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Мэган Виртанен о том, почему русские женщины до сих пор одеваются на Новый год как в 90-х

Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен объясняет, откуда у нас тяга к красному гипюру, почему мы осуждаем других за желание «наряжаться» и причем здесь юнгианская психология и ритуальные традиции. 

  • Передача «Голубой огонек» на телеканале «Россия», 2010-е годы 

  • Передача «Голубой огонек» на телеканале «Россия», 2010-е годы

  • Передача «Голубой огонек» на телеканале «Россия», 2010-е годы

Что вас раздражает в одежде окружающих? Раздражает до желудочных колик, до кровавых пятен в глазах, до желания дернуть подругу за рукав и возмущенно прошептать: «Ты только посмотри на это! Как такое можно было на себя нацепить?». Не стоит пытаться примерять ангельские крылья и заявлять, мол, до такой бестактности как незапрошенное оценочное мнение мы никогда не доходим. И вообще «пусть цветут все цветы». Всегда найдется тот конкретный цветок, который мы бы предпочли видеть цветущим подальше от нас.

 Всегда найдется тот конкретный цветок, который мы бы предпочли видеть цветущим подальше от нас

Для кого-то это черное белье под белыми брюками, для кого-то блестящая мини-юбка и колготки в сеточку, для кого-то одежда с леопардовым принтом, а для кого-то красное гипюровое платье облегающего фасона. Объединяет эти странные идиосинкразии, пожалуй, одно: большинство подобных нарядов вот уже лет тридцать считаются в России если не идеальными, то крайне популярными вариантами для новогоднего празднования. Причем в рамках праздника такие наряды выглядят вполне уместными и почти не вызывают нареканий.

  • Лариса Долина в клипе «Зима»

  • Алла Пугачева во время своего сольного концерта в Государственном концертном зале «Россия», 1993 год 

  • Ирина Отиева и Лариса Долина в программе «Старые песни о главном»

Мы можем сколько угодно метаться между офисным стилем, casual и dark fashion в течение всего года, но в конце декабря из недр гардероба выползают они: пайеточное или гипюровое мини-платье, остроносые туфли на ультра-высоких шпильках, полупрозрачные облегающие брюки и прочие наряды, которые в сочетании с обильно залитой лаком начесанной челкой могли сделать вас звездой купчинской дискотеки в 1995 году. Даже если в том году девушка лежала в колыбельке и нежно агукала, велики шансы, что Нарядиться (именно с большой буквы) для нее все равно будет означать примерно то же, что и для ее матери.

Из недр гардероба выползают они: гипюровое платье и остроносые туфли, которые могли бы сделать вас звездой купчинской дискотеки в 1995 году

В прошлогодней декабрьской колонке для «Собака.ru» уже упоминалось, что ночь с 31 декабря на 1 января в современной России по сути вобрала в себя чуть ли не все мистериальные смыслы Великого Перехода. Праздник сакрален и противостоит профанному рутинному течению жизни, подтверждая глубинное человеческое убеждение, что подлинно важное должно быть радикально отделено от обыденного. Новогоднее празднование в наши дни заменяет собой средневековую карнавальную вседозволенность, это особое событие, позволяющее отойти от привычного образа, сыграть спектакль с «иным я».

Это объясняет одновременно и консервативность понятия «нарядиться на праздник», и внезапные эксперименты с пайетками и гипюром у тех, от кого этого совершенно не ожидаешь. Ритуальный аспект праздника требует консервативности, «делать так, как деды делали», питаться стандартами как минимум предыдущего поколения о том, как должна выглядеть нарядная одежда. Карнавальный аспект позволяет эксперименты, немыслимые в повседневности, создает безопасный полигон для нового образа.

Можно сказать, что новогодние наряды дают нам возможность познакомиться с тем, что в юнгианской психологии называют Тенью. Психологи утверждают, что как раз именно то, что нас больше всего раздражает в окружающих — это и есть одно из проявлений Тени, то, что мы не признаем в себе. Говорят также, что принятие собственной Тени — путь к удивительным открытиям и переменам. Что может быть более подходящим для начала новой жизни в новом году? Так что, кажется, придется все-таки купить красное гипюровое платье облегающего фасона. Или хотя бы признать, что оно тоже довольно красиво.

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