Благотворительный прием в Эрмитаже-2019: самые модные гости вечера
В Зимнем дворце состоялся 14-й благотворительный прием Государственного Эрмитажа с традиционным балом в Фельдмаршальском зале, гала-ужином в Иорданской галерее и прогулками по залам фламандского искусства 17 века, которое стало основой инсталляции Александра Шишкина-Хокусая в рамках Павильона России в Венеции. Павильон, созданный при поддержке ЦУМ Art Foundation и курируемый в этом году Эрмитажем, и стал темой приема, который ежегодно посещают мастодонты мирового искусства, моды, театра и кино. «Собака.ru» показывает лучшие black-tie образы приглашенных.
Алла Вербер, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ, вице-президент компании Mercury
На Алле Константиновне: тотал-лук Saint Laurent, украшения Mercury
Диана Вишнева, прима-балерина Мариинского театра
На Диане: платье Tatyana Parfionova
Вика Газинская, дизайнер
На Вике: платье Vika Gazinskaya
Дарья Мороз, актриса
На Дарье: комбинезон Alexander Arutyunov, украшения Mercury
Анна Озеркова, искусствовед
На Анне: платье Needle & Thread, украшения Mercury
Ксения Чилингарова, основательница бренда Arctic Explorer
На Ксении: платье Nina Ricci, украшения Mercury
Наталья Плеханова, владелица Principe pr-media
На Наталье: верх Dries Van Noten, платье и обувь Maison Margiela, клатч Louis Vuitton
Анна Михалкова, актриса
На Анне: платье Natalia Gart, туфли The Row, украшения Mercury
Кира Турчак, предприниматель, детский психолог
На Кире: комбинезон Louis Vuitton, сумка Hermes
Надежда Оболенцева, соосновательница интеллектуального клуба «418»
На Надежде: платье Gucci
Евгения Милова, журналист
На Евгении: платье Dior
Фото: архивы пресс-службы
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