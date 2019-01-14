Личный опыт: сколько зарабатывает модный фотограф в России?

Один из самых востребованных фэшн-фотографов в России на условиях анонимности рассказал «Собака.ru» о сложностях и бонусах своей профессии. Как научиться фотографировать для журналов и дизайнеров, какая техника поможет завоевать признание, почему важна командная работа, и где получают гораздо больше, чем в модной индустрии?

Опыт работы: 3,5 года

Максимальный гонорар за съемку: 200 000 рублей

Ежемесячный заработок: от 100 000 рублей

Пример фэшн-съемки: Юлия Матвиенко в ноябрьском номере «Собака.ru»

Пример фэшн-съемки: Монеточка в сентябрьском номере «Собака.ru»

Пример фэшн-съемки: Алла Вербер в декабрьском номере «Собака.ru»

Пример фэшн-съемки: Елизавета Боярская в майском номере «Собака.ru»

Пример фэшн-съемки: Любовь Аксенова в мартовском номере «Собака.ru»

О выборе жанра Решение стать фотографом сложилось из двух фактов: по своей натуре я — визуал, а фотография — один из способов самовыражения. Мне всегда нравились разные жанры съемок, но я решил развиваться именно в модном направлении: фэшн-индустрия в России стала более открытой ко всему новому и передовому — я это понял и очень быстро влился. Обучался всему самостоятельно с нуля: в российских университетах фотографии не учат, а все курсы и мастер-классы направлены на подпитывание эгоцентризма так называемого «преподавателя». То, во что я действительно верю, — это вкус, насмотренность, желание быть актуальным, следить за западным и азиатским рынками, развивать разные направления и привносить в них что-то свое. Труд и амбиции всегда будут занимать одно из первых мест в любом жанре искусства.

В российских университетах фотографии не учат, а курсы и мастер-классы лишь подпитывают эгоцентризм так называемого «преподавателя»

О конкуренции в России За последние пять лет количество российских фэшн-фотографов увеличилось в разы — конкуренция обострилась. Если раньше киты отечественного медиабизнеса — например, Conde Nast (издательство, в которое входят Vogue, GQ, Glamour, Tatler — Прим. ред.) — распределяли съемки между зарубежными и русскими фотографами, то сейчас все чаще отдают сложные эдиториалы «своим». Это связано в том числе с тем, что уровень профессиональной фотографии в России вырос: спасибо силе соцсетей — мы активно следим за тем, что происходит у западных коллег и в мире в целом.

О значении техники Я начинал снимать как раз-таки не в России: разбирался что к чему, знакомился с техническими аспектами. На старте карьеры у меня была достаточно недорогая техника — автоматическая пленочная камера, которой я был очень доволен. Хотя, честно признаться, у меня до сих пор простой фотокомплект: для меня это лишь инструмент работы — более или менее удобный, все относительно. Можно снимать простейшим полароидом и создавать невероятные работы: вспомните камеры фотографов 19-20 веков, чьи творения мы до сих пор наблюдаем в музеях и частных коллекциях! Главное для модной фотографии — не столько техника, сколько подготовка, настроение на площадке, движение, кураж, полная отдача от всех участников проекта. Возможно, когда-то давно все зависело лишь от фотографа, но современная фэшн-картинка — это результат труда большой команды: модели, визажиста, парикмахера, стилиста, фотодиректора и ассистента. Фотограф выступает дирижером этого оркестра: собирает мелодии хороших и сильных музыкантов в единую красивую композицию.

О первой съемке Я хорошо помню свою первую съемку: мне кажется, я опробовал все функции камеры, о которых прочитал в интернете, хотя совершенно ни черта в них не понимал. Мне просто хотелось сфотографировать модель так, как я это заранее нарисовал в своей голове: возможно, тогда я «выехал» на том, что все погрешности съемки смотрелись как осознанные приемы. Серьезных промахов в моей работе не было: я достаточно организованно подхожу к процессу, основательно готовлюсь к любой, даже самой простой фотосессии. Хороший продакшн — именно то, что нужно для успеха в модной индустрии.

Правда, был один случай, когда за 30 минут до начала ответственной съемки камера выдала системную ошибку. Дублирующего фотоаппарата у меня тогда не было, и я чуть не поседел от нахлынувших нервов! Быстро успокоился, взял ситуацию в свои руки, успел арендовать камеру и в итоге справился с поставленной задачей. А однажды, снимая главный материал для одного известного издания и взяв в аренду топовый фотоаппарат, я упустил проверку его настроек. Выставляем с ассистентом свет, определяем точки для съемки, снимаем первый образ героя, почти заканчиваем и понимаем, что на фотоаппарате стоит формат JPG, а не RAW (второй оставляет фотографию «сырой» — так она имеет больший вес и больше подходит для дальнейшей обработки и корректировки — Прим. ред.). Вот как раз после этого случая я стал приезжать на площадку заранее и проверять абсолютно все детали, даже температуру тела участников проекта!

Мода — не самая доходная сфера фотографии: свадебные фотографы получают куда больше!

О доходах Если мне интересна съемка и она будет опубликована в классном издании, то минимальная ставка за мою работу может быть небольшой — от 5 до 20 тысяч рублей за одну картинку в зависимости от сложности. Мой максимальный гонорар за весь проект — 200 тысяч рублей, и мода — это еще не самая доходная сфера фотографии! Например, свадебные фотографы получают больше, но это совершенно чуждое мне направление. А те, кто сотрудничают с крупными продакшн-агентствами, вообще не занимаются вопросами ценообразования — стоимость их услуг назначается агентством. Часто фотографы — как новички, так и профессионалы — демпингуют (устанавливают искусственно заниженные цены с целью повышения конкурентоспособности — Прим. ред.). Это сильно портит и ломает рынок: в результате того, что фотограф сам снимает, сам выставляет свет, сам ретуширует, сам набирает уйму дешевых заказов, получается сомнительный результат с нарушением дедлайнов. Но в последнее время ситуация меняется в положительную сторону: люди начинают понимать специфику модной фотографии и все чаще пользуются разделением труда. Когда фотограф отдает часть своих обязанностей команде и занимается лишь непосредственным процессом съемки, все получается красиво, спокойно, профессионально и вовремя.

О расходах Иногда фотография приносит мне 100 тысяч рублей в месяц, иногда 200 тысяч: зависит от количества и сложности заказов, которые я выполняю. Так как фотография — не единственный источник моего дохода, я могу перенаправить коллегам заказ, неподходящий мне по стилю съемки. Иногда заказчики не знают чего хотят: пишут мне в социальных сетях, объясняют свои идеи на пальцах и просят сделать им рекламу жилого комплекса. Естественно, с этим лучше справится специализированный человек, а не фэшн-фотограф! Мне важно оставаться в своем жанре и стиле, даже если другая работа хорошо оплачивается.