Мэган Виртанен о том, почему русские женщины до сих пор одеваются на Новый год как в 90-х
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Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен объясняет, откуда у нас тяга к красному гипюру, почему мы осуждаем других за желание «наряжаться» и причем здесь юнгианская психология и ритуальные традиции.
Что вас раздражает в одежде окружающих? Раздражает до желудочных колик, до кровавых пятен в глазах, до желания дернуть подругу за рукав и возмущенно прошептать: «Ты только посмотри на это! Как такое можно было на себя нацепить?». Не стоит пытаться примерять ангельские крылья и заявлять, мол, до такой бестактности как незапрошенное оценочное мнение мы никогда не доходим. И вообще «пусть цветут все цветы». Всегда найдется тот конкретный цветок, который мы бы предпочли видеть цветущим подальше от нас.
Для кого-то это черное белье под белыми брюками, для кого-то блестящая мини-юбка и колготки в сеточку, для кого-то одежда с леопардовым принтом, а для кого-то красное гипюровое платье облегающего фасона. Объединяет эти странные идиосинкразии, пожалуй, одно: большинство подобных нарядов вот уже лет тридцать считаются в России если не идеальными, то крайне популярными вариантами для новогоднего празднования. Причем в рамках праздника такие наряды выглядят вполне уместными и почти не вызывают нареканий.
Мы можем сколько угодно метаться между офисным стилем, casual и dark fashion в течение всего года, но в конце декабря из недр гардероба выползают они: пайеточное или гипюровое мини-платье, остроносые туфли на ультра-высоких шпильках, полупрозрачные облегающие брюки и прочие наряды, которые в сочетании с обильно залитой лаком начесанной челкой могли сделать вас звездой купчинской дискотеки в 1995 году. Даже если в том году девушка лежала в колыбельке и нежно агукала, велики шансы, что Нарядиться (именно с большой буквы) для нее все равно будет означать примерно то же, что и для ее матери.
В прошлогодней декабрьской колонке для «Собака.ru» уже упоминалось, что ночь с 31 декабря на 1 января в современной России по сути вобрала в себя чуть ли не все мистериальные смыслы Великого Перехода. Праздник сакрален и противостоит профанному рутинному течению жизни, подтверждая глубинное человеческое убеждение, что подлинно важное должно быть радикально отделено от обыденного. Новогоднее празднование в наши дни заменяет собой средневековую карнавальную вседозволенность, это особое событие, позволяющее отойти от привычного образа, сыграть спектакль с «иным я».
Это объясняет одновременно и консервативность понятия «нарядиться на праздник», и внезапные эксперименты с пайетками и гипюром у тех, от кого этого совершенно не ожидаешь. Ритуальный аспект праздника требует консервативности, «делать так, как деды делали», питаться стандартами как минимум предыдущего поколения о том, как должна выглядеть нарядная одежда. Карнавальный аспект позволяет эксперименты, немыслимые в повседневности, создает безопасный полигон для нового образа.
Можно сказать, что новогодние наряды дают нам возможность познакомиться с тем, что в юнгианской психологии называют Тенью. Психологи утверждают, что как раз именно то, что нас больше всего раздражает в окружающих — это и есть одно из проявлений Тени, то, что мы не признаем в себе. Говорят также, что принятие собственной Тени — путь к удивительным открытиям и переменам. Что может быть более подходящим для начала новой жизни в новом году? Так что, кажется, придется все-таки купить красное гипюровое платье облегающего фасона. Или хотя бы признать, что оно тоже довольно красиво.
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