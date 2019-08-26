От Российской империи до СССР: как школьная форма отражала «заказ» на новый тип личности?

В преддверии начала нового учебного года историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен рассказала об эволюции школьной формы. Кому одинаковая экипировка нужна на самом деле, решает ли она дисциплинарные проблемы в учебных заведениях и когда появилось коричневое платье с белым фартуком, которое некоторые школьницы носят до сих пор? Спойлер: еще 300 лет назад!

Ученица Смольного института благородных девиц

Ученицы Смольного института благородных девиц

«В России к 2020 году появится национальный стандарт на школьную форму». Не спешите нервно вздрагивать. Несмотря на громкий заголовок, речь идет всего лишь о нормировании свойств материалов, из которых форму шьют. Сторонники школьной формы утверждают, что она дисциплинирует, а также нивелирует различия между учениками из семей с разным доходом. Противники справедливо указывают, что меряются состоятельностью в наше время не одеждой, а гаджетами, и пугают перспективами «стирания индивидуальности». Очевидно только одно: школьная форма действительно удобна. Не обязательно ученикам. Учителю. Среди одинаково одетых учащихся легче сразу определить тех, кто не справляется с установленными нормами и правилами.

Среди одинаково одетых учащихся легче сразу определить тех, кто не справляется с установленными нормами и правилами

Одним из первых вариантов школьной формы в Российской Империи стали платья, введенные в основанном в 1764 году Смольном институте. Примером для подражания стали правила Сен-Сир, французской школы-пансиона для обедневших дворянок: там носили платья из муслина коричневого цвета, самого модного на момент создания школы в конце 17 века. Создатели формы даже не предполагали, что задают стандарт женского школьного платья на ближайшие три столетия.

Гимназист, конец 19 века

Униформа для мальчиков в некоторых российских учебных заведениях существовала уже к началу 19 века, а в 1834 году была утверждена общая система гражданских мундиров для средних учебных заведений. Женские гимназии и училища, созданные во второй половине 19 века, тоже получили свою униформу, по образцу Смольного: коричневые платья и черные фартуки. К нарядному белому фартуку полагались белые нарукавники, в некоторых учебных заведениях также позволялись белые воротнички.

Разработка любого нового типа униформы — это всегда «заказ» на новый тип желаемой личности

Вопреки расхожему мифу, школьная форма не была отменена в 1918 году «Положением о единой трудовой школе», она исчезла из обихода из-за послереволюционных трудностей. Первая попытка вернуться к униформе состоялась уже в 1935 году, но только постановление 1949 года оказалось успешным. Для девочек был введен все тот же «гимназический» комплект из коричневого платья с фартуком, а для мальчиков военного толка костюм из брюк и гимнастерки, перетянутой ремнем с пряжкой.

Первоклассники, 1948 год

«1 сентября». Анатолий Волков, 1950

Советская открытка «Еще пятерка». Евгений Гундобин

Разработка любого нового типа униформы — это всегда «заказ» на новый тип желаемой личности, особенно когда дело касается униформы для детей. Так, послевоенный образец школьной формы подчеркивал традиционные гендерные роли. К 1962 году «оттепельные» тенденции возобладали, военизированная униформа сменилась серым костюмчиком, который в народе прозвали «костюмом маленького бюрократа». Следующее изменение произойдет только в 1973 году, появится синий костюм с курточкой. Девичий образ оставался неизменным до 1984 года, когда старшеклассницы получили возможность сменить привычное коричневое платье на синий костюм-тройку.

Кадр из фильма «Внимание, черепаха!», 1970

Кадр из «Ералаша», 1980-е

Советская школьная форма на московской барахолке, 2018