Георгий Ростовщиков: «У российских дизайнеров корона растет быстрее, чем шьется платье»

Мне никто не помогал — весь мой карьерный рост происходил исключительно из-за того, что я обожаю то, чем занимаюсь. Связи, наглость и обаяние — вот мои козыри. А если серьезно, то интуиция, аналитика и обратная связь с клиентами. Я очень много общаюсь, слушаю людей, изучаю разные культуры. Необходимо четко понимать, для кого ты работаешь. Бакинские байеры Harvey Nichols как-то пытались закупить дорогущие ботинки на высокой шнуровке, а я знаю, что мусульмане покупают только мокасины: намаз пять раз в день, попробуй снять обувь каждый раз! Эти тонкости и определяют хорошие продажи: в каждом ретейле нужно учитывать философию потребления, региональные и религиозные особенности.

Мне интересно мнение моих клиентов, я уверен, что инстаграм-история с проплаченными постами лет через пять закончится и все вернется к личному контакту. Только личный контакт помогает в работе со звездами, у меня в этом большой опыт: я одел Тимати в лосины с шортами, Джигана — в KTZ и Givenchy, Валерия Леонтьева — в L.G.B., Данилу Козловского и Александра Розенбаума — в Boris Bidjan. Сейчас я внимательно изучаю поколение Z — кто-то же должен кормить меня через 20 лет. Я работаю с молодым дизайнером Евгением Гусевым из Нижнего Новгорода, который делает крутой стритстайл, так вот: подростки вообще другие. Мы — гедонисты, они — систематизаторы, родившиеся с гаджетом в руке. Нам важно, чтобы костюмчик сидел, чтобы шуба была из последней коллекции, а под ней золотой комбинезон из крокодила. А они другого хотят: экологичности, истории, селективности, виртуальности. Они настроены меньше потреблять.