Раф Симонс покинул Calvin Klein

Раф Симонс покидает пост креативного директора Calvin Klein, который занимал с 2016 года. Официальная причина ухода звучит как «творческие разногласия с руководством»: несмотря на то, что контракт с дизайнером продлится еще 8 месяцев, он не будет дожидаться его окончания. Показ Calvin Klein на Неделе моды в феврале отменен.

Ранее компания PVH, которая владеет маркой Calvin Klein с 2002 года, публично призналась, что недовольна работой дизайнера. Квартальная выручка конгломерата впервые за два года проиграла прогнозам Уолл-стрит: доходы Calvin Klein снизились со 142 миллионов долларов до 121, а акции упали на 8 процентов. «Мы разочарованы недостаточной окупаемостью наших инвестиций в Calvin Klein 205W39NYC», — объяснял генеральный директор PVH Эмануэль Кирико. О том, что изменилось в бренде с приходом Рафа Симонса читайте здесь.