Кто самый модный в Петербурге: Покрас Лампас, Алексей Миронов и другие герои, которые носят вещи своего дизайна
Публикуя ежегодный рейтинг круто одетых горожан, мы предвидим вопли негодования от разгневанных читателей — ведь априори в нашем тревожном городе каждый сам себе #bestdressed. Но мы решили не идти простым путем и взрыли максимальное количество новых для нас (и, надеемся, для вас) героев.
Кастомизация, собственные лимитированные линии и марки — активисты #всесами одевают и себя, и нас.
Покрас Лампас
каллиграф, @pokraslampas
Кумир миллениалов художник-каллиграф называет себя Future-Artist, что, конечно же, трактуем как футуризм. И футуризм всегда шел Петербургу. Так на футболках его бренда @pokrasofficial оказался портрет Владимира Маяковского — конечно же, кастомизированный в духе новой визуальной культуры. Сложную мультикультурную вязь работ Покраса оценили фэшн-гиганты: Fendi, Dries Van Noten, Adidas и Saint Laurent. А сам он миксует собственные вещи с Supreme, Unravel, Vetements, Heron Preston и Off-White, не забывая про демократичные Zara и H&M. Но кроссовки всегда будут самыми редкими!
Катя Сергеева
модель и диджей, @tortkate
«Есть модные вещи, а есть стильные. Модные появляются резко, а стильные — из разряда вечных ценностей. Например, я за последнее время приобрела не одну пару кроссовок Yeezy и теперь считаю, что они не такие уж и классные, они мне даже не особенно нравятся! Это было какое-то влияние момента, я поддалась коллективному бессознательному: с кроссовками же как — если ты не успел купить, то опоздал. Моя любимая вещь сезона — „казаки“, нашла свои идеальные в рокерском магазине Castle Rock. Идеальные! И не очень дорогие, как у раскрученных брендов, хотя точь-в-точь как от Maison Margiela. Чаще всего я миксую спортивные силуэты — брюки на высокой талии и кроп-топы Yeezy. Я за спортивную женственность и за женственный спорт! Чаще всего я заказываю одежду в Интернете. По офлайн-магазинам не ходила уже очень много лет. Во вкладках у меня Farfetch, Slam Jam, Antonioli, Free People. Иногда что-то покупаю на Уделке, у меня там есть пара любимых лавочек. Одна женщина торгует там джинсой, все винтажные Levi’s у меня оттуда!»
Матвей Ларионенко
диджей и битмейкер 4eu3, создатель бренда Geneva Design @4eu3
«Петербургский стиль — это быть одетым максимально тепло и укутаться от ветра, потому что климат очень суровый, задувает во все места. Когда я выхожу из дома, в первую очередь я думаю про комфорт. У нас девять месяцев холодно, и только три можно покрасоваться. И вот в эти три месяца Петербург на пару шагов впереди всей России — это замечают все. Местным плевать на тренды, они умеют просочетать одну хайповую вещь с масс-маркетом и секондом и выглядеть на 100% стильно. Самая удачная покупка года — это либо то, что ты купил дешевле и продал дороже, либо то, что вообще не снимаешь. В первом случае для меня это куртка Supreme North Face, которую я продал в три раза дороже, чем приобрел. А во втором — треники из UNIQLO. У меня есть цель: ходить только в одежде своего бренда Geneva Design. В декабре у нас большой релиз — например, рабочая куртка, сделанная из материалов формы для спецназа, базовые вещи с интересным кроем, где карманы вывернуты наружу, гигантские шарфы, шапки, носки, лыжные маски ручной работы. Зимний дроп! И совсем скоро заработает наш сайт».
Mарина Бибик
диджей, @marinabibik
Диджей готовит книгу-дневник, которая станет частью летней коллекции ее марки @officially_asocial. Практикует эмпативный подход: ее необычные луки — это всегда отчет о внутреннем эмоциональном состоянии.
Алексей Миронов
диджей, совладелец магазина и бренда Dealer, основатель бренда Perque, @xlesherx
«Петербургский стиль — это береты, шляпы как у Боярского, дождевики, пуховики, свитеры, шарфы, носки, термобелье, и все это сразу, целым комплектом. Между брендами и индивидуальным стилем я выбираю индивидуальный стиль с брендами. Совмещать дорогие и дешевые вещи можно, если есть врожденное чувство меры, вкуса и стиля. Из западных трендсеттеров ориентируюсь на рэперов: Трэвиса Скотта, Рокки. Иногда — на Джастина Бибера. Из русских клево одеваются Obladaet и PHARAOH. Мое самое крутое приобретение за год, новинка в моей коллекции в семьдесят пар — рыженькие „блейзеры“ от Nike, ношу практически не снимая. Я занимаюсь брендом одежды Perque, и в декабре мы выпустим зимний релиз: пуховики и бомберы с интересной подачей, концепцией и даже упаковкой, готовим новогодний сюрприз. Это будет лимитированная коллекция, не больше десяти единиц каждой модели».
Тихон Бойко
диджей, @lord_tihon
Харизма организатора разрывных вечеринок Thriller в модном клубе «Грибоедов» такова, что, приди он в картофельном мешке, назавтра в такие же переоденется вся молодежь. Это лучший пример того, что, если ты классный, неважно, что ты носишь. Хотя носит Тихон вполне убедительные марки, что мы заметили только потому, что у нас модная профдеформация.
Михаил Авербах
диджей, совладелец магазина и бренда Dealer, совладелец мексиканского стритфуда San Diego, @avermisha
«За кем следить, чтобы быть в топе? Недавно авторитетом стиля для моего окружения стал актер Джона Хилл, его постоянно приглашают в журналы, передачи, он сейчас на хайпе. Три необходимых сайта: hypebeast, complex, highsnobiety. Стоит изучить ассортимент крутых магазинов по миру: Nous Paris, Nubian Tokyo, лондонского Dover Street Market, берлинского Voo Store, 032c — полужурнала, полубренда, полумагазина, Four Amsterdam с отличным выбором вещей офлайн, Flight Club, Sole Collector, Sneaker News, Round Two — там вы найдете все о кроссовках. Очень крут Ронни Фиг, создатель одного из моих любимых брендов Kith, ну и, если хотите быть в теме, погуглите, кто такие арт-директор марки Vlone ASAP Bari и трендсеттер Йен Коннор».
Глеб Костин
создатель бренда Bogema, @glebkostin
У нас радость: вещи идеолога группы Bogema leningrad теперь можно купить онлайн на bogema.market. Мы хотим носить такие же концептуальные худи, футболки с панк-надписями, как и Глеб, который своим стилем сформировал новый андеграундный дресс-код. А в подвесках с надписью «Богема», быть может, нас наконец-то пустят в клуб «Клуб».
Проект: Ксения Гощицкая
Фото: Николай Зверков, Михаил Григорьев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и прически: Евгения Сомова, Алена Кондратьева, Янина Вельберг, Анна Кова, Ника Баева
Фото: архивы пресс-служб
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «Best Dressed в Петербурге 2018»:
ДЛТ,
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