Мария Абашова, Юлия Матвиенко, Покрас Лампас и другие герои о самых удачных покупках на весну
Балерины, дизайнеры, каллиграфы и рестораторы рассказали «Собака.ru», какие мем-вещи закупили для своего гардероба: от многослойной куртки Balenciaga, как у Джоуи из сериала «Друзья», до платья в рюшах Tomo Koizumi, как на красной дорожке «Оскара».
Юлия Матвиенко
дизайнер
«Еще недавно калоши от Celine казались мне абсолютно непривлекательными, а сегодня самым удачным приобретением начала года оказалась пара резиновых сапог в цвете хаки — правда, от Dior. Предрекаю успех девушкам, которые решат сочетать их с легкими платьями из шифона: этот прием я приберегла не только для лукбука новой коллекции JM Studio, но и для своих выходов в весенний Петербург»
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Louis Vuitton
Покрас Лампас
каллиграф
«Пока двадцать моих полотен летят в Дубай, Лондон, Майами и Гонконг, а сам я открываю март с поп-ап-выставкой в Дубае от Opera Gallery Group, берусь предсказать, что этой весной все захотят себе...собачью цепь. Мне кажется, что тренд от Вирджила Абло, заявленный им в его дебютной коллекции для Louis Vuitton, сейчас дойдет до всех инстаграмов страны и все девчонки, которые следят за модой, рванут в ближайший зоомагазин за ошейником с цепями»
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Авоська
Мария Абашова
балерина
«Так получилось, что сейчас из модных вещей я выбираю коляску и ползунки. Смотрю на зимний Петербург и понимаю, что настоящим мемом может стать коляска с колесами от трактора. Но поистине гениальной вещью была, остается и будет авоська Celine от Фиби, в умах россиян она проживет не одно поколение»
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Balenciaga
Арам Мнацаканов
ресторатор
«В этом сезоне, как, впрочем, и в предыдущие годы, я, Арам Михайлович Мнацаканов, выступлю главным собственным мемом, одновременно сочетающим в себе невероятную многослойность личности (да, почти как у Balenciaga), исключительную легкость бытия и непредсказуемость, которой так не хватало нам в коллекциях (и не только в последнее время!).
Мария Скокова
модель
«Кажется, этой весной необходимы кроссовки Louis Vuitton, нарисованные на лице веснушки и — прием, который мне очень нравится, — платок под кепкой. Но головной убор не нужен, если вы выбрали укладку волос как у Burberry. Всегда актуальны футболки с принтами — я недавно выпустила несколько со своим рисунком и уже задумываюсь о большом тираже»
Виталий Александров, Рамиль Абдеев и Сергей Куликов
группа «Лауд»
«Готовимся к большим сольным концертам 2 марта в Петербурге и 9 марта в Москве и понимаем, что такой ранней ветреной весной в столицах нам никак не обойтись без шарфов. Мы никак не можем выбрать между Dopeclub и Bogema Leningrad от дизайнера Глеба Костина, так что наверняка каждый из нас пополнит свою коллекцию и тем и другим»
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Balenciaga
Антон Матюхин
иллюзионист
«Пребывая на неделе моды в Милане, четко осознал, что кандидатов на звание нового мирового хита вроде бы много, но ничего ярче Triple S от Balenciaga пока не могу представить»
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Iceberg
Кирилл Сергеев
музыкант и продюсер
«Событие весны — клип нашей группы Kito Jempere Band на трек Lovers: 7 треш-образов от Анастасии Жилиной в режиссерской версии Антона Рудзата — кофты Coca-Cola, фанатские шарфы, платья на мужчинах. Сам я не изменю своему любимому курсу на ироничную логоманию: мерч автозаправок, Диснейлендов, футболки парусных регат конца 1990-х и охотников на покемонов»
Карина Разумовская
актриса
«В силу профессии я, признаться, далека от понятия "мем", однако мимо меня не прошел запоминающийся дебют Tomo Koizumi на Нью-Йоркской неделе моды. Разноцветная накидка из многочисленных оборок — хит!»
Мария Евневич
совладелец и член совета директоров DIY-сети «Максидом»
«Начало года принесло мне открытие первого "Максидома" в Москве и вместе с этим аврал, треш, ворох дел и проблем. Поэтому я куплю толстовку Vetements с принтом «Иди на ...», надену сверху пиджак и застегну. И, когда напротив меня будет нехороший человек, я сдержусь и пиджак не расстегну. Но от одной мысли, что я могу это сделать, я улыбнусь такой улыбкой, что все мои проблемы решатся!»
Фото: архивы пресс-служб
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