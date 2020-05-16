Коллекция швейцарского бренда пополнилась двумя моделями — Pilot Type 20 Rescue и Pilot Type 20 Rescue Chronograph. Обе — представители авиаторской линии, которая занимает особое место в Zenith. Модели созданы по мотивам измерительных инструментов для пионеров воздухоплавания. Одним из таких был Луи Блерио — первый французский пилот, который смог перелететь через Ла-Манш. В тот момент на запястье Луи были как раз часы Zenith с большой заводной головкой (ее удобно крутить в перчатках) и большими цифрами, которые можно разглядеть даже в условиях плохой видимости.
Zenith представили новые часы в винтажном стиле
Оформление новых Pilot Type 20 отсылает нас к дизайну старых Pilot: создатели намеренно выбрали винтажный стиль. Для этого материалы были искусственно состарены. Например, ремешок с металлическими заклепками напоминает традиционные куртки авиаторов, а фактурные циферблаты имитируют стиль начала XX века.
Модели Pilot Type 20 Rescue и Pilot Type 20 Chronograph Rescue имеют 45-миллиметровый корпус из нержавеющей стали и темно-серый циферблат с отделкой «солнечные лучи». Арабские цифры выполнены из люминесцентного материала SuperLuminova.
Трехстрелочник управляется автоматическим калибром Elite 679, хронограф оснащен фирменным автоматическим калибром El Primero 4069.
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