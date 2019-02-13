10 лучших подкастов, которые научат вас моде (и английскому языку!)

Мода переходит на новую площадку — теперь ее можно не только читать и смотреть, но и слушать. «Собака.ru» выбрала самые достойные, смешные и интересные подкасты на английском языке — об осознанном потреблении, эволюции мужской моды, создании скандальных коллекций и даже костюмах Дианы Вишневой от Карла Лагерефельда.

Blamo! Создатель подкаста Blamo! Джереми Киркланд презентует новые выпуски каждую неделю. Его гости — преимущественно мужчины, формирующие мировой взгляд на моду — это журналисты, дизайнеры, стилисты и основатели стартапов. Упор в шоу автор делает на искреннее общение с героями и наравне с вопросами о карьере обсуждает вечеринки, покупки и личную жизнь. Участниками недавних выпусков, например, стали: директор отдела моды на YouTube Дерек Бласберг, стритстайл-икона Ник Вустер, сооснователь Rag & Bone Маркус Уэйнрайт и создатель легендарного блога The Sartorialist Скотт Шуман. Слушать в iTunes, на Soundcloud или официальном сайте.

Bande à Part Судя по названию подкаста, создательницы Bande à Part вдохновлялись годаровской «Бандой аутсайдеров». Однако их беседы посвящены не кинематографу французской «новой волны», а моде. Сегодня о подкасте Ребекки Арнолд и Беатрис Белен говорят как об одном из самых качественных аудио-шоу в этом сегменте, и мы не удивлены: первая преподает в Институте искусства Курто, а вторая является куратором Лондонского музея. Из разговоров Ребекки и Беатрис можно узнать все последние новости мира моды (от «распродажи» нарядов Yves Saint Laurent из гардероба Катрин Денев до инстаграма собаки Марка Джейкобса), а также получить советы по стилю и трендам. Так, в последнем выпуске Bande à Part эксперты разбирались в «очаровании складок» и истории их появления, рассказывая о своих любимых дизайнерских платьях с таким элементом. Слушать в iTunes или на Soundcloud.

Wardrobe Crisis Wardrobe Crisis — специальный проект редактора Vogue Australia по вопросам окружающей среды Клэр Пресс, которую называют одним из пионеров движения «slow fashion». В своем подкасте Клэр обсуждает вопросы осознанного потребления, этичного отношения к природе, уменьшения отходов производства, а также политического и социального активизма. Некоторые выпуски Wardrobe Crisis посвящены рабству в индустрии — теме, которая поднимается режиссером Эндрю Морганом в фильме «Реальная цена моды». Конспектировать важные отрывки из подкаста не нужно: у Клэр есть собственный сайт с кратким пересказом каждого выпуска и пояснением деталей, которые могли быть непонятны или неизвестны слушателю. Слушать в iTunes или на официальном сайте.

Fashion Hags «Не простой подкаст, крутой подкаст», — сообщает о себе ванкуверское трио оммажем к нетленной цитате из «Дрянных девчонок». Эбби, Эван и Кэти, истинные фэшн-фанаты, не просто создали интересное и информативное шоу о моде, но и сделали его смешным. Почему этичные бренды похожи друг на друга? Что появилось раньше: мода или искусство? Остается ли в тренде феминизм? Все эти вопросы ведущие обсуждают друг с другом и с приглашенными гостями — дизайнерами, фотографами, стилистами и даже своими родителями. Так что, Fashion Hags — скорее, не классический подкаст, а беседа трех лучших друзей, которые расскажут вам о моде проще, понятнее и веселее профессионалов. Слушать в iTunes или на официальном сайте.

OMONDI Presents: The Cutting Room Floor Создательница подкаста «The Cutting Room Floor» («На полу в раскройной») Рехо Омонди рассказывает об индустрии с позиции молодого дизайнера, называя аудио-шоу, которые выпускают профессиональные эксперты (к примеру, из The Business of Fashion) слишком «формальными и академическими». Такой подход позволил Омонди стать вожатой мировой молодежи, от лица которой она задает вопросы разоблачителям фейков из Diet Prada, американскому дизайнеру Херону Престону и стилисту A$AP Rocky и The Weekend Мэтту Хенсону. И это далеко не все гости! Слушать в iTunes, на Soundcloud или официальном сайте.

Fashion no Filter По сравнению с предыдущими подкастами у Fashion no Filter немного эпизодов — 13, зато каких! Его создательницы — инфлюэнсер Камиль Шариэ и журналист Моника Эйнли — ведут репортаж с бэкстейджа Недели Высокой моды, разбираются в феномене стритстайла и узнают, что мужчины думают о последних трендах. А осенью у девушек вышел отличный тейбл-ток с директором фэшн-партнерств Instagram Евой Чен, посвященный обновленным алгоритмам социальной сети и тому, как она взаимодействует с миром моды. Слушать в iTunes или на Acast.

Pop Fashion Владелица винтажного магазина Лиза Роуэн и стилист Карин Вембар создали Pop Fashion еще в 2014 году и с того момента стараются еженедельно добавлять новые выпуски. У подкаста нет определенной позиции или миссии, а предметом их обсуждения часто становятся те же вопросы, которые волнуют фанатов моды по всему миру: перестановки в модных домах, осознанное потребление, стиль уборки Мари Кондо и скандал с шоу Dolce & Gabbana в Китае. Слушать в iTunes, на Stitcher или официальном сайте.

3.55, Chanel У модных домов тоже есть свои подкасты — эксперты связывают их появление с тем, что собственное шоу создает платформу для повествования более глубоких и вовлекающих аудиторию историй. Одним из самых интересных среди них является 3.55 от Chanel, который ведется одновременно на двух языках — английском и французском. Последние выпуски подкаста, посвященные открытию нового танцевального сезона, записывались в парижской Опере Гарнье — его гостями стали Орели Дюпон, Кира Найтли и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Диана Вишнева, костюмы для которой создавал сам Карл Лагерфельд. Кстати, в мае прошлого года — по случаю показа Chanel в Москве — бренд выпустил пять русскоязычных подкастов о работе пяти своих ателье: Lesage и Montex (художественная вышивка), Lemarié (работа с перьями), Massaro (обувь) и Maison Michel (изготовление шляп). Слушать в iTunes или Art19.

Gucci Podcast Свой подкаст также ведет бренд Gucci: в каждом выпуске креативный директор Алессандро Микеле встречается c амбассадорами и клиентами дома, чтобы поговорить с ними о творчестве, вдохновении и взглядах на современную моду. Среди гостей, которые заставят вас провести не один вечер с этим подкастом, — Элтон Джон, Дэппер Ден, Хари Неф и солистка Florence & the Machine Флоренс Уэлч. Ждем Лану Дель Рей и Джареда Лето, которые недавно снялись в рекламе аромата Gucci Guilty. Слушать в iTunes или на Soundcloud.

The Memory of... with John Galliano Пожалуй, лучший подкаст для начинающих дизайнеров, в котором Джон Гальяно рассказывает о своей работе в Maison Margiela. На данный момент вышло всего пять выпусков — о том, как меняется мужская мода, кто диктует нам новые тренды, и как найти подходящую текстуру и ткань. Слушать в iTunes или на Acast.