Кто самый модный в Петербурге: Покрас Лампас, Алексей Миронов и другие герои, которые носят вещи своего дизайна

Катя Сергеева

модель и диджей, @tortkate

«Есть модные вещи, а есть стильные. Модные появляются резко, а стильные — из разряда вечных ценностей. Например, я за последнее время приобрела не одну пару кроссовок Yeezy и теперь считаю, что они не такие уж и классные, они мне даже не особенно нравятся! Это было какое-то влияние момента, я поддалась коллективному бессознательному: с кроссовками же как — если ты не успел купить, то опоздал. Моя любимая вещь сезона — „казаки“, нашла свои идеальные в рокерском магазине Castle Rock. Идеальные! И не очень дорогие, как у раскрученных брендов, хотя точь-в-точь как от Maison Margiela. Чаще всего я миксую спортивные силуэты — брюки на высокой талии и кроп-топы Yeezy. Я за спортивную женственность и за женственный спорт! Чаще всего я заказываю одежду в Интернете. По офлайн-магазинам не ходила уже очень много лет. Во вкладках у меня Farfetch, Slam Jam, Antonioli, Free People. Иногда что-то покупаю на Уделке, у меня там есть пара любимых лавочек. Одна женщина торгует там джинсой, все винтажные Levi’s у меня оттуда!»