Мэган Виртанен о том, почему в стремлении к хорошему вкусу мы выглядим дешево

Понятие хорошего вкуса родилось в конце 17 века, когда философы позаимствовали этот термин из трудов о кулинарии и начали употреблять метафорически, возведя его к «эстетике меры», подразумевающей сдержанность и баланс. К середине 18 столетия утвердился новый взгляд на потребление: недостаточно просто потратить много денег на вещи — роскошь вульгарна, если она не изысканна и не демонстрирует утонченный вкус. В 1747 году британская газета Universal Spectator свидетельствовала: «В последнее время нет более модного и почитаемого слова, чем вкус». В 19 веке претензии буржуазии на аристократичность вкусов породили противоположность хорошему вкусу — китч, дешевую и доступную имитацию роскоши, подражание «красивости». Некоторые исследователи считают кэмп одной из форм китча, появившейся в середине 20 века благодаря воздействию эстетики авангарда. По сути, кэмп — это китч с умением посмеяться над самим собой, пародия на самого себя.