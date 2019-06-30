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Благотворительный прием в Эрмитаже-2019: самые модные гости вечера

В Зимнем дворце состоялся 14-й благотворительный прием Государственного Эрмитажа с традиционным балом в Фельдмаршальском зале, гала-ужином в Иорданской галерее и прогулками по залам фламандского искусства 17 века, которое стало основой инсталляции Александра Шишкина-Хокусая в рамках Павильона России в Венеции. Павильон, созданный при поддержке ЦУМ Art Foundation и курируемый в этом году Эрмитажем, и стал темой приема, который ежегодно посещают мастодонты мирового искусства, моды, театра и кино. «Собака.ru» показывает лучшие black-tie образы приглашенных. 

Алла Вербер, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ, вице-президент компании Mercury 

На Алле Константиновне: тотал-лук Saint Laurent, украшения Mercury

Диана Вишнева, прима-балерина Мариинского театра

На Диане: платье Tatyana Parfionova 

Вика Газинская, дизайнер 

На Вике: платье Vika Gazinskaya 

Дарья Мороз, актриса

На Дарье: комбинезон Alexander Arutyunov, украшения Mercury

Анна Озеркова, искусствовед

На Анне: платье Needle & Thread, украшения Mercury

Ксения Чилингарова, основательница бренда Arctic Explorer

На Ксении: платье Nina Ricci, украшения Mercury

Наталья Плеханова, владелица Principe pr-media

На Наталье: верх Dries Van Noten, платье и обувь Maison Margiela, клатч Louis Vuitton

Анна Михалкова, актриса

На Анне: платье Natalia Gart, туфли The Row, украшения Mercury

Кира Турчак, предприниматель, детский психолог

На Кире: комбинезон Louis Vuitton, сумка Hermes

Надежда Оболенцева, соосновательница интеллектуального клуба «418» 

На Надежде: платье Gucci

Евгения Милова, журналист

На Евгении: платье Dior

Фото: архивы пресс-службы 

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