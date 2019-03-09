Мария Абашова, Юлия Матвиенко, Покрас Лампас и другие герои о самых удачных покупках на весну

совладелец и член совета директоров DIY-сети «Максидом»

«Начало года принесло мне открытие первого "Максидома" в Москве и вместе с этим аврал, треш, ворох дел и проблем. Поэтому я куплю толстовку Vetements с принтом «Иди на ...», надену сверху пиджак и застегну. И, когда напротив меня будет нехороший человек, я сдержусь и пиджак не расстегну. Но от одной мысли, что я могу это сделать, я улыбнусь такой улыбкой, что все мои проблемы решатся!»