Zenith представили новые часы в винтажном стиле

Оформление новых Pilot Type 20 отсылает нас к дизайну старых Pilot: создатели намеренно выбрали винтажный стиль. Для этого материалы были искусственно состарены. Например, ремешок с металлическими заклепками напоминает традиционные куртки авиаторов, а фактурные циферблаты имитируют стиль начала XX века.

Модели Pilot Type 20 Rescue и Pilot Type 20 Chronograph Rescue имеют 45-миллиметровый корпус из нержавеющей стали и темно-серый циферблат с отделкой «солнечные лучи». Арабские цифры выполнены из люминесцентного материала SuperLuminova.

Трехстрелочник управляется автоматическим калибром Elite 679, хронограф оснащен фирменным автоматическим калибром El Primero 4069.