Знакомьтесь, Альфия Айситулина — петербурженка, которая шьет платья из советских тканей (круче, чем у вашей бабушки!)

Я продолжала продавать свитшоты с аппликациями, придумывала новые фасоны (например, «платье-квадрат» — лаконичное, однотонное, формата one size) и параллельно работала копирайтером магазина мужской одежды Fott. В то время меня интересовала работа на «удаленке», ведь я воспитывала маленького сына, а официального трудоустройства, благодаря которому мне могли бы выплачивать «декретные», не было. И тут в 2016 году мне в руки попали советские ткани — с изображением часиков, машинок, карандашей. Их невозможно было найти в обычных магазинах, разве что в лавках, на барахолках или напрямую у владельцев — к примеру, через «Авито» (я так и гуглила: «ткани СССР»). Сначала я шила платья исключительно для себя, потом дарила друзьям, а уже после фотографировала, выкладывала в Instagram и продавала — изделия стали пользоваться популярностью. Однако у меня не было ни денег, ни времени, ни возможности выполнять поступающее количество заказов: для этого нужно было, как минимум, объехать старушек из спальных районов, в чьих закромах и лежали необходимые мне материалы. Приходилось отправлять заказчикам чужие фото тканей, которые я находила на «Авито», а уже после предоплаты отправляться за их покупкой и шить наряд.

Постепенно из всего этого выросла марка Kookaburra, название которой появилось благодаря подруге. Она прислала мне из Австралии открытку с изображением птички кукабарры (в России ее называют «зимородоком-хохотуном»), которая мне настолько понравилась, что я решила взять себе в качестве талисмана. К тому же, птица — это символ свободы, красоты, полета, фантазии, всего того, что я подразумеваю под своим творчеством.