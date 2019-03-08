10 лучших молодых дизайнеров России, которые стоят вашего внимания (и средств)

«Собака.ru» в 12-й раз провела конкурс «Новые имена в моде» и с помощью экспертов и читателей выбрала 10 молодых и талантливых брендов. Встречайте, дизайнеры из Петербурга и Москвы, которые вскоре дадут фору Рафу Симонсу и Фиби Файло.

TRUSTME STUDIO Русско-грузинский бренд TRUSTME STUDIO, основанный архитектором Артуром Васильевым, кинооператором Михаилом Пашкульским, графическим дизайнером Махо Гвилия и бренд-директором Натальей Гуляевой, выпустил только одну полноценную коллекцию, а ее уже носят Сергей Шнуров и певица Луна. Ребята базируются на деконструктивизме, гротеске и брутализме, но в отличие от вещей Maison Margiela и Ann Demeulemeester эти смирительные рубашки, толстовки с курящим черепом и футболки с Ховринской больницей можно носить не только на подиуме, но и в повседневной жизни. «Наших главных (метафизических) героев можно описать так: мальчики и девочки, читающие Йоргена Лета, обедающие в дорогом ресторане и любящие пересмотреть "Нимфоманку", — рассказывает Артур Васильев. — Но все это образно — TRUSTME STUDIO может носить любой, кто покупает дорогую одежду не только за бренд, но и за идею».

Infundibulum Московская марка Infundibulum показывает другой взгляд на мужскую одежду — через эстетику поединков, образы охотников и даже «мифологических проводников в другой мир». Хотя в своем девятом релизе Илья Варегин играет не столько с референсами, сколько с пошивом: расслабленные костюмы, широкие брюки, пальто-кафтаны и шляпы, как у героев Гоголя, сделаны методами, существовавшими еще до начала массового производства и понятия «фэшн» — ручным окрашиванием и ткачеством материалов из 19-20 веков. Все это подчеркнуто рекламной кампанией весенне-летней коллекции Infundibulum, снятой по технологии цветоделения Сергея Прокудина-Горского: чтобы получить цветное изображение, нужно последовательно сделать три черно-белых снимка через фотофильтры красного, зеленого и синего цветов.

M_U_R Марку M_U_R дизайнера и архитектора Ани Дружининой обожают богема, интеллектуалы, пуристы и философы. Потому что именно таким должен быть этичный бренд в наше время: Аня шьет из русских тканей (от ивановского льна до шуйского ситца), отказывается от традиционных коллекций в пользу осознанного потреб­ления и, конечно, придерживается политики «экофрендли». «Я чувствую особенный драйв, когда могу "сделать моду" из продукции, которая обычно идет на скатерти, постельное белье, военную форму. — рассказывала Аня «Собака.ru». — Мне вообще интересно переосмысливать функции материалов: сшить пальто из строительного мешка, сумочки из шнуров или дерева. Люблю русскую пряжу — фабрика, которая делает нитки "ирис", до сих пор работает на Обводном канале, а я вяжу из них шортики и маечки».

ARSHA Если первая коллекция студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Арины Хаустовой была посвящена картинам Анри Матисса, то вторая — группе туристов, которые привозят из путешествий магниты, полотенца и памятные фотокарточки (все они нанесены на одежду ARSHA). Такую разницу в мудборде дизайнер объясняет полной трансформацией собственного взгляда на моду: поняв, что для жизни ей нужен минимальный набор базовых вещей, который показывает девушку настоящей (никаких пуш-апов, разрезов до пупка и мини-юбок, которые делают ноги визуально стройнее), Арина создала универсальную, агендерную и говорящую за себя одежду. Следующая коллекция ARSHA будет также продиктована личным опытом дизайнера: до новости о победе в конкурсе «Новые имена в моде» она отчислилась из университета, решив пойти в кулинарную школу, а теперь размышляет о том, как объединить свою страсть и к моде, и к еде.

Ozero Swimwear Спустя 10 лет проживания в Азии и работе моделью Елена Чеурина решила основать собственный фэшн-бренд: в качестве специализации были выбраны купальники — самая популярная «одежда» в Сингапуре, Куала-Лумпуре и на Бали, которую, как ни странно, трудно достать в хорошем качестве и интересном дизайне. Модели Лены инспирированы постерами 50-60-х годов, а также иллюстрацией Владимира Лебедева к произведению «Цирк» Самуила Маршака, при этом каждый купальник назван в честь мирового озера — Байкала, Малави, Востока, Констанц и Неро. Все они производятся на Бали с использованием эко-лайкры из переработанных материалов, а 10% доходов фабрики поступают в организацию по поддержке чистоты океана.

Ekaterina Voronina Екатерина Воронина одевала парней в юбки задолго до того, как это стало мейнстримом: во флорентийском институте Polimoda, куда дизайнер поступила после третьего курса Академии Штиглица, ей дали задание — переодеть человека в вещь, которая выходит за рамки его обыденности и зоны комфорта. Так появились агендерные викторианские блузы, деконструированные пиджаки и многослойные платья, как из кутюрных коллекций Victor & Rolf. Именно ими Катя и вдохновлялась при выборе «дела всей своей жизни»: «Я с детства занималась рисованием и всегда тяготела к творчеству. А потом увидела эти наряды, задумалась, как можно их сделать, и научилась шить».

Private Couturier 24-летний петербуржец Стас Никатанов рисует картины маслом, делает коллажи из журналов «Огонек», вышивает рамен и лапшу для Tiger Lily и выпускает сразу две линейки одежды под своим брендом Private Couturier. В одной — японские кимоно, первые из которых получили солд-аут на платформе Grailed, в другой — «хиповые» рубашки, украшенные логотипом Rolling Stones и пацифистским знаком. Удивительно, но у Стаса нет творческого бэкграунда: после учебы в Российской таможенной академии и работы в марке уличной одежды Saint-P Apparel, он уехал в Рим и жил там в свое удовольствие, пока не закончились деньги. Именно тогда парень и стал реализовывать свои идеи, покупая ткани во Флоренции и Комо, а теперь вернулся в Петербург, продавая коллекции в магазине Dealer Club и на privatecouturier.com.

It’s Personal Заняться дизайном одежды программиста Екатерину Пономареву побудило отсутствие комфортных (прежде всего в эмоциональном плане) вещей. Поступив в петербургский филиал французского института Mod’Art, девушка подготовила дипломную коллекцию с платьями, бомберами и накидками из плащевой ткани, которая может принимать любую форму благодаря отсутствию конструктивных швов. У бренда It’s Personal получились настоящие забинтованные фигуры, которые, по мнению Екатерины, символизируют защитный кокон от социального давления, обезличивания и жизни на поводу у общества. А носить их It’s Personal предлагает с такой же авангардной обувью, выполненной дизайнером вручную.

MATH Идеолог MATH — психотерапевт-сибиряк Илькин Бахшиев, приучивший мужчин Петербурга к математически-выверенному крою, перфекционистским силуэтам и бельгийскому деконструктивизму. Хотя в коллекциях рубашек, пиджаков, лонгсливов и футболок появляются и неожиданные элементы: перчатки до локтя, платочки с «огурцами» и черные балаклавы, поддерживающие концепцию бренда «no face, no name». С лицом и именем у MATH точно все в порядке — бренд презентует коллекции на Неделях моды, снимает лукбуки с иисусоподобными моделями и продается в крупных городских универмагах Au Pont Rouge и Gate31. Сейчас там есть весенне-летняя коллекция марки: с шелковыми тренчкотами, лакированными плащами и блестящими (во всех смыслах!) бадлонами.