Фоторепортаж: как петербуржцы одеваются на музыкальные фестивали?
Блестки, бахрома и вещи в кислотных оттенках — такой дресс-код диктуют нам зарубежные фестивали Coachella и Burning Man. А как обстоят дела в Петербурге? Актуальны ли ковбойские сапоги? Что нужно обязательно сложить в сумку? И почему без дождевика — решительно никуда? Такие вопросы мы задали самым эффектно одетым гостям фестивалей Stereoleto и «Усадьба Jazz», которые недавно прошли в креативном пространстве «Севкабель Порт» и ЦПКиО имени Кирова. Берите на заметку: впереди еще Present Perfect и VK Fest!
Stereoleto
-
На Анастасии: кардиган, заказанный на Бали специально для фестивалей, топ и джинсы & Other Stories, сумка Marc Jacobs, украшения Curie
-
На Анастасии: кардиган, заказанный на Бали специально для фестивалей, топ и джинсы & Other Stories, сумка Marc Jacobs, казаки Zara, украшения Curie
-
На Анастасии: кардиган, заказанный на Бали специально для фестивалей, топ и джинсы & Other Stories, сумка Marc Jacobs, украшения Curie
Анастасия Арсеник, персональный шопер, создательница ювелирного бренда Curie
«Для меня неотъемлемый атрибут любого музыкального фестиваля — это одежда в стиле вестерн: казаки, ремни с запоминающейся пряжкой, что-то с бахромой, которая красиво играет на ветру и при движениях. Мне кажется, в выборе образа нужно быть чуточку смелее, ведь комфорт тоже бывает разным: наденьте вместо кроссовок казаки, "мартенсы" или "хантеры" (это тоже достаточно удобная обувь), а если все-таки остановились на кедах, то пусть это будут не привычные "конверсы", а яркие модели от Chloé».
Соня Гармаш, повар в веганском кафе Grun
«Никаких карманов и никаких джинсов. Особенно джинсов скинни! Только широкие брюки, оверсайзовые куртки, толстая подошва и прикольный головной убор». (указывает на свой)
-
На Павле: джоггеры Vargnatt, толстовка, подаренная клиентом, кроссовки, экстренно купленные в «Галерее» на смену промокшей обуви. На Марии: куртка Burberry, футболка Sullen, леггинсы, купленные в Израиле, чехол для телефона Bandoiler, ботинки Pollini
-
На Марии: куртка Burberry
-
На Марии: куртка Burberry, футболка Sullen, леггинсы, купленные в Израиле, ботинки Pollini
-
На Павле: толстовка, подаренная клиентом
-
На Павле: джоггеры Vargnatt, толстовка, подаренная клиентом, кроссовки, экстренно купленные в «Галерее» на смену промокшей обуви
Мария Лесовая и Павел Алмазов, модель, победительница первого сезона проекта «Топ-модель по-русски» и художник, татуировщик
Мария: «На музыкальные фестивали нужно одеваться удобно. И как-то выделяться. Я украсила лицо блестками, думала, что буду здесь одна в блестках и с розовыми волосами, а потом пришла и поняла, что так выглядят многие!» (смеется)
Павел: «Стоит одеваться удобно и просто, с расчетом на то, что у женщины нужно будет взять вещи подержать».
Кирилл Сергеев (Kito Jempere), музыкант и продюсер
«Главная вещь на музыкальном фестивале — это дождевик. Но сегодня перед выходом из дома проверил погоду: ливень вроде не обещали».
-
На Лизе: платье H&M, толстовка Liza Odinokikh, куртка Deus ex Machina, сумка Marc Jacobs, сапоги Saint Laurent, браслеты из Греции, Парижа и Японии. На Игоре: куртка Cheap Monday, свитшот Maison Kitsuné, штаны UNIQLO, кроссовки Trussardi, часы Omega
-
На Лизе: платье H&M, толстовка Liza Odinokikh, куртка Deus ex Machina, сумка Marc Jacobs, браслеты из Греции, Парижа и Японии
-
На Лизе: платье H&M, сапоги Saint Laurent
-
На Игоре: куртка Cheap Monday, штаны UNIQLO, часы Omega
-
На Игоре: штаны UNIQLO, кроссовки Trussardi
Лиза Одиноких и Игорь Кирпичев, иллюстратор и организатор мероприятий
Лиза: «Если отталкиваться от петербургской погоды, которая этим летом не радует нас жарой, то стоит выбирать многослойный образ. Например, я оставила ноги голыми, но надела ветровку, толстовку и ботинки. За фестивальное настроение отвечает первое, за тепло — второе».
Игорь: «Мужчинам на фестивали нужно одеваться в удобное и свободное, чтобы было комфортно танцевать под Агутина. К сожалению, сегодня его в списках выступающих нет». (смеется)
Ольга Бескровная, блогер @beskrovnayao
«Стоит одеться комфортно, чтобы было удобно расположиться на траве, а потом потанцевать под Aurora или Монеточку. Ну и, конечно, уместно: никаких высоких каблуков!».
Ксения Гощицкая, директор моды «Собака.ru»
«Идеальный вариант — одеться как Капустин, чтобы можно было пережить все смены погоды за день! Желательно иметь в рюкзаке дождевичок и на бечевочке резиновые сапожки».
Татьяна Полищук, модель
«Я оделась так, чтобы было удобно танцевать под любимые треки. Например, группы «Мумий Тролль», хедлайнера фестиваля Stereoleto!».
Усадьба Jazz
-
На Виктории: платье, сшитое мамой, плащ, купленный в секонд-хенде, венок, сплетенный самостоятельно, очки из магазина оптики в Челябинске
-
На Виктории: платье, сшитое мамой, плащ, купленный в секонд-хенде, венок, сплетенный самостоятельно, очки из магазина оптики в Челябинске, ботинки Dr. Martens
-
На Виктории: платье, сшитое мамой, плащ, купленный в секонд-хенде, венок, сплетенный самостоятельно, очки из магазина оптики в Челябинске
-
На Виктории: плащ, купленный в секонд-хенде, венок, сплетенный самостоятельно
-
На Виктории: платье, сшитое мамой, плащ, купленный в секонд-хенде
Виктория Кривозубова, джазовая певица
«Как одеться на музыкальный фестиваль? Как подсказывает сердце! Мне оно сегодня подсказало сплести себе венок из полевых цветов!».
-
На Александре: куртка, брюки и сумка Bershka, футболка Selected Homme, слипоны Mania Grandiosa, кепка Reserved, очки Le Specs. На Алесе: куртка итальянского бренда, футболка Alexander McQueen, джинсы H&M, сумка I Make Bags, очки Celine, кроссовки Reebok
-
-
На Алесе: куртка итальянского бренда, футболка Alexander McQueen, джинсы H&M, сумка I Make Bags
-
На Алесе: джинсы H&M, кроссовки Reebok
-
На Александре: куртка и сумка Bershka, футболка Selected Homme, кепка Reserved, очки Le Specs
-
На Александре: куртка, брюки и сумка Bershka, футболка Selected Homme
-
На Александре: брюки Bershka, слипоны Mania Grandiosa
Александр Савчиц и Алеся Александрова, дизайнер интерьеров и косметолог
Александр: «На фестивале нужно производить впечатление. Хотя мы с семьей никогда специально не одеваемся, ходим в таких вещах постепенно. Я только сейчас понял, что у нас с супругой получился монохромный дабл-дрессинг».
Алеся: «Мы оделись по-простому. Главное, чтобы было удобно танцевать: а) под музыку нашего ребенка, который выступает на фестивале, б) под группу «Сплин», которая выйдет на сцену вечером».
Пелагея Гоматина, фэшн-блогер @pollunaa
«Идеальный образ на музыкальный фестиваль — это микс удобства, стиля и практичности!»
-
На Марии: шляпа Cardinal & Margo, кофта MEDICINE, платье noname, очки — винтаж. На Андрее: шляпа от итальянского бренда, футболка MEDICINE, шарф Mango, обувь от американского бренда, носки Zara
-
На Марии: шляпа Cardinal & Margo, кофта MEDICINE, платье no name, очки — винтаж
-
На Марии: платье no name
-
На Андрее: шляпа от итальянского бренда, футболка MEDICINE, шарф Mango
-
На Марии: обувь от американского бренда, носки Zara
Мария и Андрей Дегожские, идеолог семейной онлайн-школы информационной культуры «Мэри Блоггинс» и специалист в сфере IT
«Одеваться нужно так, чтобы вас увидели, запомнили и сфотографировали для "Собака.ru"».
-
На Руслане: куртка из Вьетнама 1969 года с оригинальными военными нашивками, заказанная во Военторге, национальная одежда Северного Таиланда, очки винтаж, кепка Stetson, украшения noname
-
На Руслане: куртка из Вьетнама 1969 года с оригинальными военными нашивками, заказанная во Военторге, национальная одежда Северного Таиланда, джинсы Wacko Maria, ботинки R.M.Williams, очки винтаж, кепка Stetson, украшения noname
-
На Руслане: куртка из Вьетнама 1969 года с оригинальными военными нашивками, заказанная во Военторге, национальная одежда Северного Таиланда, джинсы Wacko Maria, украшения noname
-
На Руслане: куртка из Вьетнама 1969 года с оригинальными военными нашивками, заказанная во Военторге, национальная одежда Северного Таиланда, очки винтаж, кепка Stetson, украшения noname
Руслан Мартынов, художник
«Я не готовил образ к фестивалю: приехал сюда на работу, монтировал арт-инсталляцию. Но странно выглядеть в какие-то особенные моменты хорошо, а в какие-то плохо. У тебя либо есть вкус, либо нет».
Тара Садыкова, танцует в жанре contemporary dance
«Конечно, на фестивале нужно быть нарядной. Ведь музыканты поют для тебя, хотят обмениваться энергией, красотой и драйвом!»
Фото: Дмитрий Колесов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.