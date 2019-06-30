Благотворительный прием в Эрмитаже-2019: самые модные гости вечера

В Зимнем дворце состоялся 14-й благотворительный прием Государственного Эрмитажа с традиционным балом в Фельдмаршальском зале, гала-ужином в Иорданской галерее и прогулками по залам фламандского искусства 17 века, которое стало основой инсталляции Александра Шишкина-Хокусая в рамках Павильона России в Венеции. Павильон, созданный при поддержке ЦУМ Art Foundation и курируемый в этом году Эрмитажем, и стал темой приема, который ежегодно посещают мастодонты мирового искусства, моды, театра и кино. «Собака.ru» показывает лучшие black-tie образы приглашенных.