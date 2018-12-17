Мэган Виртанен о том, почему русские женщины до сих пор одеваются на Новый год как в 90-х

Можно сказать, что новогодние наряды дают нам возможность познакомиться с тем, что в юнгианской психологии называют Тенью. Психологи утверждают, что как раз именно то, что нас больше всего раздражает в окружающих — это и есть одно из проявлений Тени, то, что мы не признаем в себе. Говорят также, что принятие собственной Тени — путь к удивительным открытиям и переменам. Что может быть более подходящим для начала новой жизни в новом году? Так что, кажется, придется все-таки купить красное гипюровое платье облегающего фасона. Или хотя бы признать, что оно тоже довольно красиво.