Мэган Виртанен о том, почему в стремлении к хорошему вкусу мы выглядим дешево
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Метрополитен-музей объявил тему главного модного события 2019 года: гости бала Met Gala будут одеваться в стиле «кэмп». Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен объясняет, почему это не дресс-код, а наша повседневность, и как «кэмп» связан с понятием хорошего вкуса.
Иногда идеи даже не носятся в воздухе, а просто размазаны толстым слоем по всей окружающей действительности. Стоило пару месяцев назад в колонке о подражании знаменитостям упомянуть Сьюзен Зонтаг и ее эссе 1964 года «Записки о кэмпе», как на днях Метрополитен-музей подтвердил, что товарищи идут верной дорогой. Объявлена тема главного модного мероприятия будущего года — гостям Met Gala 2019 предлагают вдохновиться стилистикой кэмпа. С тем же успехом организаторы могли сказать: «Мы устали придумывать темы, приходите как обычно».
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Предполагаемые экспонаты выставки Метрополитен-музея: футболка Moschino, весна-лето 1991
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Предполагаемые экспонаты выставки Метрополитен-музея: платье Moschino, осень-зима 1988/89
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Предполагаемые экспонаты выставки Метрополитен-музея: Christian Francis Roth, 1990 год
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Предполагаемые экспонаты выставки Метрополитен-музея: платье Off-White, pre-fall 2018
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Предполагаемые экспонаты выставки Метрополитен-музея: образы Marc Jacobs, весна-лето 2016
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Предполагаемые экспонаты выставки Метрополитен-музея: платье Moschino, осень-зима 1989
Понятие «кэмп» неразрывно связано с понятием «хорошего вкуса» — ведь именно баланс на грани дурновкусия, не срывающийся ни в китч, ни в пошлость, а просто доставляющий удовольствие от сознательного и искусного нарушения негласной нормы, и есть его родовая особенность. Кэмп любит преувеличения, гротеск, аффектацию, театрализацию, барочную избыточность, неестественность, эксцентричность, экстравагантность и все то, что Бодлер называл «пьянящим эффектом плохого вкуса, восходящим к аристократическому удовольствию быть не по вкусу». При этом кэмп демократичен, его задача — размыть границу между высоким искусством для избранных и массовой культурой, возведенную на рубеже 19 и 20 веков, когда рождающаяся популярная культура виделась арбитрам вкуса оплотом вульгарности.
Понятие хорошего вкуса родилось в конце 17 века, когда философы позаимствовали этот термин из трудов о кулинарии и начали употреблять метафорически, возведя его к «эстетике меры», подразумевающей сдержанность и баланс. К середине 18 столетия утвердился новый взгляд на потребление: недостаточно просто потратить много денег на вещи — роскошь вульгарна, если она не изысканна и не демонстрирует утонченный вкус. В 1747 году британская газета Universal Spectator свидетельствовала: «В последнее время нет более модного и почитаемого слова, чем вкус». В 19 веке претензии буржуазии на аристократичность вкусов породили противоположность хорошему вкусу — китч, дешевую и доступную имитацию роскоши, подражание «красивости». Некоторые исследователи считают кэмп одной из форм китча, появившейся в середине 20 века благодаря воздействию эстетики авангарда. По сути, кэмп — это китч с умением посмеяться над самим собой, пародия на самого себя.
Современная культура селебрити пронизана кэмпом. Сьюзен Зонтаг писала, что кэмп ценит силу личности, вернее, персонажа. Персонаж кэмпа должен быть очень интенсивным и при этом «застывшим», неизменным в своей яркости и гротескности. Игра и театрализация, жизнь как маскарад, массовая культура, приравненная к искусству — такова основная идея кэмпа, и целый ряд инстаграм-див и участниц реалити-шоу отлично ее воплощают.
Возможно, организационным советом Met Gala при принятии решения о теме мероприятия двигало иезуитское ехидство и любопытство вивисектора: смогут ли те из гостей, кто уже служит международным эталоном как минимум сомнительного вкуса, осознанно одеться еще более дурновкусно. Впрочем, это можно предсказать заранее: нет, соблюсти дресс-код и одеться по принципу «чем хуже, тем лучше», удастся только тем, кто обладает пресловутым хорошим вкусом. Чтобы быть эксцентричным, надо очень хорошо знать, где именно находится центр.
Фото: vogue.com
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