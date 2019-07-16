Фоторепортаж: как петербуржцы одеваются на музыкальные фестивали?

Блестки, бахрома и вещи в кислотных оттенках — такой дресс-код диктуют нам зарубежные фестивали Coachella и Burning Man. А как обстоят дела в Петербурге? Актуальны ли ковбойские сапоги? Что нужно обязательно сложить в сумку? И почему без дождевика — решительно никуда? Такие вопросы мы задали самым эффектно одетым гостям фестивалей Stereoleto и «Усадьба Jazz», которые недавно прошли в креативном пространстве «Севкабель Порт» и ЦПКиО имени Кирова. Берите на заметку: впереди еще Present Perfect и VK Fest!

Stereoleto

На Анастасии: кардиган, заказанный на Бали специально для фестивалей, топ и джинсы & Other Stories, сумка Marc Jacobs, украшения Curie

На Анастасии: кардиган, заказанный на Бали специально для фестивалей, топ и джинсы & Other Stories, сумка Marc Jacobs, казаки Zara, украшения Curie

На Анастасии: кардиган, заказанный на Бали специально для фестивалей, топ и джинсы & Other Stories, сумка Marc Jacobs, украшения Curie

Анастасия Арсеник, персональный шопер, создательница ювелирного бренда Curie «Для меня неотъемлемый атрибут любого музыкального фестиваля — это одежда в стиле вестерн: казаки, ремни с запоминающейся пряжкой, что-то с бахромой, которая красиво играет на ветру и при движениях. Мне кажется, в выборе образа нужно быть чуточку смелее, ведь комфорт тоже бывает разным: наденьте вместо кроссовок казаки, "мартенсы" или "хантеры" (это тоже достаточно удобная обувь), а если все-таки остановились на кедах, то пусть это будут не привычные "конверсы", а яркие модели от Chloé».

На Соне: берет, рубашка и брюки из московских секонд-хендов, обувь FILA

На Соне: берет и рубашка из московских секонд-хендов

На Соне: рубашка и брюки из московских секонд-хендов, обувь FILA

Соня Гармаш, повар в веганском кафе Grun «Никаких карманов и никаких джинсов. Особенно джинсов скинни! Только широкие брюки, оверсайзовые куртки, толстая подошва и прикольный головной убор». (указывает на свой)

На Павле: джоггеры Vargnatt, толстовка, подаренная клиентом, кроссовки, экстренно купленные в «Галерее» на смену промокшей обуви. На Марии: куртка Burberry, футболка Sullen, леггинсы, купленные в Израиле, чехол для телефона Bandoiler, ботинки Pollini

На Марии: куртка Burberry

На Марии: куртка Burberry, футболка Sullen, леггинсы, купленные в Израиле, ботинки Pollini

На Павле: толстовка, подаренная клиентом

На Павле: джоггеры Vargnatt, толстовка, подаренная клиентом, кроссовки, экстренно купленные в «Галерее» на смену промокшей обуви

Мария Лесовая и Павел Алмазов, модель, победительница первого сезона проекта «Топ-модель по-русски» и художник, татуировщик Мария: «На музыкальные фестивали нужно одеваться удобно. И как-то выделяться. Я украсила лицо блестками, думала, что буду здесь одна в блестках и с розовыми волосами, а потом пришла и поняла, что так выглядят многие!» (смеется) Павел: «Стоит одеваться удобно и просто, с расчетом на то, что у женщины нужно будет взять вещи подержать».

На Кирилле: свитшот группы «Мумий Тролль», футболка Public Possession, куртка из контрабандного груза из 90-х, кроссовки New Balance

На Кирилле: свитшот группы «Мумий Тролль», футболка Public Possession, куртка из контрабандного груза из 90-х

На Кирилле: кроссовки New Balance

Кирилл Сергеев (Kito Jempere), музыкант и продюсер «Главная вещь на музыкальном фестивале — это дождевик. Но сегодня перед выходом из дома проверил погоду: ливень вроде не обещали».

На Лизе: платье H&M, толстовка Liza Odinokikh, куртка Deus ex Machina, сумка Marc Jacobs, сапоги Saint Laurent, браслеты из Греции, Парижа и Японии. На Игоре: куртка Cheap Monday, свитшот Maison Kitsuné, штаны UNIQLO, кроссовки Trussardi, часы Omega

На Лизе: платье H&M, толстовка Liza Odinokikh, куртка Deus ex Machina, сумка Marc Jacobs, браслеты из Греции, Парижа и Японии

На Лизе: платье H&M, сапоги Saint Laurent

На Игоре: куртка Cheap Monday, штаны UNIQLO, часы Omega

На Игоре: штаны UNIQLO, кроссовки Trussardi

Лиза Одиноких и Игорь Кирпичев, иллюстратор и организатор мероприятий Лиза: «Если отталкиваться от петербургской погоды, которая этим летом не радует нас жарой, то стоит выбирать многослойный образ. Например, я оставила ноги голыми, но надела ветровку, толстовку и ботинки. За фестивальное настроение отвечает первое, за тепло — второе». Игорь: «Мужчинам на фестивали нужно одеваться в удобное и свободное, чтобы было комфортно танцевать под Агутина. К сожалению, сегодня его в списках выступающих нет». (смеется)

На Оле: куртка Zara, брюки Liu Jo, сумка и обувь Massimo Dutti, часы Casio, браслеты Daniel Wellington, кольцо Curie

На Оле: куртка Zara, брюки Liu Jo, сумка Massimo Dutti, часы Casio

На Оле: куртка Zara, брюки Liu Jo, сумка Massimo Dutti, часы Casio, браслеты Daniel Wellington, кольцо Curie

Ольга Бескровная, блогер @beskrovnayao «Стоит одеться комфортно, чтобы было удобно расположиться на траве, а потом потанцевать под Aurora или Монеточку. Ну и, конечно, уместно: никаких высоких каблуков!».

На Ксении: пальто Biryukov, топ и брюки UNIQLO, обувь Acne Studios, рюкзак Tatyana Parfionova, непальское ожерелье

На Ксении: пальто Biryukov, брюки UNIQLO, обувь Acne Studios, рюкзак Tatyana Parfionova

На Ксении: пальто Biryukov, рюкзак Tatyana Parfionova

Ксения Гощицкая, директор моды «Собака.ru» «Идеальный вариант — одеться как Капустин, чтобы можно было пережить все смены погоды за день! Желательно иметь в рюкзаке дождевичок и на бечевочке резиновые сапожки».



На Татьяне: куртка Opening, сумка Saint Laurent, обувь Maison Margiela

На Татьяне: куртка Opening, сумка Saint Laurent, обувь Maison Margiela

Татьяна Полищук, модель «Я оделась так, чтобы было удобно танцевать под любимые треки. Например, группы «Мумий Тролль», хедлайнера фестиваля Stereoleto!».

Усадьба Jazz

На Виктории: платье, сшитое мамой, плащ, купленный в секонд-хенде, венок, сплетенный самостоятельно, очки из магазина оптики в Челябинске

На Виктории: платье, сшитое мамой, плащ, купленный в секонд-хенде, венок, сплетенный самостоятельно, очки из магазина оптики в Челябинске, ботинки Dr. Martens

На Виктории: платье, сшитое мамой, плащ, купленный в секонд-хенде, венок, сплетенный самостоятельно, очки из магазина оптики в Челябинске

На Виктории: плащ, купленный в секонд-хенде, венок, сплетенный самостоятельно

На Виктории: платье, сшитое мамой, плащ, купленный в секонд-хенде

Виктория Кривозубова, джазовая певица «Как одеться на музыкальный фестиваль? Как подсказывает сердце! Мне оно сегодня подсказало сплести себе венок из полевых цветов!».

На Александре: куртка, брюки и сумка Bershka, футболка Selected Homme, слипоны Mania Grandiosa, кепка Reserved, очки Le Specs. На Алесе: куртка итальянского бренда, футболка Alexander McQueen, джинсы H&M, сумка I Make Bags, очки Celine, кроссовки Reebok



На Алесе: куртка итальянского бренда, футболка Alexander McQueen, джинсы H&M, сумка I Make Bags

На Алесе: джинсы H&M, кроссовки Reebok

На Александре: куртка и сумка Bershka, футболка Selected Homme, кепка Reserved, очки Le Specs

На Александре: куртка, брюки и сумка Bershka, футболка Selected Homme

На Александре: брюки Bershka, слипоны Mania Grandiosa

Александр Савчиц и Алеся Александрова, дизайнер интерьеров и косметолог Александр: «На фестивале нужно производить впечатление. Хотя мы с семьей никогда специально не одеваемся, ходим в таких вещах постепенно. Я только сейчас понял, что у нас с супругой получился монохромный дабл-дрессинг». Алеся: «Мы оделись по-простому. Главное, чтобы было удобно танцевать: а) под музыку нашего ребенка, который выступает на фестивале, б) под группу «Сплин», которая выйдет на сцену вечером».

На Пелагее: тренч So Number One, шляпа Hatter In Boots

На Пелагее: тренч So Number One, обувь Vagabond, сумка Louis Vuitton

На Пелагее: тренч So Number One, шляпа Hatter In Boots, обувь Vagabond, сумка Louis Vuitton

Пелагея Гоматина, фэшн-блогер @pollunaa «Идеальный образ на музыкальный фестиваль — это микс удобства, стиля и практичности!»

На Марии: шляпа Cardinal & Margo, кофта MEDICINE, платье noname, очки — винтаж. На Андрее: шляпа от итальянского бренда, футболка MEDICINE, шарф Mango, обувь от американского бренда, носки Zara

На Марии: шляпа Cardinal & Margo, кофта MEDICINE, платье no name, очки — винтаж

На Марии: платье no name

На Андрее: шляпа от итальянского бренда, футболка MEDICINE, шарф Mango

На Марии: обувь от американского бренда, носки Zara

Мария и Андрей Дегожские, идеолог семейной онлайн-школы информационной культуры «Мэри Блоггинс» и специалист в сфере IT «Одеваться нужно так, чтобы вас увидели, запомнили и сфотографировали для "Собака.ru"».

На Руслане: куртка из Вьетнама 1969 года с оригинальными военными нашивками, заказанная во Военторге, национальная одежда Северного Таиланда, очки винтаж, кепка Stetson, украшения noname

На Руслане: куртка из Вьетнама 1969 года с оригинальными военными нашивками, заказанная во Военторге, национальная одежда Северного Таиланда, джинсы Wacko Maria, ботинки R.M.Williams, очки винтаж, кепка Stetson, украшения noname

На Руслане: куртка из Вьетнама 1969 года с оригинальными военными нашивками, заказанная во Военторге, национальная одежда Северного Таиланда, джинсы Wacko Maria, украшения noname

На Руслане: куртка из Вьетнама 1969 года с оригинальными военными нашивками, заказанная во Военторге, национальная одежда Северного Таиланда, очки винтаж, кепка Stetson, украшения noname

Руслан Мартынов, художник «Я не готовил образ к фестивалю: приехал сюда на работу, монтировал арт-инсталляцию. Но странно выглядеть в какие-то особенные моменты хорошо, а в какие-то плохо. У тебя либо есть вкус, либо нет».

На Таре: куртка с бангкокского блошиного рынка, индийская сумка, шляпа, подаренная свекровью



На Таре: куртка с бангкокского блошиного рынка, индийская сумка, шляпа, подаренная свекровью

На Таре: куртка с бангкокского блошиного рынка, индийская сумка, шляпа, подаренная свекровью