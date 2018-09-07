Сергей Полунин стал лицом рекламной кампании Balmain

Напомним, ранее Полунин был лицом кампаний Diesel и Marc Jacobs, а в июле этого года стало известно об участии танцовщика в подготовке легендарного календаря Pirelli. Кроме Сергея, в нем снялись актриса Летиция Каста, модель Джиджи Хадид, дизайнер Александр Вэнг, балерина Мисти Коупленд и звезда сериала «Американцы» Джулия Гарнер.