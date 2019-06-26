От сына Натальи Водяновой до дочери Моники Беллуччи: 7 детей знаменитостей из «нового поколения» моделей

Одним из самых ярких событий прошедшей Недели мужской моды стало появление старшего сына Натальи Водяновой на показе весенне-летней коллекции Balmain. «Собака.ru» решила вспомнить, о чьих еще детях в последнее время говорила модная пресса, — кажется, именно эти ньюкамеры в скором времени потеснят Хейли Болдуин, Кайю Гербер, Лили-Роуз Депп и сестер Хадид.

Лукас Портман на показе Balmain, коллекция весна-лето 2020

Лукас Портман с мамой Натальей Водяновой

Лукас Портман с пригласительным на шоу Acne Studios

Лукас Портман с мамой Натальей Водяновой

Лукас Портман с мамой Натальей Водяновой, братом Виктором и сестрой Невой, фото @afinsky

Лукас Портман @lucas_portman, сын Натальи Водяновой и Джастина Портмана У Натальи Водяновой и ее экс-супруга, английского бизнесмена Джастина Портмана, растет целый модельный подряд: к 17-летнему Лукасу, который в 2002 году снялся вместе с мамой для американского Vogue, в 2006-м сопровождал ее на показе Calvin Klein, а теперь прошелся на показе у Оливье Рустена, в скором времени присоединятся 13-летняя Нева и 11-летний Виктор. Все — на радость мировым брендам — голубоглазые блондины, британские аристократы и точные копии Водяновой в начале карьеры. А если дети решат выбрать другую профессию, у Натальи есть 21-летняя родная сестра Кристина Кусакина, которая уже выходит в свет вместе с моделью.

Симона Куст в лукбуке коллекции Saint Laurent Pre-fall 2019

Симона Куст на показе Saint Laurent, коллекция осень-зима 2019/20

Симона Куст в рекламной кампании Saint Laurent Denim #YSL23

Симона Куст на показе Saint Laurent, коллекция весна-лето 2019

Симона Куст с обложкой со своим же изображением

Симона Куст с мамой Натальей Кудрявцевой

Симона Куст @simonakust, дочь Александра Петлюры и Натальи Кудрявцевой Кажется, российские девушки украли сердце не только Алессандро Микеле, но и Антони Ваккарело. В сентябре прошлого года на показе Saint Laurent дебютировали сразу две наши модели: петербурженка Катя Лапочкина и москвичка Ксения Ляшенко. Вторую — дочь художника Александра Петлюры и модели Натальи Кудрявцевой — материнское агентство Avant окрестило Симоной Куст и перекрасило в ядерно-розовый оттенок. Теперь без девушки не обходится ни одна рекламная кампания французского бренда, а также обложки i-D Magazine и съемки Vogue. Кто знает, какие предложения посыпятся на Симону после окончания эксклюзивного контракта с Saint Laurent?

Лурдес Леон в лукбуке коллаборации Jean Paul Gaultier и Supreme

Лурдес Леон в рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu

Лурдес Леон в рекламной кампании Converse

Лурдес Леон на показе Gypsy Sport, коллекция весна-лето 2019

Лурдес Леон в лукбуке бренда уличной одежды MadeMe X-Girl

Лурдес Леон в рекламной кампании парфюма Stella McCartney

Лурдес Леон на церемонии CFDA Vogue Fashion Fund Awards, 2018

Лурдес Леон и Мадонна на шоу Alexander Wang, 2016

Лурдес Мария Чикконе-Леон дочь Мадонны и Карлоса Леона 22-летняя дочь певицы Мадонны и актера Карлоса Леона дебютировала в роли модели в 2016 году. И сразу в рекламной кампании аромата POP от Stella McCartney, которую снял звездный фотограф и видеограф Глен Лачфорд. После на девушку, похожую на маму лишь эксцентричным поведением и феноменальной харизмой, посыпались предложения от уличных брендов MadeMe X-Girl и Converse, а также от мировых марок Miu Miu и Jean Paul Gaultier. Учитывая дружбу Мадонны с Готье (он создавал костюмы едва ли не для всех обложек и гастрольных туров певицы), мы еще не раз увидим Лурдес Леон в его проектах (возможно, даже в качестве дизайнера: она уже работала над собственной линей одежды Material Girl).

Майя Хоук в рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu

Майя Хоук на Met Gala-2018

Майя Хоук в рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu

Майя Хоук на афтепати «Оскара-2018»

Майя Хоук и Ума Турман на шоу Armani Prive, 2019

Майя Хоук @maya_hawke, дочь Умы Турман и Итана Хоука В этом году на одной съемочной площадке с Лурдес Леон появилась дочь Умы Турман и Итана Хоука — Майя. Миучча Прада пригласила ее на съемки рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu после того, как ее мать дебютировала на показе марки. Однако модельная карьера девушку интересует меньше, чем актерская: она снимается у братьев Даффер в сериале «Очень странные дела», у Марка Майерса в фильме «Цена человека», а в августе в российский прокат выйдет «Однажды...в Голливуде» с ее участием. Теперь ждать премьеры девятой работы Квентина Тарантино еще приятнее!

Айрис Лоу в рекламной кампании Burberry Beauty

Айрис Лоу в рекламной кампании Tiffany & Co.

Айрис Лоу на превью выставки в Королевской академии художеств в Лондоне, 2019

Айрис Лоу на свадьбе своей крестной Кейт Мосс, 2011

Джуд и Айрис Лоу на хоккейном матче, 2016

Айрис Лоу @lirisaw, дочь Джуда Лоу и Сэйди Фрост Айрис Лоу повезло не только с родителями, но и с крестной — Кейт Мосс. Сначала модель брала девушку с собой на модные ивенты, а в 2017 году проллобировала ее в команду амбассадоров Burberry Beauty. Не знаем, продолжится ли сотрудничество Айрис с брендом после прихода нового креативного директора, но ей уже поступают предложения от других, не менее известных марок. Подписав контракт с агентством IMG, она снялась для рождественской рекламы украшений Tiffany.

Лила Грейс Мосс в рекламной кампании Marc Jacobs Beauty

Лила Грейс и Кейт Мосс на обложке итальянского Vogue, 2016

Лила Грейс Мосс в рекламной кампании Marc Jacobs Beauty

Лила Грейс и Кейт Мосс на показе Dior Men, 2019

Кейт Мосс с мамой и подругой, 2014

Лила Грейс Мосс @lilamoss, дочь Кейт Мосс и Джефферсона Хака О собственной дочери Кейт Мосс, конечно, тоже не забывает. 16-летняя Лила Грейс уже появилась на обложке итальянского Vogue, в съемке для Another Magazine и в рекламной кампании Marc Jacobs Beauty — бренда, который два года назад дал старт карьере Кайи Гербер. Самое время сняться в кавер-стори Dazed — тем более, что отец Лилы Джефферсон Хак возглавляет издательство журнала.

Дева Кассель на показе Dolce & Gabbana, 2019

Дева Кассель

Дева Кассель на съемках рекламной кампании Dolce & Gabbana

Дева Кассель @deva.cassel, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, о которой ранее ничего не было известно, стала главным открытием последних дней. 14-летнюю Деву Кассель заметили на съемках рекламной кампании Dolce & Gabbana, для которого с 1990-х годов позирует сама Моника, — поговаривают, что девушка станет амбассадором нового парфюма марки.