Вышел русскоязычный трейлер первого документального фильма о Ральфе Лорене

Фильм показывает путь Ральфа Лорена от ребенка из небогатой семьи, который провел детство в однокомнатной квартире в бедном нью-йоркском квартале, до одного из флагманов американского дизайна и владельца огромной бизнес-империи. О его успехе (помимо него самого) рассказывают Анна Винтур, Наоми Кэмпбелл и другие друзья и коллеги дизайнера — увидеть все это можно будет 12 ноября на HBO.