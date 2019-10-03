От выхода Ренаты Литвиновой до возвращения Кристиана Лакруа: чем запоминалась (и вошла в историю!) прошедшая Неделя моды
Герои «Собака.ru» — фэшн-фотограф, байер, дизайнер, стилист и режиссер-постановщик модных шоу — рассказывают, почему прошедшая Неделя женской моды уже вошла в историю и какие интересные моменты мы могли пропустить.
Таня Азарова
основательница модельного агентства Tann Model Management, @azarovatanya
«Самым запоминающимся событием прошедшей Недели моды для меня стал показ Balenciaga. Но не конкретно выход Ренаты Литвиновой, который многие обсуждают, а в целом то, как дизайнер изменил моделей. Шоу было фантастически стильным, будто это Balenciaga времен самого Кристобаля. Демне Гвасалии удалось совместить свою стилистику и стилистику основателя бренда. Мне очень понравилось!
Также мне запомнился показ весенне-летней коллекции Gucci, но еще больше — новая рекламная кампания бренда с участием Гуччи Мэйна, Сиенны Миллер и Игги Попа. Ну и, конечно же, выход Дженнифер Лопес на шоу Versace. Сначала я даже не поняла, какой сейчас год — будто видела первый выход певицы в тропическом платье, который и сделал ее знаменитой! Это было великолепно!»
Галя Голованова
режиссер-постановщик модных шоу, @golovanova
«Мне безумно понравился показ Dior: легкие ткани, натуральные оттенки, соломенные шляпы и модели, порхающие между деревьев, — все как я люблю. Ну, и организовать аллею из 164 деревьев в кадках и после шоу посадить их в разных частях Парижа — это сильно!
Обожаю мыльные пузыри и футуризм, поэтому шоу Рика Оуэнса мне тоже запомнилось. Я несколько раз порывалась использовать пузыри в своих постановках, но переживала, что кто-то из моделей наверняка упадет. У дизайнера получилось доказать, что все может быть в порядке.
Шоу Issey Miyake также получилось довольно ярким — благодаря поющим и танцующим моделям на финальной проходке. Хотя, конечно, для меня это перебор. А еще мне который день мерещится расшитая пайетками гигантская рыба с показа Вивьен Вествуд!»
Вячеслав Золотарев
байер концепт-стора DayNight, @lostinmusic
«Конечно, самым неожиданным моментом стал совместный показ Дриса ван Нотена и Кристиана Лакруа. Никто не ожидал возвращения дизайнера, тем более вместе с Дрисом — это было действительно интересно и свежо. А вот показ Balenciaga совсем не удивил: даже выход Ренаты Литвиновой был предсказуем — они с Демной Гвасалией дружат. Единственное, все гадают, что случилось с ее мейк-апом — бледное лицо, подчеркнутые скулы (над их созданием визажист Инге Гроньар работала вместе со специалистом по пластическим протезам Алексисом Кинебаняном из KFX Studio — Прим. ред.)
Помимо показа Dries Van Noten, мне запомнилось шоу Nina Ricci (нравится, что делают новые дизайнеры Рашми Боттер и Лизи Херренберг) и Haider Ackermann (прочтение женской элегантности просто на высоте!). Но в целом прошедшую Неделю моды будут вспоминать по инциденту на шоу Chanel (во время финального дефиле на подиум забралась блогер Мари Бенолье, одетая в фирменные вещи бренда, и, как ни в чем не бывало, прошлась вместе со всеми моделями — Прим. ред.). Хотя к одежде это имеет мало отношения».
Вероника Куваева
дизайнер бренда IVA, коллекционер винтажа, @kuvaevanika
«На Неделе моды в Лондоне мне запомнился показ David Koma, в Милане — Etro и Versace, в Париже — Celine. По количеству понравившихся образов (с точки зрения тканей, цвета и сочетания фактур, когда не нужно прибегать к спецэффектам) мой фаворит в весенне-летнем сезоне именно Celine. Все лаконично и при этом целостно. Также мне очень понравилась коллекция Lacoste — будто новое видение стиля теннисистов 1920-х. Необычно и свежо. Saint Laurent обожаю за локацию, само шоу и первый ряд в лице моих муз Зои Кравиц, Кейт Мосс и Евы Герциговой. Однако сама коллекция мне показалось красивой, но однообразной. Даже в плане обуви: все те же босоножки Cassandra с логотипом бренда и похожие сапоги. И еще хочу отметить Issey Miyake и Thom Browne: элементы перфоманса в показах встречаются все чаще — значит ли это, что таким способом дизайнеры пытаются сделать его более запоминающимся или это уже неотъемлемая часть моды как таковой?»
Антон Рудзат
фэшн-фотограф, креативный директор бренда 404 NOT FOUND, @antonrudzat
«Показ Saint Laurent запомнился скорее своим размахом, постановкой и кастингом: Аня Рубик, Юля Нобис, Стелла Теннант, Фрея Беха, Бинкс Уолтон и Наоми Кэмпбелл, которая закрыла шоу. Вещи выполнены отлично, спору нет, но все же ничего кардинально нового мы не увидели. Создалось впечатление, что это наследие самого Ива Сен-Лорана за разные годы — ностальгия, грамотно стилизованная на новый манер. Но это ни в коем случае не упрек в строну марки, многие дома сейчас активно этим пользуются. Ну, и еще я в восторге от музыки SebastiAn, который ранее продюсировал альбом Шарлотты Генсбур — музы Saint Laurent и моей тоже!».
Ханна Хмелева
основательница бренда myseasons
«Самый крутой показ Недели моды? Конечно, Alexander McQueen! Я очень рада, что оказалась в числе его гостей! Сама коллекция красивая, но финал с выходом креативного директора Сары Бертон и всей ее команды был настолько трогательным, что некоторые даже прослезились. Мило и душевно!»
Анастасия Ножина
стилист, модный консультант, @nojinasty
«Для меня показы — это в меньшей степени шоу. Я смотрю их не для того, чтобы отметить определенных личностей, которые там участвуют. Я запоминаю интересные сочетания одежды, то, как выглядят модели, как у них уложены волосы, какие аксессуары подобраны. Именно поэтому самыми классными показами считаю Alexander McQueen и Celine. Коллекция первого особенно не отличается от предыдущих, но именно этим меня бренд и берет. Мне нравятся эти платья и пальто в викторианской стилистике, которые сочетаются с невероятными украшениями, правильно сделанными прическами. А от Celine, в свою очередь, веет свободой: в коллекциях бренда достаточно простые вещи — шубы и джинсы, которые сочетаются с сапогами и кедами, но в тотал-луке с волосами, макияжем и аксессуарами, это выглядит очень красиво. Я понимаю, что хочу выглядеть так не то, что в будущем сезоне, а вообще всегда!»
Фото: REX/Shutterstock
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