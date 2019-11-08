Вчера Институт костюма Метрополитен-музея объявил тему масштабной модной выставки, которая пройдет в Нью-Йорке с 7 мая по 7 сентября 2020 года. Она получила название «About Time: Fashion and Duration» и посвящена 150-летию самого музея: в нем будут показаны исторические наряды, но в нарушенном хронологическом порядке. Как объясняет куратор Института костюма Эндрю Болтон, первая группа экспонатов — это последовательность черных образов, созданных в промежуток между 1870 и 2020 годами, а вторая группа — костюмы в белом цвете, которые разбивают всплески цвета. «Будто складки во времени», — говорит он.
Мэрил Стрип, Тильда Суинтон и Louis Vuitton: что нужно знать о следующем Met Gala?
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Фото Дэвида Бэйли, иллюстрирующее тему выставки
Главным источником вдохновения будущей выставки послужил не только огромный архив Института костюма, но и фильм «Орландо» 1992 года выпуска, снятый Салли Портер по роману Вирджинии Вульф. «В нем есть замечательная сцена, в которой Тильда Суинтон входит в лабиринт в женском халате 18 века, а когда вновь проходит через него, на ней уже платье середины 19 века. К этому и восходит первоначальная идея», — объясняет Эндрю Болтон.
Цитаты из книг Вирджинии Вулф о времени — а именно из романов «Орландо», «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк» — будут сопровождать всю экспозицию. «Что мне нравится у Вулф, так это идея времени как континуума, — продолжает Болтон. — Нет ни начала, ни середины, ни конца. Есть только большая жирная середина. Я всегда чувствовал то же самое по поводу моды. Мода — это настоящее».
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Тильда Суинтон в фильме «Орландо»
Стоит предположить, что гости Бала института костюма, который традиционно открывает выставку и является одним из самых обсуждаемых событий в моде, выйдут в лучших винтажных нарядах или костюмах, которые отражают современное состояние индустрии. Многие из них будут от Louis Vuitton: креативный директор французского бренда Николя Гескьер стал сопредседателем Met Gala вместе с Эммой Стоун, Анной Винтур, Лин-Мануэлем Миранда и Мэрил Стрип (да-да!).
Напомним, в прошлом году выставка в Институте костюма Метрополитен-музея была посвящена эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе», которое в 1964 году и ввело понятие «кэмп» — использование вульгарного и эстетически уродливого материала как выразительного средства. Спонсором бала стали Gucci, сопредседателями — Серена Уильямс, Гарри Стайлс, Леди Гага и Алессандро Микеле, а гостями — Селин Дион, Кэти Перри, Эзра Миллер, Билли Портер и Жанель Монэ. Все они делали себе сюрреалистичный макияж, переодевались на красной дорожке четыре раза, приносили с собой копию собственной головы и выходили в платьях «Никаких фото, пожалуйста». Посмотреть фото с Met Gala-2019 можно здесь.
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