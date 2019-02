10 лучших подкастов, которые научат вас моде (и английскому языку!)

Создатель подкаста Blamo! Джереми Киркланд презентует новые выпуски каждую неделю. Его гости — преимущественно мужчины, формирующие мировой взгляд на моду — это журналисты, дизайнеры, стилисты и основатели стартапов. Упор в шоу автор делает на искреннее общение с героями и наравне с вопросами о карьере обсуждает вечеринки, покупки и личную жизнь. Участниками недавних выпусков, например, стали: директор отдела моды на YouTube Дерек Бласберг, стритстайл-икона Ник Вустер, сооснователь Rag & Bone Маркус Уэйнрайт и создатель легендарного блога The Sartorialist Скотт Шуман.

OMONDI Presents: The Cutting Room Floor

Создательница подкаста «The Cutting Room Floor» («На полу в раскройной») Рехо Омонди рассказывает об индустрии с позиции молодого дизайнера, называя аудио-шоу, которые выпускают профессиональные эксперты (к примеру, из The Business of Fashion) слишком «формальными и академическими». Такой подход позволил Омонди стать вожатой мировой молодежи, от лица которой она задает вопросы разоблачителям фейков из Diet Prada, американскому дизайнеру Херону Престону и стилисту A$AP Rocky и The Weekend Мэтту Хенсону. И это далеко не все гости!

Слушать в iTunes, на Soundcloud или официальном сайте.