра Royal Opera House в Лондоне. Среди официальных послов философии бренда оперный певец Пласидо Доминго, сопрано Рене Флеминг, меццо-сопрано Чечилия Бартоли, теноры Роландо Вильясон и Йонас Кауфман, джазовые исполнители Дайана Кролл и Майкл Бубле, ситаристка и композитор Анушка Шанкар. Компания также поддерживает балерину Сильвию Гиллем и хореографа Уильяма Форсайта.
Трансляции концертов Зальцбургского фестиваля доступны по ссылке.
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