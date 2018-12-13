Новый кампейн Saint-Tokyo: Анна Семак, современное искусство и прогулки по «Апрашке»

Одежда на героинях рекламной кампании — мужские костюмы, трансформированные в кимоно, пояса оби, прикрепленные к спинкам пальто и юбок, и клетчатые платья, декорированные портретами японской мафии 80-х годов. «Я раздобыл фотографии едва ли не единственной женщины-главы якудза — Фумико Таока. Она была женой лидера крупнейшей группировки «Ямагути-гуми» Кадзуо Таока: когда он умер, а преемника посадили в тюрьму, Фумико возглавила японскую мафию», — рассказывал нам Юра о мудборде коллекции. Посмотреть, примерить и купить одежду, напоминающую объекты современного искусства, можно в студии Saint-Tokyo на Уральской, 13, а также в интернет-магазине saint-tokyo.ru/shop, запущенном в ноябре этого года.