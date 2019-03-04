5 героев из Петербурга, которые меняют индустрию моды прямо сейчас
Уже третий год подряд «Собака.ru» представляет рейтинг новых лиц истеблишмента, которые меняют город и наше представление о его явлениях — «35 до 35». Рассказываем о пяти героях мира моды с выдающимися проектами, брендами и даже дефиле.
Алина Болотина
18 лет, модель
До попадания в Aurora Model Management, а оттуда – на европейские Недели моды, 18-летняя Алина Болотина играла в шутер Counter-Strike и мультиплеер Dota2. Теперь девушка стреляет только глазами: с подиумов Christian Dior, Louis Vuitton, Valentino, Chanel и Dries Van Noten и со страниц лукбуков Hermes, Acne Studios и Burberry X Gosha Rubchinskiy.
Юлия Алиева
27 лет, основательница фэшн-проекта
Бренд Granny’s, основанный экс-работницей госструктур Юлией Алиевой, можно назвать самым масштабным модно-социальным проектом страны. Одежду для него — свитеры, шапки и варежки из перуанской шерсти — заботливо вяжут бабушки из Петербурга, Москвы, Архангельска, Батайска, Воронежа и Новосибирска. Большая часть средств от продажи изделий идет в пользу самих же мастериц в возрасте от 48 до 102 лет, которые, по мнению Юлии, «как никто достойны жить в достатке».
Валерия Кудрина и Полина Андреева
21 и 22 года, дизайнеры
Студентки СПбГУПТД создали бренд Limitless Fashion с адаптивной одеждой для людей на колясках: свободный крой, антипилингуемый трикотаж и удобные липучки вместо пуговиц и молний облегчают процесс одевания и не сковывают движений. Модный стартап Валерии и Полины сразу вошел в двадцатку социально значимых проектов мира по версии Tommy Hilfiger: теперь девушки планируют массовое производство и сайт с возможностью заказа вещей по всей России.
Глеб Костин
25 лет, инфлюенсер
Идеолог фэшн-группировки Bogema Leningrad, переосмысливающий винтажные вещи Рафа Симонса и Мартина Маржелы и создающий брендированные кольца и подвески из серебра, формирует новый андеграундный стиль Петербурга. За лимитированными свитерами, футболками и худи, которые обеспечивают проходки на закрытые вечеринки города, выстраиваются онлайн-очереди как в инстаграме Глеба Костина, так и в новом онлайн-магазине bogema.market.
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