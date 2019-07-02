Михаил Пиотровский, Алла Вербер, Диана Вишнева и другие герои в фотопроекте «Венецианский сон в ночном Эрмитаже»
Государственный Эрмитаж и ДЛТ представили фотопроект «Венецианский сон в ночном Эрмитаже», сделанный в рамках ежегодного благотворительного приема в одном из лучших музеев страны. Съемка с четой Пиотровских, фэшн-директором ЦУМа и ДЛТ Аллой Вербер, прима-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой, телеведущим Андреем Малаховым, актрисой Дарьей Мороз и другими гостями прошла в одном из самых красивых пространств Зимнего дворца — Малахитовой гостиной.
Тема проекта перекликается с центральной темой самого приема — Павильон России на Венецианской биеннале-2019, созданный при поддержке ЦУМ Art Foundation и курируемый Государственным Эрмитажем. Герои съемки позировали в карнавальных масках, которые были вручную сделаны художниками ДЛТ по мотивам знаменитых Венецианских балов.
Напомним, в прошлом году гости благотворительного вечера — Ксения Раппопорт, Покрас Лампас, Марина Александрова и Мария Абашова — приняли участие в проекте Эрмитажа и ДЛТ под названием «Наедине с искусством». Накануне события организаторы подобрали для каждого приглашенного «свою» скульптуру — по схожей внешности, настроению или роду деятельности. В перерывах между коктейлем в Висячем саду, индивидуальными экскурсиями по парадным залам, гала-ужином в Иорданской галерее и традиционным балом в Фельдмаршальском зале гости позировали вместе с мраморными обитателями зала Юпитера — Венерой, Гераклом, Мельпоменой и Кариатидой.
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