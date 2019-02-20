Леонид Алексеев: «Карл Лагерфельд — Петр I от мира моды. С реформаторскими идеями и королевским влиянием»

Вчера, 19 февраля, стало известно о смерти Карла Лагерфельда. Дизайнер и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев написал открытое письмо кайзеру, сравнив его с великими правителями: Цезарем, Людовиком XIV, Королевой Викторией, Петром I и Королевой Елизаветой.

Гай Юлий Цезарь — изначально произносился как «Кайсар». Как и Лагерфельд, обладал уникальной работоспособностью. Управлять не одной, а сразу несколькими модными империями дизайнер начал в довольно раннем возрасте, параллельно разрабатывая по 12 коллекций в год.

Людовик XIV — король-солнце: испытывал неподдельную страсть к нарядам, перевел всех подданных на предметы люкса и сделал Францию центром мировой моды. Лагерфельд неоднократно обращался к эпохе французского барокко, разбивал парки для показов своих коллекций, способствовал сохранению и развитию французских рукодельных мастерских, наработками которых щедро наполнял свои коллекции haute couture. Он также был воплощением известной фразы : точность — вежливость королей.

Королева Виктория — как и Карл Лагерфельд, имела немецкие корни, оставалась на престоле долгие 63 года (немного меньше Карла), зато при ней Англия достигла своей экономической вершины и вновь стала самой влиятельной империей мира. Друзья отговаривали Карла идти в Chanel, называя его «модным домом прошлого», тот же отвечал: «Моя работа не в том, чтобы продлить жизнь костюму Chanel, а в том, чтобы он оставался живым».

Петр I — великий. Не испытывал большого пиетета перед прошлым — как и Карла, его влекло будущее. Лагерфельд был редким примером дизайнера-реформатора, который с легкостью прощался с прежними взглядами, постоянно искал новое и стремился тут же сделать его частью собственного мира. Роботы, ракеты и рокерские костюмы — вот эстетика правителя с прогрессивными взглядами.