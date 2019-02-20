«Собака.ru» объявила состав жюри конкурса «Новые имена в моде-2019»

Пока на сайте fashion.sobaka.ru идет поиск новых (русских!) Рафа Симонса и Фиби Файло, мы собрали пул экспертов конкурса «Новые имена в моде-2019». Именно они выберут девять финалистов, которые вместе с победителем онлайн-голосования покажут коллекции на специальном дизайнерском шоу в марте.

Важно: эксперты не только оценивают участников, но также консультируют и курируют финалистов до и после итогового показа. Некоторые из них помогут в организации съемки, поставят шоу, спродюсируют лукбук коллекции и пригласят на стажировку — полный список призов мы объявим в ближайшее время. Напомним, один из финалистов конкурса будет выбран путем онлайн-голосования читателей, которое закончится 1 марта.