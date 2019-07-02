Михаил Пиотровский, Алла Вербер, Диана Вишнева и другие герои в фотопроекте «Венецианский сон в ночном Эрмитаже»

Тема проекта перекликается с центральной темой самого приема — Павильон России на Венецианской биеннале-2019 , созданный при поддержке ЦУМ Art Foundation и курируемый Государственным Эрмитажем. Герои съемки позировали в карнавальных масках, которые были вручную сделаны художниками ДЛТ по мотивам знаменитых Венецианских балов.

Напомним, в прошлом году гости благотворительного вечера — Ксения Раппопорт, Покрас Лампас, Марина Александрова и Мария Абашова — приняли участие в проекте Эрмитажа и ДЛТ под названием «Наедине с искусством». Накануне события организаторы подобрали для каждого приглашенного «свою» скульптуру — по схожей внешности, настроению или роду деятельности. В перерывах между коктейлем в Висячем саду, индивидуальными экскурсиями по парадным залам, гала-ужином в Иорданской галерее и традиционным балом в Фельдмаршальском зале гости позировали вместе с мраморными обитателями зала Юпитера — Венерой, Гераклом, Мельпоменой и Кариатидой.