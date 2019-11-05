Вышел русскоязычный трейлер первого документального фильма о Ральфе Лорене

В сети появился русскоязычный трейлер документального фильма «Ральф Лорен как он есть», снятого режиссером байопиков о Бобе Дилане, Вуди Аллене, Стивене Спилберге и Джейн Фонде Сьюзен Лейси. Это первая картина об американском дизайнере, которому в этом году исполнилось 80 лет.
Фильм показывает путь Ральфа Лорена от ребенка из небогатой семьи, который провел детство в однокомнатной квартире в бедном нью-йоркском квартале, до одного из флагманов американского дизайна и владельца огромной бизнес-империи. О его успехе (помимо него самого) рассказывают Анна Винтур, Наоми Кэмпбелл и другие друзья и коллеги дизайнера — увидеть все это можно будет 12 ноября на HBO.
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