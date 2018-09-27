Карл Лагерфельд сделал костюмы для Дианы Вишневой: сегодня прима возвращается в большой балет

WWD опубликовал первые снимки итоговой работы Лагерфельда: это черные и белые асимметричные платья с драпировками, которые не сковывают движений и, по словам Дюпон, «позволяют полностью воплотить роль». «"Болеро" Мориса Равеля всегда было одним из моих любимых музыкальных произведений в мире. Это первая классическая пластинка, которую я купил, когда мне было 16 лет», — рассказывает Карл Лагерфельд.

Костюмы для Вишневой и Дюпон — не первые в «театральной» копилке дизайнера: он также делал образы для балета «Брамс-Шенберг квартет» Джорджа Баланчина в «Опере Бастилия» и «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса в постановке Английского Национального Балета.