Мэрил Стрип, Тильда Суинтон и Louis Vuitton: что нужно знать о следующем Met Gala?

Главным источником вдохновения будущей выставки послужил не только огромный архив Института костюма, но и фильм «Орландо» 1992 года выпуска, снятый Салли Портер по роману Вирджинии Вульф. «В нем есть замечательная сцена, в которой Тильда Суинтон входит в лабиринт в женском халате 18 века, а когда вновь проходит через него, на ней уже платье середины 19 века. К этому и восходит первоначальная идея», — объясняет Эндрю Болтон.

Цитаты из книг Вирджинии Вулф о времени — а именно из романов «Орландо», «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк» — будут сопровождать всю экспозицию. «Что мне нравится у Вулф, так это идея времени как континуума, — продолжает Болтон. — Нет ни начала, ни середины, ни конца. Есть только большая жирная середина. Я всегда чувствовал то же самое по поводу моды. Мода — это настоящее».