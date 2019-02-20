«Собака.ru» объявила состав жюри конкурса «Новые имена в моде-2019»
Пока на сайте fashion.sobaka.ru идет поиск новых (русских!) Рафа Симонса и Фиби Файло, мы собрали пул экспертов конкурса «Новые имена в моде-2019». Именно они выберут девять финалистов, которые вместе с победителем онлайн-голосования покажут коллекции на специальном дизайнерском шоу в марте.
- Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru»
- Алла Вербер, вице-президент компании Mercury и фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ
- Хатуля Авсаджанашвили, владелица сети бутиков Babochka
- Дэвид Уилкинсон, исполнительный директор универмага Au Pont Rouge
- Любовь Булавкина, куратор направления «Дизайн одежды» в институте моды Mod'Art
- Фрол Буримский, консультант по брендингу и стратегиям развития
- Александр Рогов, стилист, эксперт моды, телеведущий
- Георгий Ростовщиков, президент Международной ассоциации байеров и фэшн-директор Milo Group
- Мэган Виртанен, историк моды
- Владимир Бухинник, дизайнер, театральный художник и преподаватель моды
- Денис Ерхов, основатель cтратегического агентства и шоу-рума Dear Progress
- Татьяна Парфенова, дизайнер, основательница модного дома Tatyana Parfionova
- Татьяна Котегова, дизайнер, основательница модного дома Tanya Kotegova
- Ирина Селюта, бренд-директор модного дома Lilia Kisselenko
- Янис Чамалиди, дизайнер бренда Ianis Chamalidy
- Юлия Матвиенко и Валентина Крупник, дизайнеры бренда JM Studio
- Евгения Малыгина, дизайнер бренда Pirosmani
Важно: эксперты не только оценивают участников, но также консультируют и курируют финалистов до и после итогового показа. Некоторые из них помогут в организации съемки, поставят шоу, спродюсируют лукбук коллекции и пригласят на стажировку — полный список призов мы объявим в ближайшее время. Напомним, один из финалистов конкурса будет выбран путем онлайн-голосования читателей, которое закончится 1 марта.
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