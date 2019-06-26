От сына Натальи Водяновой до дочери Моники Беллуччи: 7 детей знаменитостей из «нового поколения» моделей
Одним из самых ярких событий прошедшей Недели мужской моды стало появление старшего сына Натальи Водяновой на показе весенне-летней коллекции Balmain. «Собака.ru» решила вспомнить, о чьих еще детях в последнее время говорила модная пресса, — кажется, именно эти ньюкамеры в скором времени потеснят Хейли Болдуин, Кайю Гербер, Лили-Роуз Депп и сестер Хадид.
Лукас Портман
@lucas_portman, сын Натальи Водяновой и Джастина Портмана
У Натальи Водяновой и ее экс-супруга, английского бизнесмена Джастина Портмана, растет целый модельный подряд: к 17-летнему Лукасу, который в 2002 году снялся вместе с мамой для американского Vogue, в 2006-м сопровождал ее на показе Calvin Klein, а теперь прошелся на показе у Оливье Рустена, в скором времени присоединятся 13-летняя Нева и 11-летний Виктор. Все — на радость мировым брендам — голубоглазые блондины, британские аристократы и точные копии Водяновой в начале карьеры. А если дети решат выбрать другую профессию, у Натальи есть 21-летняя родная сестра Кристина Кусакина, которая уже выходит в свет вместе с моделью.
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Симона Куст в лукбуке коллекции Saint Laurent Pre-fall 2019
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Симона Куст на показе Saint Laurent, коллекция осень-зима 2019/20
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Симона Куст в рекламной кампании Saint Laurent Denim #YSL23
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Симона Куст на показе Saint Laurent, коллекция весна-лето 2019
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Симона Куст с обложкой со своим же изображением
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Симона Куст с мамой Натальей Кудрявцевой
Симона Куст
@simonakust, дочь Александра Петлюры и Натальи Кудрявцевой
Кажется, российские девушки украли сердце не только Алессандро Микеле, но и Антони Ваккарело. В сентябре прошлого года на показе Saint Laurent дебютировали сразу две наши модели: петербурженка Катя Лапочкина и москвичка Ксения Ляшенко. Вторую — дочь художника Александра Петлюры и модели Натальи Кудрявцевой — материнское агентство Avant окрестило Симоной Куст и перекрасило в ядерно-розовый оттенок. Теперь без девушки не обходится ни одна рекламная кампания французского бренда, а также обложки i-D Magazine и съемки Vogue. Кто знает, какие предложения посыпятся на Симону после окончания эксклюзивного контракта с Saint Laurent?
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Лурдес Леон в лукбуке коллаборации Jean Paul Gaultier и Supreme
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Лурдес Леон в рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu
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Лурдес Леон в рекламной кампании Converse
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Лурдес Леон на показе Gypsy Sport, коллекция весна-лето 2019
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Лурдес Леон в лукбуке бренда уличной одежды MadeMe X-Girl
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Лурдес Леон в рекламной кампании парфюма Stella McCartney
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Лурдес Леон на церемонии CFDA Vogue Fashion Fund Awards, 2018
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Лурдес Леон и Мадонна на шоу Alexander Wang, 2016
Лурдес Мария Чикконе-Леон
дочь Мадонны и Карлоса Леона
22-летняя дочь певицы Мадонны и актера Карлоса Леона дебютировала в роли модели в 2016 году. И сразу в рекламной кампании аромата POP от Stella McCartney, которую снял звездный фотограф и видеограф Глен Лачфорд. После на девушку, похожую на маму лишь эксцентричным поведением и феноменальной харизмой, посыпались предложения от уличных брендов MadeMe X-Girl и Converse, а также от мировых марок Miu Miu и Jean Paul Gaultier. Учитывая дружбу Мадонны с Готье (он создавал костюмы едва ли не для всех обложек и гастрольных туров певицы), мы еще не раз увидим Лурдес Леон в его проектах (возможно, даже в качестве дизайнера: она уже работала над собственной линей одежды Material Girl).
Майя Хоук
@maya_hawke, дочь Умы Турман и Итана Хоука
В этом году на одной съемочной площадке с Лурдес Леон появилась дочь Умы Турман и Итана Хоука — Майя. Миучча Прада пригласила ее на съемки рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu после того, как ее мать дебютировала на показе марки. Однако модельная карьера девушку интересует меньше, чем актерская: она снимается у братьев Даффер в сериале «Очень странные дела», у Марка Майерса в фильме «Цена человека», а в августе в российский прокат выйдет «Однажды...в Голливуде» с ее участием. Теперь ждать премьеры девятой работы Квентина Тарантино еще приятнее!
Айрис Лоу
@lirisaw, дочь Джуда Лоу и Сэйди Фрост
Айрис Лоу повезло не только с родителями, но и с крестной — Кейт Мосс. Сначала модель брала девушку с собой на модные ивенты, а в 2017 году проллобировала ее в команду амбассадоров Burberry Beauty. Не знаем, продолжится ли сотрудничество Айрис с брендом после прихода нового креативного директора, но ей уже поступают предложения от других, не менее известных марок. Подписав контракт с агентством IMG, она снялась для рождественской рекламы украшений Tiffany.
Лила Грейс Мосс
@lilamoss, дочь Кейт Мосс и Джефферсона Хака
О собственной дочери Кейт Мосс, конечно, тоже не забывает. 16-летняя Лила Грейс уже появилась на обложке итальянского Vogue, в съемке для Another Magazine и в рекламной кампании Marc Jacobs Beauty — бренда, который два года назад дал старт карьере Кайи Гербер. Самое время сняться в кавер-стори Dazed — тем более, что отец Лилы Джефферсон Хак возглавляет издательство журнала.
Дева Кассель
@deva.cassel, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, о которой ранее ничего не было известно, стала главным открытием последних дней. 14-летнюю Деву Кассель заметили на съемках рекламной кампании Dolce & Gabbana, для которого с 1990-х годов позирует сама Моника, — поговаривают, что девушка станет амбассадором нового парфюма марки.
Фото: REX/Shutterstock
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