18+

«Собака.ru» объявила состав жюри конкурса «Новые имена в моде-2019»

Пока на сайте fashion.sobaka.ru идет поиск новых (русских!) Рафа Симонса и Фиби Файло, мы собрали пул экспертов конкурса «Новые имена в моде-2019». Именно они выберут девять финалистов, которые вместе с победителем онлайн-голосования покажут коллекции на специальном дизайнерском шоу в марте. 

  • Яна Милорадовская

  • Алла Вербер 

  • Хатуля Авсаджанашвили

  • Татьяна Парфенова

  • Юлия Матвиенко 

  • Александр Рогов 

  • Фрол Буримский

  • Дэвид Уилкинсон 

  • Георгий Ростовщиков

  • Владимир Бухинник 

Важно: эксперты не только оценивают участников, но также консультируют и курируют финалистов до и после итогового показа. Некоторые из них помогут в организации съемки, поставят шоу, спродюсируют лукбук коллекции и пригласят на стажировку — полный список призов мы объявим в ближайшее время. Напомним, один из финалистов конкурса будет выбран путем онлайн-голосования читателей, которое закончится 1 марта.

  • Татьяна Котегова

  • Янис Чамалиди 

  • Мэган Виртанен 

  • Евгения Малыгина 

  • Ирина Селюта и Лилия Киселенко 

  • Денис Ерхов

  • Валентина Крупник

  • Любовь Булавкина

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также