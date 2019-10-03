От выхода Ренаты Литвиновой до возвращения Кристиана Лакруа: чем запоминалась (и вошла в историю!) прошедшая Неделя моды

режиссер-постановщик модных шоу, @golovanova

«Мне безумно понравился показ Dior: легкие ткани, натуральные оттенки, соломенные шляпы и модели, порхающие между деревьев, — все как я люблю. Ну, и организовать аллею из 164 деревьев в кадках и после шоу посадить их в разных частях Парижа — это сильно!

Обожаю мыльные пузыри и футуризм, поэтому шоу Рика Оуэнса мне тоже запомнилось. Я несколько раз порывалась использовать пузыри в своих постановках, но переживала, что кто-то из моделей наверняка упадет. У дизайнера получилось доказать, что все может быть в порядке.

Шоу Issey Miyake также получилось довольно ярким — благодаря поющим и танцующим моделям на финальной проходке. Хотя, конечно, для меня это перебор. А еще мне который день мерещится расшитая пайетками гигантская рыба с показа Вивьен Вествуд!»